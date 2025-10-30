Il boicottaggio politico può essere considerato una forma di protesta non violenta che consiste nell’evitare l’acquisto di determinati beni di consumo prodotti da aziende ritenute dannose per la collettività o non abbastanza etiche. Questa forma di partecipazione politica e sociale rimanda al concetto di consumo critico, che considera il consumatore un soggetto attivo e consapevole perché con le sue scelte di consumo esprime il suo consenso o il suo dissenso verso un’entità commerciale che reputa etica o non etica. Il boicottaggio politico dimostra di essere una modalità di mobilitazione dal basso molto efficace: in particolare, negli ultimi tempi sono stati fortemente boicottati i beni di consumo provenienti da Israele, oltre alle aziende che hanno forti accordi commerciali con lo Stato ebraico.

Il boicottaggio politico come forma di protesta non violenta

La crisi delle istituzioni tradizionali ha portato a nuove forme di partecipazione politica e il boicottaggio è una di queste. Considerato tra i più efficaci modi di esprimere il proprio dissenso, oggi questa modalità di “non consumo” sta colpendo soprattutto Israele a causa delle sue azioni genocida nei confronti del popolo palestinese. Infatti, sono sempre più le persone che scelgono di non acquistare i prodotti provenienti da Israele o delle aziende che lo supportano per esprimere il dissenso verso il comportamento impunito dello Stato ebraico e gli effetti reali sui bilanci di alcune corporation testimoniano quanto sia potente questo strumento.

Per esempio, le catene fast-food McDonald’s e Burger King sono state oggetto del boicottaggio politico da parte dei consumatori e, secondo i dati forniti da LSEG-Refinitiv, nel 2024 McDonald’s aveva già mancato la stime di crescita del 5,5% dei ricavi sul mercato internazionale, guadagnando solo lo 0,7% nel trimestre analizzato. In Italia, il boicottaggio nei confronti dei supermercati Carrefour ha dato il colpo di grazia ad un bilancio già in perdita e ha portato alla decisione di vendere a New Princes i negozi presenti sul territorio, mentre l’azienda farmaceutica israeliana Teva, che ha perso più di un miliardo di dollari nel 2024, sta vedendo interrotti e rifiutati i rapporti commerciali che aveva con diversi comuni della penisola.

Inoltre, l’affermarsi di movimenti globali come BDS (Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni) e di app che indicano l’eticità dei prodotti forniscono un ulteriore strumento ai consumatori, che scannerizzando il codice a barre hanno a portata di mano la provenienza del bene di consumo e possono scegliere con più consapevolezza cosa acquistare e cosa no.

Anche il mondo della musica ha lanciato un boicottaggio con il movimento “No Music for Genocide“, iniziativa a cui hanno aderito oltre 400 artisti che hanno deciso di rimuovere le loro produzioni musicali dai servizi streaming in Israele.







Il consumo critico: boicottaggio e buycottaggio nell’era del consumismo

Al boicottaggio si affianca il buycottaggio, cioè preferire l’acquisto di beni immessi sul mercato da imprese eticamente responsabili. Pur essendo simile al boicottaggio per lo scopo, il buycottaggio si differenzia perché vuole premiare un comportamento aziendale etico, ecologico e socialmente responsabile oppure sostenere una causa politica, sociale o ambientale promossa dall’azienda o dal produttore.

Anche il buycottaggio è una forma di consumo critico e come il boicottaggio è un atto potente attraverso il quale chi consuma può esprimere la propria opinione riguardo l’operato di un’attività commerciale: scegliendo in modo etico cosa acquistare e cosa non acquistare la clientela lancia un forte messaggio politico alla grande distribuzione, che presumibilmente cercherà di adattarsi al volere dei consumatori per non perdere ricavi. Da questo punto di vista, è facile anche imbattersi in realtà commerciali che millantano interesse nei confronti dei problemi del mondo a livello pubblicitario, ma in realtà contribuiscono ad aggravarli, come accade con il greenwashing.

Ad ogni modo, anche il solo fatto che fenomeni come il greenwashing esistano confermano l’importanza dei valori etici dei consumatori e acquistare in modo consapevole individualmente può realmente trasformarsi in una mobilitazione dal basso collettiva, in grado di modificare il comportamento della grande distribuzione. Nell’era del consumismo incontrollato, è erroneo credere che le azioni come il boicottaggio politico non abbiano nessun effetto perché i fatti dimostrano il contrario.

La stessa preferenza che si esprime con il voto si esprime nel momento in cui al supermercato scegliamo di acquistare un prodotto rispetto ad un altro e scegliere con consapevolezza cosa acquistare diventa un modo per esprimere il proprio pensiero e il proprio dissenso nei confronti di un sistema economico obiettivamente squilibrato e sporco di sangue.

Aurora Colantonio