Turismo ferroviario: è boom dei viaggi sui treni d’epoca per riscoprire l’Italia

Il turismo in Italia sembra avere ripreso quota dopo qualche anno di declino. Gli ultimi dati sull’aumento di presenze nei musei italiani ne sono un esempio, così come il fitto cartellone di eventi artistici e culturali che avranno luogo nel 2018. E se il redivivo interesse per la cultura sembra toccare un po’ tutti i settori, anche gli eventi “di nicchia” ne traggono giovamento. È quello che è successo al turismo dei treni storici, un settore in forte crescita che sta interessando sempre più persone.









Visitare l’Italia a bordo di un treno a vapore

Può sembrare incredibile ma il settore dei viaggi a bordo dei treni storici ha registrato nel 2017 numeri record. Sebbene si tratti di un settore di nicchia, queste iniziative culturali hanno coinvolto più di 68 mila persone con introiti che sfiorano i 2 milioni di euro. Numeri davvero alti, tenuto conto non solo della scarsa notorietà dell’iniziativa ma anche della data di inizio del progetto “Binari senza tempo” che risale al 2014. Da allora c’è stato un incremento degli appassionati di treni d’epoca del 185% e un aumento dei ricavi del 230%.

Per ora sono nove le tratte ferroviarie storiche riaperte al pubblico, per un totale di 600 chilometri. Sulle strade ferrate hanno sfrecciato treni storici e vecchie locomotive a vapore, tra antiche stazioni ristrutturate e paesaggi incantevoli. Dal nord al sud, l’Italia vista dal finestrino di un treno d’epoca si presenta in un modo de tutto inaspettato. Lontane dagli snodi ferroviari più trafficati, le ferrovie storiche si dipanano lungo territori inesplorati dai quali osservare con rinnovato stupore un’Italia inedita.

Dalla ferrovia della Valsesia, ai piedi del Monte Rosa, alla ferrovia dei templi per visitare l’omonima valle di Agrigento; dalla ferrovia del parco, la seconda più alta d’Italia, alla ferrovia del lago, sulle rive del lago d’Iseo. Gli spunti per visitare l’Italia non mancano e nemmeno i viaggi speciali organizzati in occasione di eventi particolari.

La soddisfazione del ministero e i progetti futuri

L’operazione “Binari senza tempo”, organizzata dalla Fondazione FS, è sostenuta dal ministero dei Beni culturali che tramite il ministro Dario Franceschini ha dimostrato grande entusiasmo per i risultati ottenuti.

Il cosiddetto turismo lento, che comprende anche i treni storici, è stato inserito nel piano degli investimenti 2017-2022 e vedrà nei prossimi anni l’avvio di altri progetti. Saranno infatti cinque le future tratte ferroviarie ad essere ripristinate, con relativi passaggi a livello e stazioni, per un totale di 80 milioni di euro. Nuovi progetti riguardano la ristrutturazione del museo nazionale ferroviario di Pietrarsa (17 milioni) e il restauro della stazione Campo Marzio di Trieste (5 milioni).









Per quanto concerne i treni, saranno due i convogli interessati dai restauri: l’Arlecchino, i cui lavori sono in fase di completamento, e il Settebello. Per quest’ultimo, i cui lavori partiranno a giugno per 8 milioni di euro, l’obiettivo è di realizzarne un servizio turistico di lusso.

Come ricorda il ministro Franceschini, l’intenzione è quella di estendere i vincoli di tutela anche al materiale rotabile antico per riportarlo a nuova vita ed evitare che questo grande patrimonio vada disperso per sempre.

Nicolò Canazza