Bodyshaming, un problema di uomini e donne

Quando si parla di bodyshaming si fa riferimento al fatto che le persone, sia uomini che donne, siano spinte a raggiungere ideali di bellezza impossibili.

La donna dovrebbe essere attraente, magra e di altezza media. Dovrebbe avere la pelle liscia e senza imperfezioni, essere depilata e avere le curve al posto giusto.

L’uomo, invece, dovrebbe essere muscoloso, alto, curato (ma non troppo), con i capelli corti ma folti.

Negli ultimi giorni si è parlato molto del bodyshaming che ha colpito Emma Marrone.

Il giornalista Davide Maggio, commentando i look delle star a Sanremo, ha espresso un giudizio sulle gambe della cantante.

Il commento non è passato inosservato, e la cantante ha prontamente risposto.

Buongiorno a tutti dal Medioevo. Poi il body shaming con il linguaggio politically correct, non so se sia più imbarazzante o noioso. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze giovanissime. Con le calze a rete abbinate anche una bella minigonna e mostratele queste gambe importanti. Questo mi fa rendere conto che la mia canzone oltre che bellissima era necessaria in questo Sanremo, perché è importante parlare di femminismo, di donne e di rispetto delle donne. Non si può più stare zitti davanti al fatto che chiunque possa parlare di un’altra persona, in un modo così scorretto.