Il Laurentino 38, con i suoi ponti diventati luoghi simbolo di degrado e illegalità, torna al centro delle cronache giudiziarie. All’alba, un’operazione congiunta della Guardia di Finanza e della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma ha portato a un colpo durissimo contro lo spaccio di droga nella zona. Il blitz al Laurentino 38, quartiere costruito negli anni Settanta come esperimento urbanistico, conferma ancora oggi un terreno fertile per le attività criminali, in particolare nel commercio di stupefacenti.

Ventisette arresti dal blitz al Laurentino 38: il bilancio dell’operazione

Il blitz al Laurentino 38 è un provvedimento firmato dal gip ha portato all’arresto di 27 persone, di cui 21 finite in carcere e 6 poste ai domiciliari. Gli indagati dovranno rispondere, a vario titolo, di associazione a delinquere e traffico di sostanze stupefacenti: dall’acquisto alla custodia, dal trasporto alla distribuzione fino allo spaccio al dettaglio. Secondo gli inquirenti, i ponti del Laurentino – in particolare il V, VI, IX e XI – erano diventati autentiche piazze di commercio illegale, capaci di movimentare ingenti quantitativi di cocaina e hashish.

Le indagini coordinate dall’antimafia hanno ricostruito un sistema strutturato e gerarchico, con ruoli ben definiti. Ogni gruppo aveva compiti precisi: c’era chi trattava con i fornitori, chi gestiva il trasporto delle sostanze, chi curava la custodia nei depositi improvvisati e infine i pusher, incaricati della vendita diretta ai consumatori. Una divisione del lavoro paragonabile a quella di altre piazze romane note per lo spaccio, come Tor Bella Monaca, San Basilio e Ostia.

Il precedente del 2023

Quella di oggi non è la prima operazione contro la criminalità radicata al Laurentino. Già nella primavera scorsa, le forze dell’ordine avevano smantellato un’altra piazza di spaccio riconducibile a Tiziano e Cristian Muscedere, Vincenzo Alessandro Bevilacqua, Katiuscia Di Maria e Maurizio Lentini. Cinque persone erano finite in manette. L’inchiesta era nata da un episodio violento: la gambizzazione di Andrea Covelli, 33 anni, abbandonato sanguinante davanti al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Eugenio nella notte del 27 settembre 2023.

Ma l’operazione più imponente era arrivata a gennaio, quando la Guardia di Finanza aveva arrestato 27 persone legate a quella che gli inquirenti hanno definito la “batteria che fa spavento” del Laurentino. Un gruppo radicato, con legami che arrivavano fino alla Calabria, capace di esercitare un controllo capillare su diverse zone del quartiere. Il pm Carlo Villani, al termine delle indagini, ha chiesto pene severissime per 17 imputati, tanto che complessivamente si rischia di superare i 200 anni di carcere.







Il comando degli Iaria

Secondo le ricostruzioni investigative, al vertice dell’organizzazione c’era Rocco Iaria, conosciuto con i soprannomi di “Bestia” o “Re del Grilletto”, affiancato dal fratello Antonino, detto “Zampa” o “Tonino Spiderman”. Dai loro ordini dipendevano le attività nei vari ponti, pur mantenendo ogni piazza una certa autonomia. Via Melville era sotto il loro diretto controllo, mentre in via Gogol operava Giovanni Scarcella, anch’egli con origini calabresi, e in via Domenico Giuliotti comandava il gruppo guidato da Ciro Caldiero.

Il potere degli Iaria e dei loro sodali non si limitava al Laurentino. Le indagini hanno svelato collegamenti anche con piazze di spaccio a Centocelle e Ostia. A garantire continuità nelle operazioni c’era una fitta rete di uomini, molti dei quali noti soltanto con soprannomi: il “Roscio” o il “Biondo”, “l’idraulico”, “l’avvocato”, “zio taxi”, “Pippa”, “Skikki” e altri ancora. Una ragnatela di contatti che permetteva al gruppo di mantenere un flusso costante di droga e denaro.

Le ultime operazioni hanno scosso profondamente il quartiere. Se da un lato gli abitanti hanno accolto con sollievo i blitz delle forze dell’ordine, dall’altro permane la paura che lo spaccio possa riprendere sotto nuove forme. Troppo spesso, infatti, le piazze smantellate rinascono rapidamente, sostenute da una domanda sempre alta e da un tessuto sociale fragile. Il Laurentino 38 resta uno dei territori più difficili da bonificare, un luogo in cui la criminalità organizzata ha saputo trasformare la marginalità in potere.

Un problema che va oltre il blitz al Laurentino 38

La vicenda della “banda dei ponti” si inserisce in un quadro più ampio che riguarda la Capitale. Lo spaccio, spesso alimentato da giovani senza alternative economiche, continua a rappresentare una delle principali sfide per le autorità. I ponti del Laurentino non sono che una tessera del mosaico, che comprende quartieri periferici come Tor Bella Monaca o San Basilio, ma anche zone più centrali.

Il blitz al Laurentino 38 ha smantellato una rete complessa, radicata nel quartiere e con ramificazioni in tutta Roma. Con 27 arresti e accuse pesantissime, la “banda dei ponti” sembra avere subito un colpo decisivo. Ma le cronache passate insegnano che la lotta allo spaccio è una partita lunga e difficile: ogni volta che una piazza viene spenta, il rischio che se ne accenda un’altra resta concreto.

Lucrezia Agliani