Il 22 maggio si celebra la Giornata Mondiale della biodiversità. Quest’anno il tema è Armonia con la natura e sviluppo sostenibile. Viviamo una perdita di biodiversità senza precedenti che minaccia la nostra stessa esistenza: occorrono politiche appropriate.

La biodiversità è la ricchezza di vita sulla terra: i milioni di piante, animali e microrganismi, i geni che essi contengono, i complessi ecosistemi che essi costituiscono nella biosfera.

Perchè si celebra la giornata mondiale della biodiversità

Istituita dalle Nazioni Unite nel 2000 e proclamata per il 22 maggio, la Giornata Mondiale della Biodiversità ha lo scopo di aumentare la comprensione e la consapevolezza dei problemi della biodiversità e di commemorare l’adozione del testo della Convention on Biological Diversity (CBD), firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

Lo studio della biodiversità è un’attività indispensabile per capire il nostro mondo e la direzione in cui stiamo andando.







Non conosciamo il numero esatto delle specie viventi sul pianeta, diversi studi indicano dai 4 ai 100 milioni. Molte specie vegetali e animali di ambienti tropicali o marini non sono mai state osservate, non conosciamo molti invertebrati e funghi, meno dell’1% dei batteri è stato catalogato. Per quanto riguarda la biodiversità il nostro pianeta è ancora un mistero.

Quello che sappiamo è che ogni giorno scompaiono circa 50 specie viventi. L’estinzione è un fatto naturale, ma negli ultimi cento anni la biodiversità si sta riducendo a un ritmo vertiginoso.

I dati registrano una perdita di biodiversità tale che si parla di sesta estinzione. Secondo il rapporto IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) l’abbondanza media di specie autoctone nella maggior parte degli habitat terrestri è diminuita di almeno il 20%, con una accelerazione negli ultimi cento anni. Elizabeth Kolbert, giornalista del New Yorker e autrice del libro vincitore del premio Pulitzer La sesta estinzione: una storia innaturale spiega come le specie animali stiano scomparendo a un ritmo mai visto prima. La sesta estinzione sarebbe la prima causata proprio da un’unica specie, ovvero noi umani. La distruzione delle foreste e degli habitat terrestri e marini è una delle cause principali del declino della biodiversità che sono cinque

Cambiamenti nell’uso della terra e del mare Sfruttamento diretto degli organismi Cambiamenti climatici Inquinamento Specie esotiche invasive

Al peggioramento della situazione concorre anche l’aumento della popolazione e dei consumi, l’innovazione tecnologica, la mancanza di intervento da parte dei governi. Molte ricerche sottolineano come la perdita di biodiversità minaccia la nostra salute: è stato dimostrato che potrebbe espandere le zoonosi ovvero le malattie trasmesse dagli animali all’uomo.

Il Quadro Globale sulla Biodiversità di Kunming-Montréal

Nel dicembre 2022, il mondo si è riunito e ha concordato un piano globale per trasformare il nostro rapporto con la natura. L’adozione del Quadro Globale sulla Biodiversità di Kunming-Montréal stabilisce 23 obiettivi per il 2030 e 5 obiettivi globali per il 2050 per arrestare e invertire la perdita di biodiversità in 25 anni come

ripristinare il 30% degli ecosistemi degradati terrestri e marini nel mondo entro il 2030;

terrestri e marini nel mondo entro il 2030; conservare e gestire il 30% delle aree terrestri, costiere, marine e delle acque interne entro il 2030;

delle aree terrestri, costiere, marine e delle acque interne entro il 2030; porre fine all’estinzione delle specie conosciute e ridurre di dieci volte entro il 2050 il rischio e il tasso di estinzione di tutte le specie, anche sconosciute;

delle specie conosciute e ridurre di dieci volte entro il 2050 il rischio e il tasso di estinzione di tutte le specie, anche sconosciute; diminuire i rischi derivanti dai pesticidi di almeno il 50% entro il 2030;

entro il 2030; ridurre le perdite di nutrienti nell’ambiente di almeno il 50% entro il 2030;

entro il 2030; attenuare i rischi di inquinamento e gli effetti negativi dell’inquinamento da tutte le fonti entro il 2030 , portandoli a livelli che non risultino dannosi per la biodiversità e le funzioni ecosistemiche;

e gli , portandoli a livelli che non risultino dannosi per la biodiversità e le funzioni ecosistemiche; ridimensionare l’impronta globale dei consumi entro il 2030 , per esempio riducendo nettamente il consumo eccessivo e la produzione di rifiuti e dimezzando gli sprechi alimentari;

, per esempio riducendo nettamente il consumo eccessivo e la produzione di rifiuti e dimezzando gli sprechi alimentari; gestire in modo sostenibile le superfici adibite all’agricoltura, all’acquacoltura, alla pesca e alla silvicoltura e dare grande slancio all’ agroecologia e ad altre pratiche rispettose della biodiversità ;

le superfici adibite all’agricoltura, all’acquacoltura, alla pesca e alla silvicoltura e dare grande slancio all’ ; affrontare i cambiamenti climatici attraverso soluzioni basate sulla natura ;

; ridurre il tasso di introduzione e insediamento delle specie esotiche invasive di almeno il 50% entro il 2030;

di almeno il 50% entro il 2030; garantire l’ uso e il commercio sicuri, legali e sostenibili delle specie selvatiche entro il 2030;

sicuri, legali e sostenibili entro il 2030; rendere più verdi gli spazi urbani.

