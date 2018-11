Ogni Paese ha usi e costumi propri, ma non è detto che non si possa importare qualche nuova ricorrenza anche dall’estero, anzi. Il famigerato Black Friday infatti, non è nient’altro che un’ulteriore consuetudine acquisita dall’America. La data non è casuale, ma si tratta del venerdì dopo il Giorno di Ringraziamento, tipica festa cristiana celebrata negli Stati Uniti il quarto giovedì di novembre (festa ormai diventata perlopiù laica). Dunque, dopo aver ringraziato Dio per il raccolto e per quanto ricevuto durante l’anno, i negozianti americani proponevano sconti speciali, così da favorire gli acquisti in prossimità del Natale.

Il nome, di primo acchito non così invitante, sembra derivare dall’inchiostro nero della penna che all’epoca i negozianti utilizzavano per compilare i loro registri contabili (l’inchiostro rosso era per i conti in perdita, mentre quello nero per i conti in attivo). Però, c’è anche da dire che quella giornata di offerte era motivo di grande caos: per questo si presume che il “nero” potrebbe indicare il traffico sulle strade e nei negozi che gli americani dovevano affrontare.

In ogni caso, qualunque sia l’origine del nome, il Black Friday ormai è una ricorrenza consolidata, tant’è che ormai pressoché tutti i negozi fisici e virtuali (perfino le agenzie di viaggio e le imprese di pompe funebri) si sono adeguati, presentando sconti molto appetibili e addirittura proponendoli già una settimana prima. Tuttavia, per stimolare i consumi, ogni scusa è buona: se a qualcuno per caso fosse sfuggito qualcosa durante il Black Friday, niente panico, il primo lunedì successivo è già ora del Cyber Monday (ossia il “lunedì cibernetico), dedicato agli sconti sui negozi online.

Il venerdì nero ha avuto origine circa negli anni ’60, e sta indubbiamente prendendo sempre più piede, tanto da essere diventato addirittura un indicatore economico, in quanto osservando i dati delle vendite, si riesce perfino ad ipotizzare in linea generale la “salute economica” della stagione natalizia.









In ogni caso, per quanto la si possa considerare una ricorrenza senza alcun valore, c’è da dire che perlomeno è sempre rimasta coerente: era ed è una questione commerciale, non lo è diventata soltanto con lo scemare delle tradizioni come purtroppo è successo con tante altre festività.

Roberta Rosaci