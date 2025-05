Nel cuore di Sassari, un’organizzazione criminale di origine nigeriana aveva instaurato un dominio capillare, trasformando il centro storico in un feudo di traffici illeciti e spaccio di droga. Secondo le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, che ha portato poi al blitz antimafia a Sassari, il gruppo aveva preso possesso di diverse aree cittadine, instaurando un clima di terrore grazie alla forza intimidatoria derivante dal cosiddetto “cult”, una struttura di affiliazione interna che riproduce i rituali tipici delle mafie tradizionali. I residenti storici, intimoriti dalle pressioni e dalle minacce, sarebbero stati progressivamente allontanati, mentre alcune attività commerciali sarebbero passate sotto il controllo del gruppo.

Riciclaggio e tratta di esseri umani

Oltre allo spaccio, il blitz antimafia a Sassari ha scovato la gang nella gestione di una fitta rete di attività criminali: riciclaggio di denaro, tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione. I proventi derivanti dalle attività illecite venivano parzialmente reinvestiti in Nigeria, dove il gruppo avrebbe acquistato immobili di lusso.

Il sodalizio criminale agiva come una vera e propria impresa transnazionale, radicata localmente ma con visioni e operazioni globali. Gli investigatori hanno sottolineato il carattere verticistico dell’organizzazione e l’esistenza di un sistema gerarchico ben definito, in grado di garantire il controllo delle operazioni su larga scala.







Dalle strade italiane all’Africa occidentale

Le ramificazioni del gruppo non si fermavano alla Sardegna: oltre a Sassari, il sodalizio operava anche a Cagliari, Genova, Isernia, Caserta, Verona, Siena e Terni. Le attività non si limitavano al territorio italiano: le indagini hanno rivelato contatti e operazioni anche in Mauritania, Francia, Olanda e Germania. Un sistema criminale globale, che sfruttava corridoi internazionali per il traffico di droga e persone, mantenendo un filo diretto con la madrepatria nigeriana, dalla quale riceveva istruzioni e con cui condivideva parte dei proventi.

Sequestri e operazioni sotto copertura

Le indagini e il blitz antimafia a Sassari, condotte dalla polizia di Stato e coordinate dalla DDA di Cagliari, hanno impiegato tecniche investigative avanzate, tra cui intercettazioni telefoniche, videoriprese e monitoraggi telematici. Grazie a questi strumenti, è stato possibile mappare le piazze di spaccio e ricostruire la struttura interna dell’organizzazione.

Durante le operazioni del blitz antimafia a Sassarisono stati sequestrati oltre 50 chili di eroina e cocaina, introdotti in Sardegna anche attraverso il metodo degli “ovulatori”, corrieri che ingerivano ovuli di droga per trasportarli in modo occulto.

La mattina del blitz antimafia a Sassari

All’alba del 20 maggio, la polizia ha dato il via a una vasta operazione che ha portato all’esecuzione di 30 fermi a carico di cittadini nigeriani, indagati per associazione mafiosa. Gli arresti sono stati effettuati in diverse province italiane, tra cui Genova, Verona, Caserta, Siena, Terni e Isernia.

L’intervento è stato il culmine di un’indagine durata mesi e condotta con il supporto di unità specializzate nel contrasto al narcotraffico. I dettagli dell’operazione verranno resi noti nel corso della conferenza stampa prevista in questura a Sassari.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il gruppo nigeriano – identificato come affiliato alla rete “Viking” – avrebbe replicato in Italia un modello mafioso a tutti gli effetti. Le affiliazioni venivano sancite da rituali simbolici, rafforzando l’identità criminale e il vincolo di fedeltà all’organizzazione. Questo meccanismo ha consentito al sodalizio di mantenere una rigida disciplina interna e di espandersi in maniera capillare, tanto in Italia quanto all’estero. La capacità di intimidazione e il controllo del territorio hanno trasformato il gruppo della mafia nigeriana in una forza criminale pervasiva, in grado di influenzare il tessuto sociale e commerciale delle zone in cui operava.

Il blitz antimafia a Sassari contro le dinamiche di potere della mafia nigeriana ha rappresentato un colpo importante a una rete criminale internazionale radicata in Italia, ma proiettata verso l’estero. Il caso evidenzia come le organizzazioni mafiose di matrice straniera riescano a replicare dinamiche tipiche della criminalità organizzata italiana, imponendosi su territori vulnerabili e sfruttando ogni possibile varco per il controllo economico e sociale. Il coordinamento tra forze dell’ordine e magistratura ha reso possibile un’azione efficace, ma il quadro emerso dimostra che la lotta alla criminalità organizzata richiede strumenti sempre più sofisticati e cooperazione a livello internazionale.

Lucrezia Agliani