Passi avanti sono stati fatti. In Europa nel 2024 è passata la legge europea sul Ripristino della Natura e una modifica al regolamento europeo relativo ai conti economici ambientali europei, il sistema statistico comune dell’UE che riunisce informazioni economiche e ambientali. Il regolamento modificato mira a migliorare le informazioni fornite per il Green Deal europeo allo scopo di sostenere il monitoraggio e la valutazione dei progressi compiuti dall’UE nel conseguimento dei suoi obiettivi ambientali.

Ma con l’approvazione del Piano di Riarmo Europeo che prevede investimenti per 800 miliardi di euro nei prossimi quattro anni per la difesa, è certo che inevitabilmente verranno sottratti finanziamenti al clima e al green deal europeo. Per non parlare delle politiche di Trump che sta cercando di rilanciare l’industria del carbone, uno dei combustibili fossili più inquinanti e costosi. Tutto sembra precipitare. A meno che non ci opponiamo.

La battaglia più importante del nostro tempo

Alla Cop29, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi a novembre del 2024 in Azerbaigian, il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres si è rivolto ai giovani attivisti per il clima

Avete tutto il diritto di essere arrabbiati. Anch’io sono arrabbiato. Vi chiedo di essere ancora più determinati e fantasiosi nel mantenere la pressione per l’azione sul clima. Abbiamo bisogno di un forte movimento giovanile, ora più che mai.

Guterres ha definito la crisi climatica la battaglia più importante del nostro tempo e insistendo sul fatto che dobbiamo vincere.

Per la Giornata Internazionale del 22 maggio Guterres ci ricorda che

La biodiversità è il fondamento della vita e una pietra angolare dello sviluppo sostenibile. Eppure l’umanità la sta distruggendo a un ritmo fulmineo, a causa dell’inquinamento, della crisi climatica, della distruzione degli ecosistemi e, in ultima analisi, degli interessi a breve termine che alimentano l’uso insostenibile del nostro mondo naturale. La perdita di biodiversità è una sfida globale. Nessun paese, per quanto ricco o potente, può affrontarla da solo. Né può vivere senza la ricca biodiversità che caratterizza il nostro pianeta. Nel perseguire uno sviluppo sostenibile, dobbiamo trasformare il nostro modo di produrre e consumare e il nostro valore per la natura, e attuare il Quadro Globale sulla Biodiversità di Kunming-Montréal, il progetto mondiale per arrestare e invertire la perdita di biodiversità.

La perdita di biodiversità è quindi un fattore chiave non solo come questione ambientale, ma anche come questione di sviluppo, di prosperità economica, di sicurezza, di qualità sociale e morale.

La biodiversità è la soluzione

Grazie ai fondi del PNRR nel 2024 è nato il National Biodiversity Future Centre il primo Centro Nazionale di ricerca e innovazione dedicato alla biodiversità, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso i fondi dell’Unione Europea. Si occupa di monitoraggio, ripristino, conservazione e valorizzazione degli ecosistemi. Come sottolineato nel suo primo Report Annuale la biodiversità è la soluzione perché garantisce:

Funzionamento degli ecosistemi: garantisce stabilità, resilienza e relazione funzionali negli ecosistemi. Adattamento ai cambiamenti climatici: mitiga gli effetti del cambiamento climatico e riduce l’impatto di fenomeni catastrofici come le inondazioni, le ondate di calore e gli smottamenti. Sostenibilità sociale ed economica: è un volano di giustizia ed equità sociale. E’ inoltre la base per sviluppare processi produttivi sostenibili, dei green job e di molte attività primarie per l’uomo come pesca, allevamento e agricoltura. Benessere delle persone: La salute delle persone è strettamente connessa alla biodiversità dell’ambiente in cui vivono; inoltre la biodiversità è il punto di partenza per sviluppare nuove molecole farmaceutiche, integratori e alimenti capaci di promuovere il benessere dell’uomo. Salvaguardia della cultura e delle tradizioni: Per l’Italia la biodiversità non è solo natura, ma è alla base della cultura, della storia del nostro Paese e ne determina l’identità.

L’epoca del Simbiocene

È quindi necessario creare un nuovo rapporto tra l’uomo e la biodiversità. Ci serve una visione non dualistica, un modello basato sulla consapevolezza dell’interconnessione tra noi esseri umani e ogni forma di vita sulla terra. Budda significa risvegliato: l’illuminazione di Shakyamuni avvenne proprio sotto l’albero della Bodhi, un fico sacro all’ombra del quale si era messo a meditare. Ciò a cui Shakyamuni si illumina è proprio la consapevolezza dell’interconnessione tra vita e ambiente.

Come teorizzato daI filosofo Glenn Albrecht significa uscire dall’Antropocene, un’epoca caratterizzata dalla conquista delle aree del pianeta e dall’adattamento alle esigenze dell’uomo, ed entrare nel Simbiocene, un’era in cui gli esseri umani svilupperanno relazioni di collaborazione e vantaggio reciproco con altre specie e con l’intera biosfera.

Federica Sozzi