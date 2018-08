BMW ritira auto a rischio incendio anche in Europa.

La casa automobilistica tedesca ha già ritirato dalle strade 36.410 vetture a rischio sicurezza, nel Regno Unito, l’anno scorso.

BMW l’anno scorso, ha ritirato diverse auto in GB . La denuncia di una famiglia e l’azione legale portata avanti nei confronti della BMW, avrebbe portato al ritiro di 36.410 vetture nel 2017. L’azione legale è nata a seguito dell’incidente che ha coinvolto il loro familiare, morto dopo essersi schiantato con la sua auto contro una BMW ritrovatasi in panne di colpo, in mezzo alla strada.

BMW ritira auto nel Regno Unito anche quest’anno agli inizi di maggio.

Stavolta è la denuncia fatta dopo una verifica indipendente, fatta fare dalla BBC, a portare al ritiro di altre 312.000 auto dal Paese. Secondo le verifiche, le macchine sono a rischio spegnimento improvviso. Nel mirino le vetture della serie 1 e 3, oltre che modelli Z4 e X1 a benzina e vari veicoli a gasolio prodotti fra il marzo 2007 e l’agosto 2011.

BMW ritira altre auto a rischio i ncendio in Corea.

Nei primi di agosto sono partiti i ritiri di 106.000 BMW dalle strade della Corea. Sono 42 i modelli entrati nel mirino e ben 20 i casi segnalati nel mese di luglio. I motori delle auto avrebbero preso fuoco. Secondo i tecnici si tratterebbe di un problema di hardware.

Il responsabile della casa automobilistica in Corea, Kim Hyo-Joon, si mostra amareggiato e pronto a collaborare con le autorità.

Il vice presidente tedesco della casa automobilistica, Johann Ebenbichler rassicura i conducenti, spiegando che le auto non prendono fuoco a motore spento. Ciò accade unicamente quando si mantengono alte prestazioni per un tempo prolungato.

Ora tocca all’Europa. BMW ritira auto a rischio incendio anche nei Paesi dell’UE, come riporta il quotidiano tedesco “Frankfurter AllgemeineZeitung” (FAZ). Un provedimento simile a quello preso in Corea del Sud, toglie dalle strade europee 323.700 veicoli a rischio incendio. Solo nella Germania il numero ammonta a 96.300 auto. LA FAZ sostiene di aver avuto conferma direttamente dalla società, la quale però, non ha ancora diffuso la notizia.

Luiza Gales