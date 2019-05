Bobby Diamond, il giovane protagonista di Furia si spegne a 75 anni

Addio a Bobby Diamond, piccolo protagonista sensibile e generoso che con Furia segnò la tv degli anni 70.

Bobby Diamond fu il protagonista della serie tv statunitense “Furia cavallo del West” in cui interpretava Joey un giovane orfano adottato da Jim. Il proprietario del ranch perse la moglie e il proprio bambino in un tragico incidente. La serie targata Nbc ebbe un enorme successo negli anni 50 in America e poi nel resto del mondo (arrivò in Italia solo negli anni 70). L’emblematico ragazzino dal cuore sensibile vive nei ricordi di una generazione di uomini e donne che hanno creduto nella forte amicizia tra uno stallone e un orfano.

La serie fu trasmesso dal 1955 al 1960 segnando per sempre una generazione di giovani ribelli. Furia fu un bellissimo stallone nero e selvaggio che grazie alle premure di Joey riuscì ad essere domato. Tra i due si creò un legame così speciale che entrambi iniziarono a difendersi vicendevolmente.









Robert Leroy Diamond dopo l’enorme successo che derivò dalla serie, abbandonò il mondo televisivo per dedicarsi agli studi. Bobby nella vita fu anche un attimo ginnasta e studiò per diventare avvocato presso l’Università di West Los Angeles. Iniziò ad esercitare la sua professione a soli 30 anni difendendo anche amici e colleghi del mondo dello spettacolo . Grazie alla madre (sua manager) continuò ad ottenere piccole parti in alcuni lavori cinematografici come: “Il più grande show sulla Terra”, “Gli uomini preferiscono le bionde”, “Ring Circus” e “All’inferno e ritorno”.

A dare la notizia della triste scomparsa è stata l’autrice tv e sua grande amica Laurie Jacobson. Bobbie Diamond si è spento all’età di 75 anni in seguito ad una lunga lotta contro il cancro presso il Los Robles Regional Medical Center di Thousand Oaks, in California il 15 Maggio. Lascia le figlie Robert e Jesse nate dal suo primo matrimonio insieme a Tara Parker.

Federica Verdoliva