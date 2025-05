Centinaia di agenti delle forze dell’ordine sono entrati in azione all’alba in sette Länder tedeschi per smantellare una vasta rete cospirativa, di matrice ideologica neonazista, che mette in discussione l’esistenza stessa della Repubblica Federale. Il bersaglio principale dell’operazione è stata l’organizzazione estremista di destra nota come “Regno di Germania”, legata al movimento dei cosiddetti “cittadini del Reich” (Reichsbürger), che nega la legittimità dello Stato tedesco e promuove una visione pseudo-monarchica e cospirativa del potere.

Arresti e perquisizioni in una maxi-operazione coordinata

Il blitz contro “Regno di Germania” è stato coordinato dal Ministero degli Interni tedesco, che ha dichiarato ufficialmente lo scioglimento dell’organizzazione. Le perquisizioni si sono svolte contemporaneamente in Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia, Bassa Sassonia, Nord Reno-Westfalia, Baden-Württemberg e Renania-Palatinato.

In manette sono finiti quattro esponenti di spicco del gruppo, accusati di aver contribuito alla costruzione di un apparato parallelo allo Stato, dotato di documenti propri, istituzioni fittizie e persino una valuta alternativa.

Un “contro-Stato” nel cuore dell’Europa

Secondo le autorità federali, il “Regno di Germania” ha operato per anni come una vera e propria entità statale parallela, cercando di replicare funzioni governative e giuridiche, in totale opposizione al sistema costituzionale.

Sono stati scoperti uffici di registrazione fasulli, transazioni bancarie illegali e istituzioni che emettevano documenti d’identità propri. La creazione di questi strumenti, spiega la Procura, non era frutto solo di ideologia, ma anche di interessi economici: si trattava di attività fraudolente mascherate da “atti di sovranità”.

La minaccia dell’estremismo cospirativo

Alexander Dobrindt, da poco nominato ministro degli Interni, ha definito la dissoluzione del gruppo una priorità per la sicurezza nazionale: «Non possiamo tollerare organizzazioni che diffondono teorie antisemite, negano lo Stato di diritto e costruiscono sistemi paralleli per eludere le leggi. Agiremo con fermezza contro chi minaccia la democrazia».

Secondo i servizi di intelligence, molti sostenitori del movimento si rifiutano di pagare tasse, contributi o multe, dichiarandosi cittadini di un Reich mai scomparso.

Il “Regno di Germania” è la formazione con il maggior numero di aderenti tra i Reichsbürger, stimati in circa 25.000 in tutta la Germania nel 2023. La loro visione del mondo si fonda su un rigetto totale della Repubblica Federale e sull’idea che il vero Stato tedesco sia ancora quello dell’Impero guglielmino, antecedente alla Prima guerra mondiale. Alcuni gruppi si autoproclamano Stati sovrani, nominano capi di Stato e creano piccole enclavi pseudo-legali. Si tratta di realtà che operano spesso ai margini della legalità, ma capaci di attrarre migliaia di persone, specialmente online.







Il volto del fondatore: Peter Fitzek

A capo del “Regno di Germania” c’è Peter Fitzek, un ex panettiere di Halle con ambizioni da sovrano. Nel 2012 ha fondato ufficialmente il movimento a Wittenberg, proclamandosi re. Negli anni è stato più volte al centro di procedimenti penali per guida senza patente, frode bancaria e, più recentemente, lesioni personali e diffamazione.

Nel marzo scorso, una sentenza del tribunale di Wittenberg è diventata definitiva, condannandolo a otto mesi di carcere. Fitzek ha continuato a operare, però, fino alla recente retata che ha colpito il suo gruppo.

Benché animato da una retorica idealista e rivestito di simbolismi storici, il “Regno di Germania” si è rivelato principalmente un sistema orientato al guadagno. Il Ministero degli Interni ha denunciato attività finanziarie non autorizzate, assicurazioni illegali e numerose transazioni fraudolente condotte attraverso una fitta rete di enti collegati all’organizzazione madre. L’illusione del potere alternativo serviva, in realtà, a giustificare pratiche economiche illecite, che hanno arricchito i vertici a spese dei seguaci.

I “Reichsbürger”: un fenomeno in crescita contro l’ordine costituzionale

Il movimento Reichsbürger non è un’entità unica, ma una costellazione di gruppi e individui che condividono una visione negazionista dell’attuale Repubblica tedesca. Nella loro narrazione, lo Stato tedesco moderno non ha mai avuto legittimità, e l’ordine legale vigente è da considerarsi nullo.

Molti simpatizzanti hanno proclamato autonomie locali e si comportano come se fossero cittadini di micro-Stati indipendenti, con tanto di passaporti alternativi e targhe automobilistiche proprie. Secondo l’intelligence tedesca, nel 2022 si contavano circa 23.000 membri attivi in questo universo cospirazionista.

Il Ministero degli Interni ha giustificato lo scioglimento del “Regno di Germania” con l’esplicita incompatibilità tra le sue attività e i principi fondamentali dello Stato democratico tedesco. Le autorità hanno sottolineato come le pratiche del gruppo violino sia il diritto penale che quello costituzionale, minando la coesione sociale e la comprensione tra i popoli. Il divieto colpisce non solo l’associazione principale, ma anche tutte le organizzazioni affiliate e collegate alla rete.

Lucrezia Agliani