Con un blitz antidroga scattato all’alba nelle province di Roma e Modena, i carabinieri hanno smantellato una rete criminale specializzata nel traffico di stupefacenti. Nove le persone arrestate, accusate di far parte di un’associazione a delinquere armata e ben organizzata, che operava tra Tivoli e Guidonia. A sorprendere gli inquirenti è stato il luogo scelto per i summit della banda: un pollaio, ritenuto sicuro contro le intercettazioni. La direzione distrettuale antimafia di Roma ha disposto l’operazione di arresto nei confronti dell’organizzazione criminale che si occupava di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le menti dell’organizzazione

Un operaio sessantenne italiano è considerato il leader indiscusso del gruppo, secondo il blitz antidroga autorizzato questa mattina tra la provincia di Roma e Modena. Attorno a lui ruotavano altre otto persone, tra cui un 41enne albanese e un 47enne italiano, entrambi con ruoli direttivi nell’organizzazione.

Oltre a loro, sono finiti in manette altri sei individui, tra cui una donna italiana di 79 anni, residente nei pressi della principale piazza di spaccio, sospettata di custodire droga e denaro frutto delle attività illecite all’interno della propria abitazione.

Un pollaio come base operativa

Un dettaglio curioso emerso dalle indagini è che i vertici del gruppo avevano scelto come luogo per i loro incontri un pollaio, considerato un rifugio sicuro contro le intercettazioni ambientali. Le riunioni si svolgevano tra galline e mangimi, lontano da occhi e orecchie indiscrete. In questo contesto surreale, venivano pianificate operazioni di spaccio e suddivisi i compiti tra i vari membri del sodalizio criminale.

Un’organizzazione strutturata e armata

Le indagini, iniziate nel 2021 e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno fatto luce su un sistema ben rodato che operava principalmente tra Tivoli e Guidonia Montecelio. Il gruppo aveva realizzato una solida infrastruttura logistica per gestire il traffico di stupefacenti, assegnando mansioni precise a ogni membro. Alcuni di loro avevano accesso a armi da fuoco, dettaglio che ha permesso al sodalizio di imporsi su una piazza di spaccio nella zona di Favale di Tivoli, dove mantenevano il controllo territoriale.

Turni e regole nello spaccio quotidiano

Il sistema sul traffico di stupefacenti era organizzato nei minimi dettagli. I pusher si alternavano in veri e propri turni, gestendo la clientela a piedi o in auto. I contatti con gli acquirenti avvenivano inizialmente tramite un intermediario, per poi concretizzarsi sul posto, dove il venditore di turno consegnava le dosi.

Questo assetto strutturato rifletteva un’organizzazione criminale che agiva con metodi quasi aziendali, con gerarchie, ruoli e modalità operative ben definite.







Pressioni e debiti all’interno del gruppo

Il leader, il sessantenne, non solo esercitava un forte controllo sui membri del gruppo, ma in almeno un caso è emerso che abbia obbligato un giovane spacciatore, allora ventitreenne, a continuare l’attività per saldare debiti legati alla droga. Un chiaro segnale del clima coercitivo che vigeva all’interno del sodalizio, in cui i legami criminali si intrecciavano con pressioni personali e ricatti economici.

Rapporti internazionali e falsi documenti

Dagli accertamenti è emerso che i contatti del gruppo si estendevano anche oltre i confini nazionali. Uno dei membri, insieme al presunto capo, aveva intrapreso un viaggio verso la Spagna, probabilmente per incontrare altri narcotrafficanti. Il viaggio si è però interrotto bruscamente quando uno dei due è stato arrestato nei pressi del confine, trovato in possesso di documenti contraffatti.

L’operazione e gli arresti

All’alba del 7 aprile, l’area est di Roma si è svegliata con il rumore degli elicotteri e le sirene dei carabinieri. Il blitz antidroga, partita su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia, si è estesa anche alla provincia di Modena e ha portato all’arresto di nove persone.

Le misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri della Compagnia di Tivoli su mandato del Gip del Tribunale di Roma. Gli arrestati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo.

La complessa attività investigativa ha richiesto tempo e risorse fino ad arrivare al blitz antidroga. Dal 2021, i carabinieri hanno osservato i movimenti del gruppo, ricostruendone la rete operativa, le dinamiche interne e le alleanze con altre cellule criminali. L’elemento distintivo dell’indagine è stato proprio l’approccio “artigianale” dei summit nel pollaio, che ha permesso agli inquirenti di raccogliere prove inedite e portare alla luce una realtà criminale radicata nel territorio.

Lucrezia Agliani