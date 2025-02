La giudice federale del Maryland, Deborah L. Boardman, ha bloccato l’ordine esecutivo del neo Presidente Donald Trump che nega la cittadinanza automatica ai figli di migranti senza permesso di soggiorno nati negli Stati Uniti. La sentenza sull’abolizione dello ius soli, valida su tutto il territorio nazionale, rappresenta un’importante battuta d’arresto per le politiche migratorie di Trump e riafferma il principio dello ius soli sancito dal 14° emendamento della Costituzione americana.

Un provvedimento che divide il Paese

Martedì, una giudice federale del Maryland, Deborah L. Boardman, ha emesso un’ingiunzione preliminare che sospende a tempo indeterminato l’ordine esecutivo del Presidente Donald Trump sull’abolizione dello ius soli, volto infatti a negare la cittadinanza ai figli di migranti senza permesso di soggiorno nati negli Stati Uniti.

La decisione ha un impatto su tutto il territorio nazionale e potrebbe rimanere in vigore fino a quando un tribunale di grado superiore non si esprimerà diversamente.

“L’ordine esecutivo è in contraddizione con il Quattordicesimo emendamento, con 125 anni di precedenti della Corte Suprema e con i 250 anni di storia della nostra nazione fondata sul diritto alla cittadinanza per nascita”, ha dichiarato la giudice rivendicando i diritti alla cittadinanza insiti nella Carta Costituzionale statunitense.

Le motivazioni della giudice Boardman

L’ordine esecutivo sull’abolizione dello ius soli, che sarebbe dovuto entrare in vigore il 19 febbraio, era già stato temporaneamente sospeso da un altro giudice federale dello stato di Washington. Tuttavia, il provvedimento emesso dalla giudice Boardman è di portata più ampia e duratura.

Secondo la magistrata, l’abolizione dello ius soli viola il 14° emendamento della Costituzione statunitense, che garantisce il diritto alla cittadinanza per nascita a tutte le persone nate sul suolo americano. Inoltre, la decisione si inserisce in una serie di battaglie legali portate avanti da 22 stati governati dai Democratici e da numerose associazioni per i diritti civili.

La decisione della giudice ha portata ampia sopratutto perché si applica a livello nazionale, dopo alcuni casi pregressi di ricorso da parte di cinque donne incinte che non possedevano documenti legalmente validi negli Stati Uniti.

Un ricorso sostenuto da numerose associazioni

Oltre al ricorso delle cinque donne, la sentenza della giudice è arrivata anche grazie alla pressione esercitata da due associazioni per i diritti dei migranti. Queste ultime hanno evidenziato come la decisione dell’abolizione dello ius soli di Trump avrebbe privato centinaia di neonati del diritto alla cittadinanza statunitense.

Boardman ha inoltre sottolineato che la Corte Suprema, in oltre 125 anni di giurisprudenza, non ha mai sostenuto un’interpretazione restrittiva del 14° emendamento come quella proposta dall’ex presidente.

L’ondata di contestazioni agli ordini esecutivi di Trump

L’abolizione dello ius soli è solo uno dei tanti ordini esecutivi di Trump che hanno sollevato polemiche e azioni legali. Tra le misure più controverse adottate dall’ex presidente vi sono anche la revoca di politiche sociali introdotte dall’amministrazione Biden e il ridimensionamento delle tutele per le minoranze.

Questi provvedimenti sono stati percepiti come attacchi diretti a principi costituzionali e a diritti consolidati nel tempo, portando a un’ondata di ricorsi nei tribunali federali.

Le reazioni politiche e sociali

Il blocco dell’abolizione dello ius soli ha suscitato reazioni contrastanti all’interno della politica statunitense. Se da un lato i Democratici e le associazioni per i diritti civili hanno accolto con favore la decisione della giudice Boardman, dall’altro i Repubblicani hanno espresso forti critiche, sostenendo che la misura di Trump fosse necessaria per contrastare l’immigrazione irregolare.







Nel frattempo, le tensioni sulle cosiddette culture wars, ossia le battaglie ideologiche tra destra e sinistra, si fanno sempre più accese. Il caso dell’abolizione dello ius soli è solo uno degli episodi che stanno alimentando il dibattito su diritti civili, politiche migratorie e ruolo del governo federale nella definizione dell’identità nazionale americana.

Sebbene il provvedimento della giudice Boardman rappresenti un’importante battuta d’arresto per le politiche di Trump sull’immigrazione, la battaglia legale è tutt’altro che conclusa. La Casa Bianca potrebbe presentare ricorso contro l’ingiunzione, portando la questione fino alla Corte Suprema. Nel frattempo, migliaia di famiglie attendono con apprensione di conoscere il destino del diritto alla cittadinanza per nascita negli Stati Uniti.

Lucrezia Agliani