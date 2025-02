Il processo contro Álvaro Uribe, l’ex Presidente colombiano accusato di corruzione di testimoni e frode, è stato sospeso dal Tribunale superiore di Bogotá. La decisione è stata presa a causa di presunti problemi di imparzialità della giudice incaricata del caso. Questo sviluppo rappresenta un ulteriore rallentamento in una vicenda giudiziaria che va avanti da anni e che ha profonde implicazioni politiche per la Colombia.

Un caso complesso che si trascina da anni

Il Tribunale Superiore di Bogotà ha deciso di sospendere il processo contro Álvaro Uribe l’ex presidente della Colombia, in carica dal 2002 al 2010. Il procedimento, avviato solo di recente, riguardava accuse di corruzione di testimoni e truffa.

L’indagine aveva avuto inizio nel 2018 e si concentrava su eventi risalenti al 2012, quando Uribe non era più in carica. Secondo l’accusa, l’ex presidente avrebbe cercato di influenzare alcuni testimoni, tra cui membri di gruppi paramilitari, per fornire dichiarazioni false contro un senatore di sinistra, all’opposizione del suo governo di centrodestra.

Il ruolo del Tribunale Superiore e la decisione sulla giudice

La sospensione del processo contro Álvaro Uribe è stata motivata dal fatto che la giudice Sandra Liliana Heredia, incaricata del caso, non avrebbe agito in maniera imparziale. La decisione è stata presa in seguito a una richiesta avanzata dalla difesa di Uribe, guidata dall’avvocato Jaime Granados. Il legale aveva contestato il rifiuto della giudice di esaminare una richiesta di ricusazione che, se accolta, avrebbe potuto portare all’assegnazione del caso a un altro magistrato.

La Heredia aveva respinto la richiesta, sostenendo che fosse un tentativo della difesa per ritardare il processo, ma il Tribunale Superiore ha ritenuto che tale decisione possa aver compromesso l’imparzialità del giudizio.

L’intervento del magistrato Ramiro Riaño Riaño

A seguito di questa controversia, il magistrato Ramiro Riaño Riaño ha stabilito che la questione dell’imparzialità della giudice Heredia deve essere approfondita. Nel suo provvedimento, ha evidenziato come il rifiuto di sottoporre la richiesta di ricusazione a un altro magistrato rappresenti una violazione del diritto alla difesa di Uribe.







Di conseguenza, il procedimento è stato interrotto in attesa di una valutazione più approfondita sulla legittimità dell’operato della giudice. Il Tribunale Superiore sta infatti verificando se sia stato violato o meno il diritto al giusto processo.

Un processo tra battaglie legali e rinvii

L’inchiesta su Uribe ha subito diversi ostacoli legali nel corso degli anni. Il processo contro Álvaro Uribe è stato caratterizzato da lunghe dispute giudiziarie e da continui rinvii. Già in passato vi erano state polemiche riguardo alle modalità di conduzione dell’indagine e alle strategie della difesa e dell’accusa. La decisione di sospendere il processo rappresenta dunque un ulteriore rallentamento in un procedimento già segnato da incertezze e difficoltà.

Il peso politico del caso Uribe

L’ex presidente Álvaro Uribe rimane una figura centrale nella politica colombiana. Durante il suo mandato ha adottato una linea dura contro i gruppi armati e ha promosso politiche di sicurezza che hanno lasciato un segno indelebile nel paese. Il processo a suo carico è stato seguito con grande attenzione dall’opinione pubblica, suscitando reazioni contrastanti tra i suoi sostenitori e detrattori.

Da un lato, alcuni vedono il procedimento come un passo necessario per garantire la giustizia, mentre dall’altro, i suoi alleati lo considerano un attacco politico volto a screditare la sua eredità.

I prossimi sviluppi del processo contro Álvaro Uribe

Ora il Tribunale Superiore dovrà esaminare la richiesta di ricusazione presentata dalla difesa di Uribe e decidere se il caso dovrà essere affidato a un nuovo magistrato. Nel frattempo, il procedimento rimane in stallo, alimentando ulteriori dibattiti sulla giustizia colombiana e sulla trasparenza del sistema giudiziario. Il futuro del processo dipenderà dalle decisioni delle autorità giudiziarie nelle prossime settimane.

Lucrezia Agliani