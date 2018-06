Bo Bjerggaard di Copenhagen

Copenhagen ha sempre avuto una forte comunità creativa, dopo il crollo finanziario nel 2008, la scena artistica della città si è manifestata in un modo mai visto prima, con la quantità di artisti internazionali presenti nelle gallerie è in costante aumento così come il numero di contemporanei istituzioni d’arte.

La capitale danese sta attualmente attirando molta attenzione, il che significa che molte persone che visitano l’arte spesso soggiornano per le altre scene fiorenti della città. Essere quel cibo, la moda o il design, la scena artistica e la sua crescita fanno parte di questo effetto sinergico. Situato nell’Europa centrale, Copenhagen è uno dei giocatori più forti del Nordico con uno stretto rapporto con il resto dell’Unione Europea.









Gli artisti danesi con profili internazionali e programmi di mostre stanno aumentando l’impatto dei piccoli paesi. E le gallerie di Copenhagen, stanno lavorando insieme per mostrare la scena artistica della Danimarca. Uno spirito collegiale, piuttosto che uno competitivo, li lega insieme ed è con questo spirito in mente che la Chart Art Fair si svolgerà per la sesta volta in agosto.

Chart Art Fair, la fiera d’arte scandinava nella Copenhagen art week. Nasce nel 2013 dall’alleanza tra alcune tra le più preminenti gallerie della città. Pian piano il gruppo è riuscito a potenziare una credibilità e altre gallerie nordiche si sono unite. Oggi le gallerie scandinave che fanno le grandi fiere internazionali, si vedono a fine estate in questa piattaforma. La fiera è di dimensioni moderate e occupa le sale espositive dell’accademia e della Kunsthal Charlottenborg.

Galleri Bo Bjerggaard

Fondata nel 1999, Galleri Bo Bjerggaard prima a Pilestræde e dall’autunno 2007 a The White Meat. Vicino alla stazione centrale di Copenhagen. Ha iniziato a esibire principalmente mostre monografiche, rappresentando quasi esclusivamente artisti internazionali. Da allora, la galleria è progredita con spettacoli che mettono entrambi gli artisti e le loro opere in prospettiva e contesto.

Il nucleo di artisti rappresentati proviene dai paesi nordici, la pittura figurativa è prevalente nel profilo della galleria. Il punto fondamentale della galleria è l’arte contemporanea internazionale. Di conseguenza rappresenta alcuni dei più grandi artisti europei in Scandinavia. Tra cui Per Kirkeby, Georg Baselitz, Daniel Richter, Tal R. Jannis Kounellis, Jonathan Meese e Erwin Wurm.

Con artisti come AK Dolven, Per Bak Jensen, Eve Sussman, Erik Steffensen e Eva Schlegel. La galleria è anche specializzata in foto e video d’arte di alto livello internazionale. I partner ritengono importante concordare i loro artisti rappresentati e che il lavoro degli artisti garantisce la qualità del creatore. “Non li consideriamo solo prodotti commerciali, i nostri cuori sono nel nostro lavoro in ogni momento”. “Troviamo questo dialogo estremamente utile e gratificante quando lavoriamo per comunicare l’arte”.









“Prendiamo in considerazione come e dove è stabilito l’artista. Il nostro obiettivo è che l’artista abbia la propria posizione artistica all’interno della galleria. Ma allo stesso tempo si adatti al profilo generale della galleria. Ogni artista dovrebbe contribuire nel proprio diritto e completare l’immagine complessiva della galleria. Ognuno di loro rappresenta un pezzo nel puzzle e insieme la composizione degli artisti lo completa. Con questa connessione, consideriamo la presenza internazionale dell’artista o il potenziale di una posizione internazionale come fattori importanti “.

Per Kirkeby

Nell’agosto 2018, Galleri Bo Bjerggaard presenterà una grande mostra di Per Kirkeby, recentemente scomparso. La mostra, che riempie l’intero spazio della cucina, sarà considerata un omaggio all’artista che ha avuto un ruolo cruciale nello stabilire la galleria circa vent’anni fa. Inoltre, quest’autunno Galleri Bo Bjerggaard presenterà mostre con Jules de Balincourt e Erik Steffensen. Per il 2019 tra piani sono incluse mostre di Anna Bjerger, Per Bak Jensen e Tal R. Nonché una grande mostra collettiva curata con artisti internazionali.

Felicia Bruscino