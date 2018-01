Blue Monday, è oggi il giorno più triste dell’anno

Lunedì 15 gennaio è il Blue Monday, giornata più triste dell’anno. Se vi sentite tristi, depressi, svogliati e malinconici la colpa è da ritrovarsi nell’algoritmo studiato nei primi anni duemila da Cliff Arnall, psicologo che ha lavorato con l’Università di Cardiff, in Galles.

Le cause del vostro malumore sarebbero da ritrovare: meteo, soldi spesi per Natale, sensi di colpa e calo motivazionale post-feste. Sono queste le variabili che compongono “l’algoritmo dell’infelicità“ inventato dal professore gallese.

Il Blue Monday cade come da trazione durante il terzo lunedì di gennaio.

Questa ricorrenza viene presa sul serio in alcuni paesi, molto meno in altri. Infatti in paesi come la Gran Bretagna oggi si registrano molte più assenze dal luogo di lavoro.

Tuttavia bisogna ricordarsi che gli studi del professor Arnall sono privi di basi scientifiche, come lui stesso ha ammesso in passato dopo la presa di distanza dell’Università di Cardiff dall’algoritmo del Blue Monday.

C’è infatti un aneddoto che lascia molto pensare ad una trovata pubblicitaria. Sembrerebbe infatti che sia stato il canale televisivo SkyTravel a finanziare gli studi del professore poiché è stato proprio il canale britannico a rendere pubblico l’algoritmo.

L’obbiettivo era quello di incentivare le persone a partire per lasciarsi alle spalle il tedio e la monotonia della quotidianità.

5 regole per superare la tristezza del Blue Monday

Se durante questa giornata vi sentite giù di corda o particolarmente malinconici, alcuni esperti hanno stilato una serie di rimedi per affrontare la giornata.

Uno di questi è sicuramente quello di andare in ufficio con l’amato cane. Recenti studi hanno dimostrato come la Pet therapy sia un toccasana per il nostro stato d’animo. Infatti si sa che gli animali domestici alzano i livelli di serotonina.

Il secondo è quello di concedersi qualche sfizio in più a tavola. Sostituire pranzi veloci e panini mangiati di sfuggita con il vostro piatto preferito oppure concedersi un dolce dopo i pasti vi aiuterà a superare la giornata.

Un altro infallibile rimedio, è ritagliarsi un paio d’ore per dedicarsi alla propria attività preferita. Fare shopping per i fashion addicted o stare un’ ora in più in palestra per i patiti di un fisico perfetto è la soluzione ideale per ritrovare la felicità proprio oggi.

Programmare delle vacanze dell’ultimo minuto. Cosa può rendere più felici nel giorno più infelice dell’anno di acquistare un biglietto last-minute per la vostra meta preferita o per un insolito week end?

Guardare un film, la vostra serie preferita o leggere un bel libro: poche altre cose infatti agiscono in maniera positiva sul nostro umore di una serata trascorsa al caldo mentre fuori imperversa l’inverno.

E se tutto ciò non bastasse a farvi ritrovare il buon umore, tenete duro perché tra il 21 e il 23 giugno sarà la volta dell’Happiest day , meglio detto “il giorno più felice dell’anno”.

Barbara Burattini