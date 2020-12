Biscotti come dono natalizio, ma non sono i soliti: recano fori di proiettili

Biscotti natalizi con fori di proiettili per protesta.

Patricia e Manuel Oliver sono due genitori di una delle vittime del massacro di Parkland, negli Stati Uniti. Per questo Natale hanno deciso di cucinare 1700 biscotti recanti dei fori di proiettili.

We baked LOTS of cookies for you to give Santa, 1700 of them. About one per child and teen who die every year due to gun violence. We’ll be sending them your way soon. How’s that for simple? #OneCookiePerKid #EndGunViolence https://t.co/b2nh7t61Tb pic.twitter.com/B1IBwZvIMr

— Manuel Oliver (@manueloliver00) December 16, 2020