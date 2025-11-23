In Italia, la settimana del Black Friday sembra ormai assumere i contorni di un vero e proprio fenomeno sociale oltre che commerciale. Le stime più recenti indicano una partecipazione in costante aumento e una propensione all’acquisto che cresce parallelamente alla diffusione degli strumenti digitali e all’evoluzione delle priorità dei consumatori. Quest’anno, secondo un’analisi elaborata da Confcommercio, la grande stagione delle offerte coinvolgerà una quota ancora più ampia della popolazione rispetto all’anno precedente, confermando la crescente centralità di questa ricorrenza all’interno del calendario dei consumi.

Se un tempo la giornata di sconti importata dagli Stati Uniti rappresentava un’occasione isolata e quasi marginale, oggi si è trasformata in un evento che anticipa di fatto l’avvio della stagione natalizia e orienta il comportamento d’acquisto di milioni di italiani. La progressiva strutturazione della “Black Week”, come viene ormai informalmente chiamata, ha favorito il dilatarsi delle promozioni e un’evoluzione delle strategie sia da parte dei grandi retailer che delle piccole imprese, con un impatto sempre più significativo sulle dinamiche del mercato interno.

Una partecipazione che cresce: il 70% degli italiani pronto a fare acquisti

Uno degli elementi più rilevanti emersi dalle indagini di settore riguarda la platea di consumatori attesi quest’anno: sette italiani su dieci approfitteranno della settimana di sconti per effettuare almeno un acquisto, una percentuale che segna un incremento di tre punti rispetto al rilevamento precedente. Una crescita che, seppur contenuta, conferma la tenuta del fenomeno anche in un contesto economico caratterizzato da un’inflazione ancora percepita e da una generale cautela nelle spese non essenziali.

L’ampliamento della partecipazione è tuttavia spiegabile non solo in termini economici, ma anche culturali: il Black Friday non è più percepito come un momento di shopping straordinario, bensì come un’occasione pianificata e stabilizzata nella mente dei consumatori, che sempre più spesso rinviano acquisti programmati proprio in attesa delle offerte di fine novembre. Le campagne pubblicitarie anticipano l’evento di settimane e contribuiscono a creare una sorta di attesa collettiva che spinge gli italiani a sentirsi coinvolti e, spesso, a percepire la convenienza delle promozioni come imprescindibile.

Regali di Natale: più della metà sfrutterà gli sconti per anticipare le festività

Uno dei dati più incisivi riguarda la funzione dell’evento come strumento per alleggerire — o quantomeno pianificare con maggiore razionalità — le spese natalizie. La metà degli acquirenti ha dichiarato di voler utilizzare il periodo degli sconti per acquistare in anticipo i regali da destinare alle festività di dicembre.

Questo comportamento mostra anche un cambiamento nel modo in cui gli italiani intendono la ritualità del dono: l’acquisto non è più legato esclusivamente all’atmosfera dell’Avvento, ma diventa un processo più razionale, guidato dall’opportunità e dall’attenzione ai prezzi. Il Black Friday diventa così una sorta di “pre-natale commerciale”, in grado di influenzare profondamente l’economia del periodo più importante per molti settori del retail.







Il budget medio sale a 268 euro: un segnale di fiducia moderata

La spesa media stimata per quest’anno si attesta sui 268 euro per persona, un valore leggermente superiore a quello registrato l’anno precedente. Questo aumento, pur modesto, suggerisce una discreta fiducia nelle prospettive personali di consumo e potrebbe indicare un progressivo riassestamento delle abitudini di spesa dopo anni caratterizzati da incertezze economiche.

Il budget complessivo è destinato sia a prodotti durevoli, come l’elettronica e gli elettrodomestici, sia a beni meno costosi ma comunque rilevanti per la quotidianità. Le famiglia italiane sembrano orientarsi verso acquisti utili e ragionati, cercando di sfruttare le promozioni per sostituire prodotti obsoleti o per concedersi articoli che, a prezzo pieno, sarebbero stati rinviati.

