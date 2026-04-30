Con un atto che segna una svolta rilevante nel panorama giuridico africano, il Botswana ha abolito la legge sulla sodomia, ponendo fine a una disposizione ereditata dall’epoca coloniale. Si tratta di un cambiamento che va oltre la semplice revisione legislativa: rappresenta un’affermazione simbolica e concreta dei diritti fondamentali delle persone LGBTQ+, inserendosi in un più ampio processo di evoluzione sociale e giuridica.

La cancellazione della norma arriva a distanza di anni dalla storica sentenza emessa nel 2019 dall’ Alta Corte del Botswana , che aveva già dichiarato incostituzionale l’articolo 164 del Codice Penale. La decisione attuale formalizza definitivamente quella pronuncia, trasformando un principio giuridico in una realtà normativa consolidata.

La fine di una legge controversa

Per decenni, l’articolo 164 del Codice Penale ha rappresentato uno degli strumenti più evidenti di discriminazione legale nei confronti delle minoranze sessuali nel Paese. La disposizione vietava espressamente la sodomia, prevedendo pene che potevano arrivare fino a sette anni di reclusione.

Questa norma, come molte altre simili presenti in diversi Stati africani, affondava le sue radici nel diritto coloniale britannico. Nonostante i profondi cambiamenti sociali e politici intervenuti dopo l’indipendenza, tali leggi sono rimaste in vigore per lungo tempo, contribuendo a perpetuare stigmatizzazione e marginalizzazione.

Il ruolo determinante della magistratura

Il punto di svolta si è verificato nel 2019, quando l’Alta Corte del Botswana ha stabilito all’unanimità che la criminalizzazione dei rapporti tra persone dello stesso sesso fosse incompatibile con la Costituzione del Paese.

La Corte ha mostrato come la norma violasse una serie di diritti fondamentali, tra cui la dignità umana, la libertà personale, il diritto alla privacy e il principio di uguaglianza davanti alla legge. Questi diritti, sanciti dalla Costituzione, sono stati ritenuti prevalenti rispetto a qualsiasi norma penale che li limitasse in modo arbitrario.







Le parole della Corte: dignità e identità

Particolarmente rilevanti sono state le motivazioni espresse dal giudice Michael Leburu, che ha parlato a nome dell’intero collegio giudicante.

Nel suo intervento, Leburu ha ribadito come la dignità umana venga compromessa quando gruppi minoritari vengono esclusi o discriminati. Ha inoltre ricordato che l’orientamento sessuale non può essere considerato un fenomeno passeggero o superficiale, ma rappresenta un elemento essenziale dell’identità individuale.

Secondo la Corte, il rispetto dell’autonomia personale nelle scelte affettive e sessuali è un principio imprescindibile in una società democratica. Qualsiasi tentativo di criminalizzare l’amore o la ricerca della felicità personale è stato definito incompatibile con i valori fondamentali della convivenza civile.

Negli ultimi anni, il Botswana ha mostrato segnali di apertura e progressivo riconoscimento dei diritti civili, distinguendosi in un panorama regionale spesso caratterizzato da posizioni più conservative.

Organizzazioni della società civile, attivisti e movimenti per i diritti umani hanno svolto un ruolo fondamentale nel promuovere il cambiamento, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica e a portare il tema all’attenzione delle istituzioni.

Questo processo non è stato privo di resistenze, ma ha dimostrato come il dialogo e l’evoluzione culturale possano portare a risultati concreti. La decisione del Botswana assume una rilevanza che va oltre i confini nazionali. In un continente dove in diversi Paesi le relazioni tra persone dello stesso sesso sono ancora criminalizzate, questo passo rappresenta un precedente importante.

Il Botswana ha abolito la legge sulla sodomia, la dimensione umana del cambiamento

Al di là degli aspetti giuridici e politici, la fine della criminalizzazione ha un impatto diretto sulla vita quotidiana delle persone. Per molti cittadini LGBTQ+, significa poter vivere la propria identità con maggiore sicurezza e dignità, senza il timore di persecuzioni legali.

La rimozione di una legge discriminatoria non elimina automaticamente pregiudizi e discriminazioni sociali, ma rappresenta un passo fondamentale verso una società più inclusiva. Essa crea le condizioni per ulteriori progressi, sia sul piano legislativo sia su quello culturale.