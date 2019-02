Book Pride 2019: a Milano il libro diventa desiderio

Tutti conoscono Milano per il suo ruolo centrale nella moda e come set di importanti programmi televisivi. Milano è anche diventata da un paio di anni un punto di riferimento per gli amanti della lettura e per l’editoria con Book Pride 2019.

Book Pride 2019: ospiti e tema dell’evento

La quinta edizione del Book Pride 2019, la Fiera Nazionale dell’editoria indipendente. si svolgerà dal 15 al 17 marzo, per la prima volta alla Fabbrica del vapore, punto cardine dell’attività culturale milanese. Dal 2015 a oggi, questa Fiera dell’editoria indipendente è cresciuta di anno in anno, con la partecipazione sempre più ampia da parte del pubblico e degli espositori e con una proposta sempre più ricca di eventi e ospiti: aderiscono quest’anno al Book Pride 160 editori, mentre gli eventi in programma sono oltre 250. Tra gli espositori troviamo Adelphi, Sellerio e Hoepli, tra gli ospiti Massimo Cacciari, Anthony Cartwright, Gioele Dix, Dori Ghezzi e Liliana Segre.

Ogni anno la fiera ha un tema, quello del 2019 è ‘Ogni desiderio’: di scrivere un libro, di pubblicarlo, ma anche di leggerlo. Secondo gli organizzatori il desiderio è:

Ciò che innesca le nostre azioni e ci individua nella nostra singolarità, è disponibilità all’invenzione ed è sconfinamento: mobilita i nostri corpi, nutre la nostra intelligenza e la nostra immaginazione. E al contempo il desiderio è mistero e disordine, è una sostanza ambigua che al suo interno mescola la paura all’aspirazione, la smania alla nostalgia, il bisogno alla ricerca, la rabbia all’utopia, una fame inesauribile a un pericolo altrettanto illimitato.

Per queste ragioni, Book Pride 2019 vuole provare a esplorare questo sentimento che proietta ognuno di noi attraverso lo spazio e il tempo. Il libro lega insieme indissolubilmente lo scrittore con l’editore e tutte le figure che con quest’ultimo collaborano (correttore di bozze, editor, copertinista, tipografo, ecc.), senza dimenticare il lettore e coloro che hanno permesso al libro di giungere nelle mani del suo proprietario.

Book Pride 2019: le collaborazioni

La novità di quest’anno è la collaborazione con due eventi affini: il festival Libri Come (in scena all‘Auditorium Parco della Musica di Roma dal 14 al 17 marzo) e il Digital Week (sempre a Milano, in luoghi vari, dal 13 al 17 marzo). Gli eventi avranno in comune alcuni eventi e ospiti, secondo le sfaccettature di ogni evento.

Una costante della Fiera Nazionale dell’editoria indipendente è il Book Pride Off. Nel programma fuori la fiera librerie indipendenti e altri spazi ospiteranno gruppi di lettura e conversazioni con scrittori e editori. E poi Book Young, spazio dedicato ai piccoli lettori, e anche Book Comics, dedicato ai fumetti, Book Art e Spazio Riviste.

Book Pride è promosso e organizzato da Odei, Osservatorio degli editori indipendenti, associazione nata con l’obiettivo di dare voce all’editoria indipendente. Buona parte della riuscita dell’evento è dovuta ai volontari, che si occupano ad esempio della gestione delle sale di presentazione e del supporto agli espositori. Book Pride ha avuto un tale successo da essere arrivata anche in altre città, come Genova dove, dopo il successo dell’anno scorso a Palazzo Ducale, si sta lavorando all’edizione 2019.

Book Pride 2019 andrà in scena dal 15 al 17 marzo alla Fabbrica del Vapore: dalle 10 alle 20. L’ingresso è gratuito.

Teresa Franco