Donne, giovani e Nord Italia: i segmenti più dinamici dello shopping

Lo studio di Confcommercio mostra come alcune categorie risultino più propense agli acquisti durante la settimana del Black Friday. Le donne si confermano il motore principale dello shopping, un ruolo che può essere attribuito sia alla loro partecipazione più attiva alle decisioni di spesa all’interno dei nucleo familiari, sia alla maggiore sensibilità verso offerte e promozioni.

Particolarmente significativa è anche la partecipazione dei giovani adulti, in particolare nella fascia compresa tra i 18 e i 34 anni. Si tratta dei consumatori più digitalizzati e più abituati a confrontarsi con i marketplace online, a utilizzare i social media come vetrina informativa e a ricorrere a strumenti tecnologici per monitorare i prezzi. Questa generazione, cresciuta in un ecosistema digitale, considera il Black Friday un’occasione quasi naturale per fare acquisti mirati, soprattutto nel settore dell’informatica, dell’abbigliamento e degli articoli per la casa.

Dal punto di vista geografico, il Nord Italia si conferma l’area del Paese con la maggiore propensione alla spesa. Ciò è spiegabile con un livello di reddito mediamente più alto e con la concentrazione, in questa parte del territorio, delle catene retail più strutturate, oltre che con una maggiore diffusione dei servizi digitali e delle spedizioni rapide. Tuttavia, anche il Centro e il Sud registrano tassi di adesione elevati, segno della diffusione capillare dell’evento su scala nazionale.

Elettronica in cima alle preferenze: un settore che traina le vendite

Tra i settori più ricercati primeggia, senza sorprese, l’elettronica di consumo. Smartphone, laptop, televisori di ultima generazione e dispositivi per la domotica figurano tra gli articoli più ambiti, grazie anche a sconti spesso più significativi rispetto ad altri comparti. La domanda è spinta non solo dalla convenienza, ma anche da un rinnovato interesse per la tecnologia, che risulta sempre più integrata nella vita quotidiana e nel contesto lavorativo.

A seguire si collocano l’abbigliamento, gli articoli per la casa, i prodotti di bellezza e il settore del gaming, quest’ultimo particolarmente apprezzato dalle fasce più giovani. Le offerte, per molti consumatori, diventano l’occasione ideale per aggiornare dispositivi, concedersi un acquisto desiderato da tempo o completare la lista dei regali di Natale.

L’impatto dell’intelligenza artificiale

Una delle tendenze emergenti più interessanti riguarda l’utilizzo crescente dell’intelligenza artificiale come supporto agli acquisti. Le piattaforme di e-commerce e le app di comparazione prezzi stanno integrando sistemi basati su algoritmi in grado di suggerire il momento migliore per comprare, di segnalare cali di prezzo in tempo reale e di analizzare le preferenze dell’utente per orientarlo verso le promozioni più adatte.

Questo nuovo approccio sta modificando profondamente le abitudini dei consumatori: molti acquirenti si affidano a strumenti digitali per guidare il processo d’acquisto, riducendo la componente impulsiva e rendendo le scelte più strategiche. L’AI contribuisce così a diminuire le asimmetrie informative e a creare un mercato più trasparente, in cui il valore percepito delle offerte è più facilmente verificabile.

Un terzo degli italiani sceglie solo l’online: lo shopping digitale consolida il suo primato

Un ulteriore elemento significativo riguarda il predominio dell’acquisto digitale. Circa un terzo dei consumatori sceglie di fare shopping esclusivamente online durante il Black Friday, attratto dalla comodità, dalla possibilità di confrontare rapidamente centinaia di prodotti e dalla rapidità delle spedizioni. Questo dato conferma la trasformazione in atto nel settore retail, in cui il commercio elettronico assume un ruolo sempre più centrale.

Patricia Iori