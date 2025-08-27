Boots, adattamento del libro “The Pink Marine” Greg Cope White debutterà su Netflix il 9 ottobre e presenterà in maniera sensibile e giovane com’era la vita per i giovani gay che decidevano di entrare Corpo dei Marines degli Stati Uniti degli Anni ’90. All’epoca vigeva la legge introdotta dal presidente Bill Clinton nel 1994, la politica Don’t Ask Don’t Tell che obbligava le persone LGBTQ+ che prestavano servizio nell’esercito a mantenere segreto il proprio orientamento sessuale.

La trama e il cast

La serie sarà composta da 8 episodi ed è ideata dal creatore e co-showrunner Andy Parker (“Tales of the City”, “Imposters”), dalla showrunner Jennifer Cecil (“Umbrella Academy”, “One Tree Hill”) e dal produttore esecutivo Norman Lear.

La trama segue Cameron Cope (Miles Heizer, famoso per il suo ruolo nella serie Tredici e nel film Tuo, Simon), un ragazzo senza obiettivi e gay non dichiarato, e il suo migliore amico Ray McAffey (Liam Oh), figlio di un marine decorato, mentre si uniscono a un gruppo eterogeneo di reclute. Insieme, questo gruppo affronta le insidie letterali e metaforiche del campo di addestramento, stringendo legami inaspettati e scoprendo la propria vera identità in un ambiente progettato per spingerli al limite.

Con coraggio e sensibilità la serie parla di amicizia, resilienza e ricerca del proprio posto nel mondo, anche quando quel mondo sembra determinato a tenerti in riga o a lasciarti indietro.

Un altro personaggio di spicco è il sergente Sullivan (Max Parker), descritto come un “consumato Marine da ricognizione d’élite. È stato decorato al valore in numerose missioni top secret, ma fatica a tenere nascosto il suo segreto. Tormentato dal suo passato, Sullivan si rivede in Cameron e cerca di prepararlo per la stessa guerra personale che affronterà dopo l’addestramento”. Sarà quindi una figura che guiderà il gruppo di giovani protagonisti.

“Non esiste un’altra serie come Boots. È molto divertente, edificante e ha una colonna sonora particolarmente bella. Riderete, esulterete e… mi dispiace, ma probabilmente piangerete anche”, ha precisato Heizer, in un’intervista.







Boots e la Don’t ask don’t tell

La legge “Don’t ask don’t tell“, in italiano “non chiedere non dire”, abolita solo nel dicembre 2010 dall’amministrazione Obama, riguardava l’inserimento all’interno dell’esercito statunitense di militari omosessuali o bisessuali non dichiarati, con il tentativo di limitarne l’accesso.

Praticamente, per entrare nell’esercito era fondamentale non rivelare il proprio orientamento, e il rischio di essere scoperti, denunciati ed espulso era comunque sempre presente.

Nel dettaglio invece, il testo della legge aveva lo scopo di impedire l’ingresso nell’esercito a chiunque dimostrasse “propensione o intenzione di intraprendere atteggiamenti omosessuali poiché creerebbe un inaccettabile rischio all’alta morale, all’ordine, alla disciplina e alla coesione che sono l’essenza della potenza militare”.

L’abolizione del “Don’t ask don’t tell” ovviamente fu aspramente criticata dagli esponenti repubblicani e da alcuni funzionari di alto grado dell’esercito. Il senatore repubblicano John McCain disse che l’abolizione del “Don’t ask don’t tell” avrebbe provocato “un gran danno” all’esercito. Il comandante dei Marines sostenne che sarebbe “costata vite dei Marines”. Molti pensavano che “alla fine le vite dei civili ne avrebbero risentito”, che il morale delle truppe sarebbe peggiorato o ancora che 500.000 soldati si sarebbero dimessi per protesta.

La verità sulle conseguenze dell’abolizione del “Don’t ask don’t tell”

Sulla rivista Slate, Nathaniel Frank, storico concentrato sulle disparità subite dalla comunità LGBTQ+ pubblicò uno studio nel quale smentiva le ipotesi per cui ci sarebbero stati effetti negativi. Frank e gli altri studiosi hanno intervistato 200 soldati in servizio prima e dopo l’abolizione della legge, chiedendo le loro opinioni a proposito della coesione della loro unità, e li ha poi confrontati. Hanno anche analizzato dati sul reclutamento e la permanenza nell’esercito e moltissimi articoli di giornale, intervistato soldati e funzionari contrari all’estensione dei diritti agli omosessuali e scritto agli oltre 500 generali in pensione che nel 2009 firmarono una lettera secondo cui l’abolizione del “Don’t ask don’t tell” avrebbe portato conseguenze negative.

Frank spiega che “è stato facile concludere le nostre ricerche dicendo l’abolizione del “don’t ask don’t tell” non ha causato alcun danno. Ma pensiamo di poter andare oltre e sostenere che dopo la fine del divieto sulla presenza di gay dichiarati nell’esercito, l’istituzione è migliorata e non solo per le persone gay ma per tutti, per l’esercito in generale”.

A quanto pare, non dover tenere nascosta parte della propria identità ha aiutato a consolidare la leadership, il rispetto e la coesione tra i comandanti e i loro sottoposti. C’è più fiducia, più comprensione e più rispetto reciproco, inoltre è più semplice denunciare eventuali discriminazioni subite sulla base del proprio orientamento sessuale, ora che così facendo non si viene più espulsi.

È quindi evidente, ogni giorno sempre di più che allargare i diritti delle persone queer non è una minaccia per nessuno, anzi qualcosa che gioverebbe a tutti, in tutti gli ambiti della vita. Nella speranza che questa serie tv, Boots, porti un po’ di attenzione a queste tematiche e un po’ di sensibilità in chi ancora pensa alle persone appartenenti alla comunità LGBTQ+ come a una minaccia.

Stefania Bucciol