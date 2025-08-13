L’Italia, nazione rinomata per la sua cultura gastronomica e per le sue secolari tradizioni culinarie, si trova paradossalmente a fronteggiare un’insidiosa minaccia sanitaria legata proprio a uno dei suoi punti di forza: la conservazione domestica degli alimenti. Le recenti tragedie verificatesi tra la Calabria e la Sardegna, che hanno causato la morte di tre persone, hanno riacceso l’attenzione pubblica e scientifica su un pericolo troppo spesso sottovalutato: il botulismo alimentare.

Dietro le complesse dinamiche di questa intossicazione rara ma potenzialmente letale, si cela un quadro epidemiologico che, seppur costantemente monitorato, genera interrogativi sulla sicurezza delle pratiche alimentari casalinghe e sulla necessità di una maggiore consapevolezza collettiva.

Una malattia rara ma grave: i numeri parlano chiaro

Nel periodo compreso tra il 2001 e il 2024, il sistema di sorveglianza nazionale sul botulismo, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), ha ricevuto la segnalazione di 1.276 casi clinici sospetti di botulismo. Tra questi, le conferme diagnostiche ottenute attraverso analisi di laboratorio sono state 574, mostrando così una significativa attività di monitoraggio e una necessaria attenzione alla diagnosi differenziale.

Dall’analisi dei dati emerge un quadro chiaro: la stragrande maggioranza dei casi accertati — ben 526, pari al 91,6% — sono riconducibili alla forma alimentare della malattia. Seguono, in ordine di frequenza, 43 episodi di botulismo infantile (7,5%) e solo 5 casi (0,9%) associati a infezioni da ferita. Il numero di decessi complessivamente registrati nello stesso arco temporale è pari a 15, con un tasso di letalità medio del 2,6%.

Sebbene i numeri possano apparire contenuti se confrontati con altre patologie infettive, la gravità del botulismo — dovuta principalmente alla rapidità di insorgenza dei sintomi e alla potenza della tossina botulinica — giustifica pienamente il livello di allerta sanitaria costantemente mantenuto dalle autorità competenti.

La tossina botulinica: un veleno tra i più potenti al mondo

Il botulismo è causato da una neurotossina prodotta dal Clostridium botulinum, un batterio anaerobico che si sviluppa in ambienti poveri di ossigeno, come quelli che si possono creare durante la conservazione domestica di alimenti in barattoli o contenitori non sterilizzati correttamente. La tossina agisce sul sistema nervoso impedendo la trasmissione degli impulsi neuromuscolari, portando a una progressiva paralisi che può coinvolgere anche i muscoli respiratori.

Nonostante esista un trattamento con antitossina, l’efficacia dipende dalla rapidità con cui viene somministrato. In molti casi, è necessario il ricovero in terapia intensiva e il supporto respiratorio meccanico, a dimostrazione della gravità clinica che il botulismo può raggiungere in poche ore.







Il ruolo delle conserve fatte in casa

La produzione casalinga di conserve, sott’oli, marmellate, salumi e verdure fermentate è una pratica ancora molto diffusa, specialmente nelle regioni del Sud, dove la trasmissione intergenerazionale delle tecniche culinarie è parte integrante del tessuto familiare e sociale.

Tuttavia, queste preparazioni, se non eseguite secondo rigide regole igienico-sanitarie, possono diventare terreno fertile per lo sviluppo del Clostridium botulinum. L’assenza di adeguata acidificazione, la mancata sterilizzazione a pressione e l’utilizzo di contenitori non ermetici sono tra i principali fattori di rischio.

L’Istituto Superiore di Sanità ricorda che una delle ragioni dell’elevata incidenza italiana rispetto ad altri Paesi potrebbe risiedere proprio in queste pratiche tradizionali, spesso effettuate senza l’adozione di standard di sicurezza idonei.

Inoltre, l’ISS collabora con le autorità sanitarie regionali e locali per avviare indagini epidemiologiche approfondite in caso di focolai, al fine di identificare le fonti di contaminazione e prevenire ulteriori episodi.

I sintomi e l’importanza del riconoscimento precoce

Riconoscere tempestivamente il botulismo può fare la differenza tra la vita e la morte. I sintomi più comuni includono visione doppia o offuscata, difficoltà nella deglutizione, secchezza delle fauci, debolezza muscolare progressiva e, nei casi più gravi, paralisi respiratoria. L’esordio avviene generalmente tra le 12 e le 36 ore dopo l’ingestione dell’alimento contaminato.

La prevenzione come unica vera arma

In assenza di un vaccino, la prevenzione rappresenta il mezzo più efficace per ridurre l’incidenza del botulismo. Le autorità sanitarie raccomandano alcune buone pratiche fondamentali per la preparazione sicura degli alimenti conservati in casa:

Utilizzare solo ricette convalidare scientificamente.

Sterilizzare adeguatamente i barattoli (preferibilmente in pentola a pressione).

Aggiungere corretti livelli di acidificanti (come aceto o succo di limone) nei preparati.

Conservare i prodotti in frigorifero, soprattutto se a bassa acidità.

Gettare via qualsiasi alimento che presenti segni di alterazione (odore sgradevole, rigonfiamento del contenitore, muffe).

Inoltre, è fortemente consigliato seguire corsi di formazione specifici, laddove possibile, e fare riferimento alle linee guida del Ministero della Salute e dell’ISS, disponibili online e aggiornate regolarmente.

Patricia Iori