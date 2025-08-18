Il Borussia Dortmund ha ottenuto una vittoria fuori dal campo che non riguarda il calcio giocato ma la difesa della propria identità, dentro e fuori il campo da calcio. La società giallonera ha infatti costretto il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) a ritirare alcuni volantini elettorali che riprendevano i colori del club. La scelta del Borussia Dortmund contro l’AfD è stata accolta come una chiara presa di posizione contro ogni tentativo di strumentalizzare il calcio a fini politici.

Lo slogan contestato

La miccia è stata accesa da un adesivo diffuso dall’AfD con la scritta: “Beim Fußball Schwarz-Gelb – Am Sonntag Blau” (“Nel calcio nero-giallo – la domenica blu”). L’idea era semplice ma pericolosa: associare i colori del Borussia Dortmund, il giallo e il nero, al blu del partito in vista delle elezioni locali del 14 settembre nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Dortmund è il cuore pulsante del club e vederne i simboli utilizzati in un contesto politico ha immediatamente scatenato la reazione della società sportiva.

In questo contesto è arrivata dunque la risposta del Borussia Dortmund contro l’AfD: il club ha rilasciato un comunicato in cui ha definito l’iniziativa “un tentativo illegittimo” di stabilire un collegamento tra il BVB e un orientamento politico. Un portavoce ha spiegato: «Non possiamo accettare che passi il messaggio secondo cui un tifoso del Borussia dovrebbe automaticamente votare AfD. Questo contraddice in maniera evidente i valori del nostro club».

A seguito dell’intimazione legale, la sezione locale dell’AfD ha accettato di ritirare il materiale e si è impegnata a non utilizzare più i colori della squadra in campagna elettorale, pena una penale contrattuale.

Un club schierato contro l’estremismo

La decisione del Borussia Dortmund contro l’AfD non sorprende chi conosce la storia recente della squadra tedesca. Negli anni, la società ha promosso numerose campagne contro razzismo, neonazismo e discriminazioni, prendendo di mira anche alcune frange estreme della propria tifoseria. Durante una partita di Champions League, nella curva del Westfalenstadion apparvero striscioni con scritte come “Nessun voto per i fascisti” o “F*ck AfD”. In un’altra occasione, i tifosi hanno ricordato le vittime dell’attentato di Hanau con un messaggio inequivocabile: “Dite i loro nomi”.

Il fenomeno nazionale: calcio e politica

Il caso del Borussia non è isolato. In Germania, il calcio è spesso diventato campo di battaglia politica. Negli ultimi anni molti club e tifoserie hanno espresso apertamente la loro opposizione all’estrema destra. St. Pauli, storico club di Amburgo con radici antifasciste, ha fatto dei cori contro l’AfD un tratto distintivo delle proprie partite casalinghe. Anche Werder Brema, Mainz, Colonia e Hannover hanno lanciato appelli ai propri sostenitori per respingere l’estremismo.

La Giornata della memoria dell’Olocausto del 27 gennaio ha visto comparire striscioni eloquenti: “Chi combatte i nazisti non può contare sullo Stato”. Segno che lo stadio, per molti tifosi, è uno spazio dove la memoria e l’impegno civile non possono essere esclusi.

Le critiche alla politicizzazione

Nonostante questa ondata di attivismo, non tutti approvano la crescente politicizzazione del calcio. Alcuni gruppi di tifosi preferiscono mantenere gli spalti come zone neutre, lontane da divisioni ideologiche. Rico Noack, presidente dell’associazione Gesellschaftsspiele, ha osservato che spesso le curve si autocensurano per non risultare “troppo politiche”, rinunciando a prese di posizione nette.

Eppure, secondo Noack, i tifosi organizzati hanno una forza comunicativa straordinaria. La loro capacità di creare immagini forti – fuochi d’artificio, coreografie, cori – rende le loro proteste più visibili di molte manifestazioni tradizionali.







L’ombra dell’estrema destra negli stadi

C’è chi, osservando i movimenti migratori degli ultimi decenni, nota come gli episodi di razzismo negli stadi tedeschi siano aumentati. Calciatori neri della nazionale giovanile e maggiore sono stati frequentemente bersaglio di insulti, non solo dagli spalti ma anche sui social. In questo clima, il calcio riflette le tensioni della società tedesca, oscillando tra spinte inclusive e derive xenofobe.

L’AfD non è nuova a tentativi di inserirsi nel dibattito calcistico. Maximilian Krah, candidato alle europee del 2024, ha definito la nazionale tedesca una “squadra arcobaleno”, criticandone l’impegno a favore dei diritti LGBTQ+. Anche la Coppa del Mondo in Qatar aveva sollevato polemiche, quando la federazione tedesca aveva annunciato di voler indossare la fascia “One Love” in segno di protesta contro le leggi anti-LGBTQ+ del Paese ospitante.

Per l’AfD, il calcio “politicamente corretto” è un nemico da combattere. Per i club come il Borussia Dortmund, invece, è proprio la neutralità dei valori fondamentali – inclusione, rispetto, comunità – a dover essere difesa da ogni appropriazione ideologica.

Il calcio come specchio della società e laboratorio sociale

La vicenda tra Borussia Dortmund e AfD dimostra quanto il calcio resti intrecciato alla vita politica tedesca. I colori nero-gialli non sono solo simbolo di una squadra, ma di un’identità collettiva che il club vuole proteggere da strumentalizzazioni esterne.

In un’epoca in cui il successo dell’estrema destra alle urne sembra crescere, lo scontro del Borussia Dortmund contro l’AfD assume un valore che va oltre la disputa legale: racconta di una società divisa, in cui persino lo sport più popolare diventa terreno di battaglia per idee, valori e visioni del mondo.

Lucrezia Agliani