Nella notte tra il 26 e il 27 febbraio, il Cile è stato teatro di un massiccio blackout che ha paralizzato il Paese, colpendo milioni di cittadini e interrompendo servizi essenziali come trasporti, comunicazioni e attività economiche. Il blackout in Cile ha causato notevoli disagi, spingendo il governo a dichiarare lo stato di emergenza e a prendere misure straordinarie per ristabilire l’ordine. Mentre le autorità cercano di ripristinare completamente la fornitura elettrica, emergono interrogativi sulla responsabilità dell’incidente e sulle possibili conseguenze per il settore energetico nazionale.

Un’interruzione senza precedenti

Nella notte tra il 25 e il 26 febbraio, un vasto blackout in Cile ha colpito l’intera popolazione, lasciando senza elettricità milioni di persone. L’interruzione ha coinvolto 14 delle 16 regioni del Paese, gettando nel caos infrastrutture essenziali, trasporti e comunicazioni. Il governo cileno ha dichiarato lo stato di emergenza, imposto un coprifuoco e mobilitato migliaia di agenti di polizia e militari per garantire la sicurezza.

“Non è possibile che per un errore di questo tipo la nostra quotidianità venga compromessa in questo modo” ha dichiarato Carolina Tohá, la ministra dell’Interno, preoccupandosi immediatamente di porre rimedi ai danni causati a circa l’80% della popolazione. Anche il Presidente Boric, confidando nel più rapido recupero del servizio, si è espresso riguardo alle responsabilità, definendo “intollerabile” la mancanza di elettricità nella vita di tutti i giorni.

Cause e prime indagini

Secondo il Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), l’agenzia responsabile della fornitura energetica, il blackout in Cile sarebbe stato causato da un guasto alla linea dorsale ad alta tensione che collega il deserto di Atacama alla capitale Santiago.

Il presidente Gabriel Boric ha attribuito la responsabilità dell’incidente alla cattiva gestione di alcune aziende private, sottolineando l’urgenza di accertare le cause e garantire che episodi simili non si ripetano. La ministra dell’Interno, Carolina Tohá, ha escluso che l’evento sia stato frutto di un attacco doloso.

Disagi in tutto il Paese

L’interruzione dell’energia elettrica ha avuto conseguenze significative su vari settori. La metropolitana di Santiago è stata chiusa, causando gravi problemi alla mobilità cittadina, mentre semafori non funzionanti hanno generato ingorghi e incidenti. Anche le reti di telefonia mobile e internet hanno subito interruzioni, complicando la gestione dell’emergenza. Molte persone si sono trovate bloccate nei mezzi pubblici o impossibilitate a comunicare con i propri familiari.

Gli ospedali e le strutture essenziali sono riusciti a mantenere i servizi grazie ai generatori di emergenza, mentre l’aeroporto della capitale ha continuato a operare, seppur con notevoli ritardi. Il blackout in Cile ha inoltre paralizzato le attività commerciali, bancarie e amministrative, aggravando ulteriormente la situazione.

Impatto sull’industria mineraria

Uno degli effetti più significativi si è registrato nel settore minerario, pilastro dell’economia cilena. Le miniere di rame, che rappresentano una quota importante del PIL nazionale, sono state costrette a sospendere temporaneamente la produzione. Tra le più colpite, la miniera di Escondida, la più grande al mondo, e l’impianto di Spence, entrambi gestiti dal colosso minerario BHP Group.







Anche la compagnia statale Codelco ha dovuto interrompere temporaneamente le operazioni in diversi impianti, riprendendo solo gradualmente le attività con il ritorno dell’energia.

La risposta del governo

Per fronteggiare l’emergenza, il governo ha imposto un coprifuoco dalle 22 alle 6 locali e mobilitato circa 3.000 soldati per garantire l’ordine pubblico. In televisione, il presidente Boric ha dichiarato che “le aziende coinvolte dovranno rispondere di questa situazione”. Il leader cileno ha assicurato che verranno adottate misure per migliorare l’affidabilità della rete elettrica nazionale.

Dopo otto ore di blackout in Cile a livello totale, l’elettricità ha iniziato a tornare gradualmente in tutto il Paese. Al momento del discorso del presidente, circa il 25% delle utenze era stato ripristinato, con il 90% della domanda elettrica soddisfatta nella mattinata successiva grazie alla riattivazione straordinaria delle centrali idroelettriche. Tuttavia, resta da verificare se il ripristino sarà stabile o se potrebbero verificarsi nuove interruzioni.

Conseguenze culturali e sociali

L’evento ha avuto ripercussioni anche sul piano culturale: la terza giornata del Festival di Viña del Mar, uno degli eventi musicali più importanti dell’America Latina, è stata annullata. Inoltre, molti cittadini hanno affrontato il blackout con preoccupazione, ma anche con reazioni insolite: quando la luce è tornata in alcune zone, si sono sentiti cori di esultanza simili a quelli di una partita di calcio.

Questo blackout in Cile non è stato un caso isolato. Già sei mesi fa, il Paese aveva affrontato una grave interruzione di corrente a causa di condizioni meteorologiche estreme, con alcune aree rimaste al buio per settimane. L’episodio attuale sottolinea la vulnerabilità della rete elettrica cilena e l’urgenza di interventi strutturali per evitare simili crisi in futuro.

Con l’elettricità ora quasi completamente ripristinata, il Paese guarda avanti, ma il dibattito sulla sicurezza e l’affidabilità del sistema energetico nazionale resta aperto.

Lucrezia Agliani