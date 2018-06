Bonus cultura addio: niente agevolazione per i 18enni già dal 2018

È di queste ultime ore una notizia che lascerà l’amaro in bocca a molti giovani: è stato infatti cancellato il bonus cultura per i diciottenni già a partire dal 2018. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, secondo cui il bonus cultura non poggerebbe su basi abbastanza solide. Manca, infatti, una norma di rango primario che giustifichi la proroga del bonus da 500 euro anche per il 2018 e 2019.









Il Consiglio di Stato si è espresso in seguito alle perplessità sollevate anche dal ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, e per questo motivo l’iniziativa non riceverà più le coperture finanziarie. Si tratta, in pratica, di un mero cavillo normativo: mentre per il 2016 era espressamente citata la possibile proroga per l’anno seguente, nel 2017 non è stata inserita tale eventualità, sancendo così la fine del bonus cultura.

Che cos’è il bonus cultura

Il cosiddetto “bonus cultura” è un’agevolazione di 500 euro rivolta a tutti i diciottenni per l’acquisto o la fruizione di prodotti culturali. Introdotto nella Legge di Stabilità del 2016, lo sconto è stato sfruttato dal 60% degli aventi diritto. Per avvalersi del bonus era stata creata anche l’apposita applicazione, chiamata “18app”, con la quale si potevano comprare direttamente biglietti per spettacoli o eventi di altra natura.

La replica dell’iniziativa è avvenuta anche nel 2017 grazie alla Legge di Bilancio. In questo caso il bonus è stato esteso anche a corsi di lingue, musica e teatro.









La carenza normativa

Il bonus cultura è stato riproposto anche per il biennio 2018-2019 grazie all’ultima Legge di Bilancio, ma è qui che sorge il problema. Come detto, mentre per le precedenti versioni era espressamente indicata la possibile proroga dell’incentivo, nel bilancio del 2018 tale norma non è stata inserita.

Il Consiglio di Stato, al momento del vaglio del decreto emesso da Palazzo Chigi, si è accorto del vuoto normativo dichiarando l’assenza della:

“fonte normativa primaria che preveda […] l’espressa applicazione del beneficio anche ai giovani”.

È per questo che lo stesso Consiglio di Stato chiede alla Presidenza del Consiglio “urgenti chiarimenti al riguardo” da comunicare “con la massima sollecitudine” in modo da permettere ai giovani diciottenni di poter godere del beneficio.

Per Palazzo Spada l’agevolazione c’è ma solo in via implicita. Si tratta, è proprio il caso di dirlo, del classico pasticcio all’italiana: ci sono le coperture finanziarie ma mancano le leggi per sfruttarle. Per il Consiglio di Stato resta solo un’unica soluzione, quella di:

“emanare una norma legittimante di rango primario da porre a base del Dcpm in esame”.









Fatto questo occorre poi:

“procedere in via regolamentare una volta introdotta la fonte normativa primaria legittimante l’intervento in favore della platea dei nuovi beneficiari, in coerenza con la conferma dello stanziamento finanziario”.

Basterebbe poco quindi per risolvere l’impasse: sarebbe sufficiente inserire una proroga alla legge e poi procedere con un regolamento di modifica delle norme in vigore. Il problema, però, è che il governo non sembra intenzionato a estendere il bonus cultura anche per il 2018, non considerandolo una priorità.

Nicolò Canazza