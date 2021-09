Bitcoin e Blockchain: ne parliamo con Antonio Simeone, fondatore di Euklid e Ceo di Stone Prime

Ovviamente la Blockchain ha moltissimi ambiti di applicazione ; per esempio, viene utilizzata negli smart contract o per il tracciamento della filiera produttiva. C’è una definizione di IBM di Blockchain ‘fuori’ dal Bitcoin che mi piace particolarmente:

L’obiettivo di Satoshi Nakamoto era quello di creare un sistema alternativo di pagamenti e utilizzare il Bitcoin come moneta, non come asset speculativo; invece è successo l’opposto perché le transazioni sono diminuite e oggi viene acquistato piuttosto come bene d’investimento, in attesa che acquisti valore.

Ogni cliente ha il controllo su tutte le spese che sostiene e le relative transazioni; inoltre, possono essere inseriti dei caratteri all’interno della Blockchain Bitcoin – dei bug – per salvaguardare dati sensibili: un database centralizzato è vulnerabile agli attacchi degli hacker, mentre la blockchain consente un maggior livello di sicurezza in quanto decentralizzata.

Dobbiamo fare un distinguo, tenuto conto che per un ‘massimalista’ la Blockchain non è solo il cuore del Bitcoin, ma il Bitcoin stesso. Grazie alla Blockchain, che è un registro pubblico open-source di tutte le transazioni del mondo Bitcoin – immutabile e trasparente – è possibile tenere in vita la criptovaluta.

Riguardo alla possibilità, invece, che possa essere una moneta spendibile in futuro come sostituto dell’euro o del dollaro, personalmente non punterei. Trovo molto più probabile che le Banche Centrali, gli Stati e i Governi possano cooptare questa tecnologia per creare una criptovaluta o valuta digitale di Stato. In ogni caso, Bitcoin e Blockchain hanno contribuito a rendere la Finanza più efficiente e resiliente – ricordiamoci che Bitcoin è nato dopo la crisi del 2008 , quando i mercati finanziari erano più vulnerabili.

Una bolla si crea quando c’è un’aspettativa molto alta e ci sono più fasi che portano alla sua creazione. L’ultima fase è l’euforia e poi la fuga: sostanzialmente, se tutti immaginano che qualcosa possa salire sempre di valore e continuano a comprare, il ragionamento non torna perché non esiste una crescita eterna.

Ormai ce ne sono a migliaia. Il problema è che sono guidate prevalentemente da logiche di marketing: giocano sul fatto che valgano poco e speculano sulla speranza che possano replicare i risultati del Bitcoin in futuro. La maggior parte sono solo fenomeni speculativi, esclusi pochi casi come Ethereum .

Si parla di trading sistematico quando è la macchina che fa tutto – che acquista, che vende – mentre di algo-trading quando la macchina assiste un gestore. Di fatto siamo trader sistematici… per lo più ricercatori e scienziati che con la matematica cercano di cogliere la psicologia dei mercati immaginando che chi vi opera si muova come un insieme di particelle. In poche parole, andiamo a cercare un’equazione che regola questo meccanismo.

Nel 2012 ho avuto l’idea di fondare il primo osservatorio universitario europeo sul Bitcoin; quindi, in un periodo in cui la criptovaluta era stigmatizzata, perché non si conosceva bene. Grazie a questa esperienza, abbiamo scritto il primo libro in Italia sull’argomento (n.d.r. “Bitcoin: Guida all’uso”) e poi ho iniziato a lavorare sugli algoritmi di trading insieme ad un grande esperto.

Esattamente. Esistono studi che dimostrano che in tanti casi ci comportiamo come uno stormo di uccelli, dove non esiste un leader, ma un’intelligenza collettiva che guida il gruppo a muoversi in maniera coesa. Noi andiamo a cercare le analogie che esistono con il mondo della natura, della fisica e dell’astro-fisica e cerchiamo di riportarle nel mondo della Finanza.

È il primo fondo, autorizzato dalla Financial Service Authority londinese, completamente guidato da Artificial Intelligence, che realizza una gestione trasparente tramite Blockchain. Come il cuore di Bitcoin è la Blockchain, il cuore di Euklid è fatto da modelli matematici guidati da A.I. con l’obiettivo di trovare degli schemi all’interno di serie storiche che noi esseri umani non siamo in grado di cogliere. Può succedere, per esempio, che a un gestore capiti un problema personale che ne condiziona le scelte, ma l’algoritmo non è emotivo e può lavorare senza soluzione di continuità o fatica.

Noi di Euklid non seguiamo l’analisi fondamentale, non andiamo a cercare anomalie nei bilanci, ma facciamo ricerca scientifica e sviluppo. Andiamo a trovare le risposte all’interno dei prezzi, che sono di fatto risposte psicologiche: panico o euforia. È emblematico ciò che è successo durante la pandemia, quando i mercati erano crollati circa del 50% e noi eravamo inizialmente in guadagno e poi – mediamente – flat. In pratica, gli algoritmi avevano letto con qualche settimana di anticipo di un possibile crollo.