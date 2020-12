Bombi e fiori: più è grande l’insetto, migliore è la pianta

Lo studio su bombi e fiori è stato pubblicato su Current Biology.









Volare e imparare

Bombi e fiori: un argomento banale, a prima vista. Ma se pensiamo che i bombi più grandi impiegano tempo per apprendere le posizioni dei fiori migliori, non è poi così noioso. In tutta onestà, forse i bombi più piccoli, che hanno un raggio di volo più breve e una minore capacità di carico, non prestano particolare attenzione ai fiori più ricchi di nettare. O almeno, così dicono gli scienziati dell’Università di Exeter che hanno esaminato i “voli di apprendimento” eseguiti dalla maggior parte delle api e dei bombi dopo aver lasciato i fiori. Sappiamo che le api da miele effettuano tali voli e lo studio mostra che i bombi fanno lo stesso, guardando ripetutamente indietro per memorizzare la posizione di un fiore.

Bombi selettivi

“Potrebbe non essere ampiamente noto che gli insetti impollinatori apprendono e sviluppano preferenze individuali per i fiori, ma in realtà i bombi sono selettivi“, ha affermato Natalie Hempel de Ibarra, Professore associato presso il Centro di ricerca sul comportamento animale di Exeter. “Quando lasciano un fiore, possono decidere attivamente quanto impegno dedicare al ricordo della sua posizione. La scoperta sorprendente del nostro studio è che le dimensioni di un’ape determinano questo processo decisionale e il comportamento di apprendimento”. Nello studio, le api in cattività hanno visitato fiori artificiali contenenti una soluzione di saccarosio (zucchero) di concentrazioni variabili. Più grande l’ape, più il suo comportamento di apprendimento varia a seconda della ricchezza della soluzione di saccarosio. Le api più piccole hanno investito la stessa quantità di sforzi nell’apprendimento delle posizioni dei fiori artificiali. Ciò è avvenuto indipendentemente dal fatto che la concentrazione di saccarosio fosse alta o bassa.

Questione di dimensioni

“Le differenze che abbiamo riscontrato riflettono i diversi ruoli delle api nelle loro colonie”, ha affermato il professor Hempel de Ibarra. “I bombi grandi possono trasportare carichi maggiori ed esplorare più lontano dal nido rispetto a quelli più piccoli”. Dotati di una gittata di volo e una capacità di carico minori, non possono permettersi di essere così selettivi.Per questo accettano una gamma più ampia di fiori. “Queste piccole api tendono a essere maggiormente coinvolte nelle attività all’interno del nido. Vanno a cercare cibo solo se le scorte nella colonia si stanno esaurendo”. Lo studio ha visto la collaborazione con scienziati dell’Università del Sussex. L’osservazione degli insetti ha avuto luogo nelle serre del premiato Streatham Campus dell’Università di Exeter. Il professor Hempel de Ibarra ha ringraziato il team di Grounds and Gardens dell’università per il loro continuo supporto.









Daniele Tolu