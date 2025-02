Durante il mese di febbraio si celebra il Black History Month ricordando le figure e gli eventi storici simbolo della comunità nera di tutto il mondo. Solitamente vengono ricordati personaggi afro-americani molto noti che hanno dato un enorme contributo alla lotta contro il razzismo e alla cultura occidentale, come Martin Luther King, Malcom X, Rosa Parks o l’attivista per i diritti LGBTQ Marsha P.Johnson. Esistono però altre figure spesso trascurate dalla storia, la cui eredità in campi come la cultura, la politica e la scienza va rievocata e commemorata.

Il Black History Month nasce ufficialmente negli Stati Uniti durante la metà degli anni Venti grazie alla volontà dello storico Carter Godwin Woodson: frutto del fardello schiavista che per secoli ha dilaniato la nazione, questa ricorrenza celebra avvenimenti e traguardi avvenuti all’interno della diaspora africana, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla segregazione razziale ed esaltando l’emancipazione delle persone nere.

Quasi in tutto il mondo, a febbraio (mese in cui cadono i compleanni di Abraham Lincoln e Frederick Douglass) vengono organizzati eventi culturali di ogni genere per celebrare l’esempio di leadership offerto da molti appartenenti alla comunità nera.

Criticato da molti studiosi e personalità di spicco (tra cui l’attore Morgan Freeman), il Black History Month non va però ridotto alla storia degli Afro-Americani e soprattutto non va concepito come una mera “festa” mensile priva di significato politico.

Sylvia Wynter, tra studi umanistici e de-colonizzazione

Nata a Cuba ma cresciuta in Jamaica durante il periodo coloniale britannico, Sylvia Wynter è una filosofa di punta nell’ambito dei Black studies, nota per aver fornito una delle prospettive più rivoluzionarie dello scorso secolo mescolando sapientemente discipline differenti.

Riprendendo il pensiero di Frantz Fanon, Wynter si focalizza sull’importanza dei contesti culturali nella formazione degli esseri umani e in particolare su come l‘Occidente abbia sfruttato la questione della razza per “dirci chi siamo”.

Le opere di Sylvia Wynter ci invitano a sfidare le concezioni borghesi e razziste, tra cui la stessa definizione di “Uomo”, inteso come l’etno-classe occidentale egemone che sovra-rappresenta gli esseri umani ostacolando il raggiungimento del benessere e della prosperità per l’umanità intera.

«Le nostre ingiustizie sistemiche su vasta scala, estese in tutto il pianeta, sono di per sé probabili e indispensabili per l’istituzionalizzazione della narrazione dell’origine fondante del nostro uomo liberale, ora puramente secolare e quindi occidentale e occidentalizzato.»

Oltre al suo contributo nella fondazione del pionieristico Jamaica Journal che è stato fondamentale per lo sviluppo dell’intellettualismo caraibico, Wynter si è dedicata anche a romanzi, opere teatrali e attività di advocacy per le comunità marginalizzate.

Recuperare i lavori di Sylvia Wynter significa scardinare gli stereotipi di cui siamo imbevuti e “riscrivere” la storia della colonizzazione e della costruzione della modernità.

Robert D. Bullard, il padre della giustizia ambientale

Robert D. Bullard è una delle voci più influenti in campo accademico e scientifico per quanto riguarda l’ambiente: grazie al suo impegno nella ricerca, Bullard è stato il primo a mettere in luce gli effetti disastrosi delle problematiche di natura climatica sulle persone nere e altre comunità vulnerabili, colpevoli di essere nate “dalla parte sbagliata dei binari”.

Nel 1979, Bullard infranse le barriere diventando il primo a raccogliere dati su quello che è di fatto razzismo ambientale: il suo studio ha rivelato che l’80% delle discariche di Houston si trovavano in quartieri popolati in maggioranza da persone nere, che però costituivano solamente il 25% dell’intera popolazione cittadina.

«La prima Giornata della Terra riguardava l’ambiente visto attraverso gli occhi della classe media bianca. Le organizzazioni bianche per molto tempo hanno avuto ben poco a che fare con questioni legate alla vulnerabilità, all’emarginazione, alla razza e alla giustizia. Per essere onesti, anche lo stesso movimento per i diritti civili non era molto coinvolto nell’ambientalismo.»

La sua idea è proprio quella secondo cui tutti, indipendentemente dall’etnia o dalla classe, abbiano diritto a vivere in un ambiente sano e sicuro – i dati sul cambiamento climatico sembrano confermare questa teoria, in quanto sono proprio le persone non bianche a pagare il prezzo più alto della sconsideratezza capitalistica dell’Occidente.

Negli anni Bullard ha lottato per le comunità svantaggiate devastate da inquinamento, allagamenti e dal rischio di diventare “isole di calore”, effettuando anche numerosi studi sulla prominenza del cancro tra la popolazione afro-americana.

Il Black History Month è solo un pretesto per ricordare il lavoro decennale di un personaggio che ha contribuito a smantellare il razzismo istituzionalizzato, portando avanti una missione importantissima per il futuro dell’umanità e del nostro pianeta.









Mariama Bâ e l’esperienza femminile nel mondo coloniale

Scrittrice senegalese cresciuta in un ambiente musulmano molto conservatore, Mariama Bâ ha saputo unire sapientemente la tematica della colonizzazione del continente africano ai diritti delle donne.

Nelle sue opere “So Long a Letter” e “Scarlet Song“, Bâ è riuscita a trasporre una prospettiva del tutto nuova e differente dalla concezione occidentale di femminismo, mettendo in luce l’enorme contributo delle donne nella costruzione delle società africane.

I suoi lavori toccano una serie di questioni scottanti: dalla critica della poligamia ai ruoli di potere creati dal patriarcato, dall’assimilazione coloniale passando per l’individualismo femminile fino all’istruzione come strumento di empowerment.

«Il matrimonio è il momento temuto da ogni donna senegalese, il momento in cui sacrifica i suoi beni come doni alla sua famiglia acquisita; e, peggio ancora, rinuncia anche alla sua personalità e alla sua dignità, diventando una cosa al servizio dell’uomo che l’ha sposata.»

Il pensiero di Mariama Bâ rappresenta un contributo essenziale al femminismo intersezionale, che necessita di essere recuperato proprio per la sua abilità nel parlare dei sistemi di oppressione e della costruzione dell’identità femminile.

È cruciale ricordare queste figure e tutte le altre persone nere simbolo di eccellenza e lotta allo status quo, non solo durante il mese di febbraio: questa celebrazione non va banalizzata né stereotipata ma vista come uno spunto per mettere in discussione la nostra mentalità (e la nostra storia) pervasa dal “pensiero bianco”.

Sara Coico