Borsa, mercati europei stabili nel dopo voto in Italia con Milano a +1,6%

A due giorni dal voto, che non ha restituito un risultato del tutto soddisfacente per la governabilità, l’Italia si dimostra economicamente solida. Se lo scenario politico da adito all’incertezza che caratterizzerà le giornate future, lo scenario economico si mantiene invece più calmo.

Aprono con un timido rialzo tutte le Bore europee, incluse quelle americane e asiatiche. Piazza Affari si impone con il Ftse Mib in rialzo dell’1,6% mentre resta sotto il 2% il rendimento dei Btp con lo spread che si attesta a 129 punti base fra i titoli italiani e i Bund tedeschi.

Bene anche l’apertura delle principali Borse europee con Parigi, Londra, Madrid e Francoforte tutte in positivo, complice anche l’ottimo andamento della Borsa di Tokyo in rialzo dell’1,79%. Si mantiene positivo anche l’andamento di Wall Street dove ieri il Dow Jones ha chiuso con un rialzo dell’1,37%.









Questi segnali positivi denotano una sostanziale prudenza da parte degli investitori nei riguardi dell’Italia. In questa fase di incertezza politica gioca un ruolo chiave il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul quale gli investitori ripongono buone speranze.

Ma gli investitori non sono gli unici a confidare nel giudizio del presidente Mattarella: anche gli italiani auspicano a una risoluzione più indolore possibile dell’attuale stallo post voto. Le elezioni del 4 marzo hanno infatti premiato sia il Movimento 5 Stelle, divenuto il primo patito, e sia la coalizione del centrodestra, capitanata dalla Lega di Matteo Salvini. Entrambi gli schieramenti non hanno però i numeri per governare, ed ecco dunque che la figura di Mattarella diviene decisiva.

Dati incoraggianti anche dall’Istat

Tornando al fronte economico, si mantiene positivo anche l’euro al di sopra della soglia degli 1,23 dollari; lo stesso vale rispetto allo yen, mentre è proprio il dollaro a dimostrarsi indebolito sullo yen.

Venendo all’economia italiana, l’Istat restituisce delle prospettive altrettanto positive per l’immediato futuro. L’ultimo report dell’istituto di statistica, diffuso prima della tornata elettorale, parla di uno scenario macroeconomico favorevole. In particolare aumenta la crescita, incentivata soprattutto dal processo di accumulazione del capitale; nello specifico, sono il settore manifatturiero e le esportazioni a dare segnali di dinamismo. Bene anche il mercato del lavoro, con le prospettive di occupazione che si mantengono stabili; lo stesso vale per la produttività del lavoro: in pratica, l’aumento di posizioni lavorative e di ore di lavoro ha fatto aumentare il Pil di conseguenza, facendo persino fruttare di più.

Nicolò Canazza