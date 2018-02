Black Panther: da oggi in uscita nelle sale di tutt’Italia

Ci siamo dunque, Black Panther, l’ultimo film targato Marvel è finalmente nelle sale. Da stasera quindi l’eroe africano, nonché Re del Wakanda, T’Challa, darà prova del suo valore. Avevamo già visto qui, qualche mese fa, con l’uscita del primo trailer, un breve excursus sul personaggio. Oltre che all’introduzione del personaggio nel Marvel Cinematic Universe, avevamo anche parlato del suo ruolo nelle avventure su carta stampata.

Ora, però, ci siamo la pellicola è approdata nelle sale. Come avevamo già detto in precedenza a prestare il volto a Re T’Challa sarà l’attore Chadwick Boseman. Dietro la macchina da presa, invece, troveremo Ryan Coogler. Tra i film da lui diretti troviamo Creed – Nato per combattere, proprio per questo non sarà un caso la presenza di Michael B. Jordan nei panni di Erik Killmonger. Questo personaggio altri non è un “supercattivo” wakandiano che si contrapporrà alla “Pantera Nera“.

Qui di seguito il trailer in italiano del film:









Black Panther un successo per la critica

Sebbene qui da noi sia in uscita ora per tutti coloro che lo hanno visto in anteprima, o semplicemente nei paesi che hanno avuto una data di rilascio anticipata, il film è risultato davvero ben fatto. Il sito Rotten Tomatoes, aggregatore online di recensioni, gli ha addirittura assegnato il 100% giudizi favorevoli prima dell’uscita, per poi stabilizzarsi intorno al 97% dopo la diffusione nelle sale. Non è escluso, quindi, che ci si possa trovare di fronte a un “cinecomic” davvero molto ben strutturato e più raffinato rispetto al solito.

La forza trainante di cui sembra essere ampiamente provvisto questo lungometraggio è rappresentata nella fattispecie da un’ambientazione molto curata e ben valorizzata, ma anche (e forse soprattutto) da una serie di riuscitissimi comprimari e personaggi minori che vengono abilmente amalgamati nella trama complessiva e generale del film.

Vale sicuramente la pena andare a guardarlo dunque. Anche perché con ogni probabilità questo personaggio avrà spazio anche nel prossimo Infinity War. Se non altro quindi per seguire l’intera continuity della serie.

Emanuele Algieri