L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato formalmente incriminato per un presunto piano volto a sovvertire l’ordine democratico e impedire l’insediamento del suo successore, Luiz Inácio Lula da Silva, dopo le elezioni del 2022. L’inchiesta sul presunto golpe contro Lula, condotta dalla Polizia Federale, ha rivelato una presunta rete di cospiratori composta da politici, militari e membri dell’amministrazione Bolsonaro, con piani che includevano un colpo di Stato e persino l’eliminazione fisica di esponenti del nuovo governo. La Corte Suprema dovrà ora decidere se avviare il processo, con l’ex presidente che rischia una pesante condanna.

L’incriminazione: un processo che potrebbe cambiare il Brasile

L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato formalmente incriminato per il suo presunto coinvolgimento in un piano per sovvertire l’ordine democratico e impedire l’insediamento del suo successore, Luiz Inácio Lula da Silva. La Procura generale della Repubblica (PGR) ha accusato Bolsonaro e altre 33 persone di associazione a delinquere armata, tentativo di golpe contro Lula e altre gravi violazioni della Costituzione. L

’atto d’accusa è stato presentato alla Corte Suprema, che ora dovrà decidere se procedere con il processo. Se riconosciuto colpevole, l’ex presidente rischia una condanna che potrebbe variare tra i 12 e i 40 anni di carcere.

Il golpe contro Lula: indagini e prove raccolte

Le indagini condotte dalla Polizia federale hanno rivelato che il piano per rovesciare il risultato delle elezioni del 2022 era stato concepito da Bolsonaro insieme al suo candidato alla vicepresidenza, Walter Braga Netto. La rete di cospiratori comprendeva esponenti delle Forze Armate e del governo, con l’obiettivo di mantenere il potere attraverso una strategia coordinata di disinformazione e destabilizzazione delle istituzioni.

Una delle prove più rilevanti è la testimonianza del colonnello Mauro Cid, ex assistente di Bolsonaro, che ha collaborato con la giustizia rivelando dettagli fondamentali sul piano. Gli investigatori hanno scoperto l’esistenza di una campagna orchestrata sui social network per screditare la Corte Suprema e altre istituzioni, alimentando la sfiducia popolare e creando il clima necessario per un intervento autoritario.

Tra le accuse più gravi emerse nel corso delle indagini sul golpe contro Lula vi è la pianificazione di un attentato contro il Presidente, il vicepresidente Geraldo Alckmin e il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes. Secondo la Polizia federale, il piano sarebbe stato organizzato dall’ex ministro della Difesa Braga Netto, che avrebbe dovuto guidare un “governo straordinario” dopo la rimozione fisica degli avversari politici. Il progetto sarebbe naufragato per il mancato sostegno di alcuni settori dell’esercito.

Le informazioni su questo complotto sono state confermate da intercettazioni e dalle dichiarazioni di Mauro Cid, il quale ha descritto nei dettagli le riunioni in cui il piano veniva discusso. L’inchiesta ha messo in luce una struttura clandestina volta a minare la stabilità democratica e a legittimare l’uso della forza per mantenere Bolsonaro al potere.

La fuga negli States: una strategia di difesa?

Poco prima dell’insediamento di Lula, Bolsonaro ha lasciato il Brasile per trasferirsi negli Stati Uniti, ufficialmente per evitare il passaggio di consegne. Tuttavia, la sua partenza ha suscitato molte perplessità, portando gli investigatori a ipotizzare che fosse un tentativo di eludere la giustizia.

Uno degli aspetti più controversi è la falsificazione del suo certificato vaccinale anti-Covid, un atto che avrebbe commesso per poter viaggiare liberamente nonostante le restrizioni. Inoltre, sono in corso indagini sulla presunta vendita di regali ricevuti durante le visite di Stato, beni che avrebbero dovuto rimanere patrimonio pubblico e che, invece, sarebbero stati monetizzati per sostenere il suo soggiorno all’estero.

L’assalto alle istituzioni

L’8 gennaio 2023, migliaia di sostenitori di Bolsonaro hanno assaltato le sedi del Parlamento, della Corte Suprema e della Presidenza a Brasilia, contestando la legittimità delle elezioni. L’episodio, che ha ricordato l’assalto al Congresso degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021, è stato descritto dagli inquirenti come un atto premeditato e coordinato.

Le indagini hanno rivelato che i manifestanti sono stati organizzati e trasportati nella capitale attraverso un sistema logistico ben pianificato. Si sospetta che le forze di sicurezza abbiano avuto un ruolo ambiguo, con alcuni agenti accusati di complicità o di mancato intervento per fermare l’assalto.







Le rivelazioni fornite dagli ex comandanti dell’Esercito e dell’Aeronautica hanno ulteriormente aggravato la posizione dell’ex presidente. Marco Antônio Freire Gomes, ex comandante dell’esercito, ha confermato che Bolsonaro aveva discusso l’idea di dichiarare lo “Stato di difesa” e di creare una Commissione per la regolarità elettorale, proposta che lui e altri ufficiali rifiutarono categoricamente. Le registrazioni audio di Mauro Cid rivelano che Bolsonaro subiva pressioni per adottare misure più radicali e che aveva già redatto il decreto per instaurare un regime d’emergenza.

Il futuro giudiziario di Bolsonaro

Ora la decisione spetta alla Corte Suprema, che dovrà stabilire se vi siano elementi sufficienti per procedere con il processo per tentato golpe contro Lula. La posizione dell’ex presidente appare sempre più compromessa, con una mole di prove che confermano il suo coinvolgimento diretto nel tentato colpo di Statp.

Se Bolsonaro venisse processato e condannato, il suo futuro politico sarebbe definitivamente compromesso, con conseguenze rilevanti anche per il panorama istituzionale brasiliano. Il Brasile si trova ora di fronte a una delle più grandi sfide della sua storia democratica: assicurare giustizia senza alimentare ulteriori divisioni nel Paese.

