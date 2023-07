Poliziotto brillante e determinato, con una spiccata intelligenza investigativa che lo portò a introdurre nuovi metodi di indagine per combattere i crimini di stampo mafioso. Grazie a questa sua prospettiva innovativa, Boris Giuliano riuscì ad ottenere ammirazione e stima anche a livello internazionale.

Giorgio Boris Giuliano nasce il 22 ottobre 1930 a Piazza Armerina, in provincia di Enna. Passò parte della sua infanzia in Libia perché il padre era un sottufficiale della Marina militare assegnato al Paese nordafricano. Nel 1941, insieme alla famiglia, tornò in Sicilia e si stabilì a Messina. Qui, intraprese la carriera scolastica terminata nel 1956, anno in cui si laureò in giurisprudenza. Inizialmente, cominciò a lavorare in una piccola società di manifattura, “La Plastica italiana”, per poi decidere di trasferirsi a Milano.

Durante gli anni ’70 intraprese la carriera in polizia e sentì un forte richiamo alla sua terra d’origine tanto da richiedere il trasferimento a Palermo, dove nel 1976 divenne capo della Squadra mobile. In questa città erano anni difficili e segnati dalla lotta alla criminalità. La mafia uccideva senza scrupoli chiunque si rivelava un ostacolo per la riuscita delle loro intenzioni.

Boris Giuliano, però, nonostante la sua carriera basata su indagini rischiose nella lotta alla criminalità organizzata, riuscì a coltivare e a non trascurare l’amore che provava nei confronti della sua famiglia. L’affetto per i tre figli (Emanuela, Alessandro e Selima) e per la moglie Maria Leotta lo hanno reso prima di tutto un padre amante delle piccole cose, ma anche un uomo con un grande sentimento di giustizia e voglia di verità.

La carriera internazionale e le innovazioni introdotte nei metodi di indagine investigativa

Durante la sua attività in servizio, Boris Giuliano fu impegnato in moltissime azioni focalizzate a contrastare la criminalità organizzata. Negli anni ’70, le tecnologie e gli strumenti legislativi a disposizione delle forze dell’ordine per contrastare la criminalità, in questo caso di stampo malavitoso, erano pochi e limitati. Ma grazie alle sue doti innate di investigazione, Boris Giuliano riuscì a introdurre nuove tecniche e metodologie finalizzate specialmente alla lotta contro l’attività mafiosa.