Una svolta senza precedenti arriva dal più alto tribunale brasiliano. La Corte Suprema ha ordinato la confisca delle proprietà terriere coinvolte in incendi dolosi e tagli illegali di foreste, sancendo una nuova fase nella lotta alla devastazione ambientale.

Un verdetto storico per Amazzonia e Pantanal

Il 28 aprile 2025, la Corte Suprema del Brasile ha emesso una sentenza definita da molti “storica”: il governo federale dovrà procedere alla confisca delle proprietà terriere appartenenti a chi si è reso responsabile di attività illecite di deforestazione o di incendi volontari, soprattutto nelle aree dell’Amazzonia e del Pantanal. L’ordine è stato firmato dal giudice Flávio Dino ed è parte di una più ampia strategia per arginare la distruzione ambientale che, negli ultimi anni, ha assunto proporzioni drammatiche.

Nel Pantanal, uno dei biomi più minacciati del paese, i roghi sono aumentati del 1.500% tra il 2023 e il 2024. L’Amazzonia, intanto, continua a perdere ogni anno porzioni sempre più vaste della sua foresta pluviale, fondamentale per la regolazione climatica globale.

Stop alla regolarizzazione dei terreni illegali

Uno dei punti più incisivi della sentenza è il divieto per il governo di regolarizzare – ovvero di legalizzare a posteriori – le proprietà ottenute con pratiche illecite. Questo significa che chi ha abbattuto illegalmente la foresta per appropriarsi del terreno non potrà più legalizzarlo. Il documento stabilisce inoltre l’obbligo per le autorità statali e federali di promuovere azioni di risarcimento contro i responsabili e di implementare norme che impediscano future legalizzazioni di aree distrutte.

La decisione di attuare la confisca delle proprietà terriere è il risultato di un ricorso presentato nel 2020 dal partito Rete Sostenibilità, sostenuto da numerose organizzazioni ambientaliste tra cui Greenpeace, WWF, l’Istituto Socioambientale e l’Osservatorio del Clima.

Il ruolo del Catasto Ambientale Rurale (CAR) e i territori quilombolas

Tra le questioni affrontate nella sentenza sulla confisca delle proprietà terriere c’è anche quella del Catasto Ambientale Rurale (CAR), uno strumento che, pur essendo concepito per monitorare la destinazione d’uso dei terreni, si presta spesso ad abusi. Essendo un sistema di autodichiarazione, il CAR permette a chiunque di registrare la proprietà di un terreno, anche se non ne ha alcun titolo legale. Spesso queste autodichiarazioni finiscono per sovrapporsi a territori protetti come le riserve indigene, le unità di conservazione o le terre dei quilombolas – le comunità afrodiscendenti tradizionali.

Per questo, Le associazioni ambientaliste, preoccupate per la minaccia concreta che questo sistema costituisce per le comunità locali, chiedono che anche le registrazioni relative ai territori quilombolas vengano cancellate, estendendo così la tutela prevista dalla sentenza anche a queste aree.







Il danno ambientale è globale, la responsabilità è nazionale

Il Brasile ha già perso, solo nel 2024, una superficie di vegetazione bruciata più grande dell’intera Italia – oltre 308mila chilometri quadrati. Un dato allarmante non solo per il paese sudamericano, ma per l’intero pianeta. La foresta amazzonica è uno dei principali “pozzi di carbonio” della Terra: tagliare alberi e bruciare vegetazione significa immettere nell’atmosfera enormi quantità di CO₂, accelerando il cambiamento climatico.

Anche quando gli incendi non sono dolosi, ma legati a eventi naturali o al cambiamento climatico, la Corte ha stabilito che lo Stato deve potenziare i sistemi di prevenzione, ad esempio con più squadre di vigili del fuoco forestali e migliori attrezzature antincendio.

Una decisione accolta con favore, ma le sfide restano

Molte organizzazioni ambientaliste hanno accolto la sentenza sulla confisca delle proprietà terriere con entusiasmo. C’è chi, con soddisfazione, ha ribadito la necessità di rafforzare ulteriormente la protezione di tutti i territori vulnerabili. Tuttavia, resta aperta la sfida dell’applicazione effettiva delle misure. Il successo di questa svolta dipenderà dalla volontà politica di eseguire gli espropri, perseguire i colpevoli e soprattutto impedire nuove illegalità.

Non si tratta solo di salvare la biodiversità brasiliana, ma di difendere un patrimonio comune dell’umanità. La foresta amazzonica, con la sua complessità ecologica e il suo impatto sul clima globale, non può essere oggetto di speculazione o profitto immediato. La decisione della Corte Suprema del Brasile è un passo importante. Ora la palla passa al governo.

Lucrezia Agliani