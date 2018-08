Il Brasile chiude la frontiera ai venezuelani, la Corte suprema si oppone

La frontiera che congiunge il Venezuela allo Stato settentrionale del Brasile, Roraima, era stata momentaneamente chiusa durante la giornata di lunedì 6 agosto. La misura era stata adottata dal giudice federale brasiliano Helder Girão Barreto per far fronte all’importante crisi migratoria che nel giro degli ultimi due anni ha coinvolto circa un milione di venezuelani alla ricerca di condizioni di vita migliori in Colombia e in Brasile.

Solo nello stato di Roraima, sono circa 500 le persone che ogni giorno superano il confine. Il paese brasiliano è oggi quello che accoglie la maggior parte dei migranti, alcuni di loro diretti in Argentina e in Cile. Di fronte a questi numeri, il giudice aveva indetto l’ordine di chiudere in modo temporaneo il confine, misura valida solo per i venezuelani che desideravano entrare nel paese, ma lasciando aperte le frontiere a tutti gli altri e a quanti desideravano invece uscire, lasciando libere, inoltre, le frontiere aeree e marittime.

Decisione giudiziaria annullata

La Corte suprema brasiliana ha annullato, però, la decisione giudiziaria. Rosa Weber, il giudice che si è opposto all’ordinanza, ha affermato che sarebbe stato troppo facile affrontare il problema negando l’aiuto a quelli che lei definisce ‘rifugiati’. Secondo il giudice la misura presa era semplicemente anticostituzionale.

Se la Colombia aveva chiuso le sue frontiere ai venezuelani a marzo per qualche giorno, già a febbraio in Brasile era stato dichiarato lo stato di emergenza per la crisi migratoria. Gestire questi flussi è molto complicato. Il Venezuela tecnicamente non è in guerra, di conseguenza i venezuelani non possono fare richiesta d’asilo e non posseggono lo statuto legale di rifugiati.

La crisi del Venezuela

Sebbene la situazione del Venezuela non venga riconosciuta in quanto crisi umanitaria, il paese oggi versa in una povertà dilagante. La crisi vera e propria è scoppiata nel 2014, quando il prezzo del petrolio si è abbassato ai minimi storici. Era il petrolio che garantiva al Venezuela la sua ricchezza e la sua stabilità. Da allora, il quadro sembra peggiorare di giorno in giorno. Il Venezuela è il paese con il tasso di inflazione più alto al mondo.

La crisi migratoria

Questo stato di cose ha portato il Venezuela a una povertà così imperante che nel paese spesso mancano i beni di prima necessità, oltre a elettricità, medicine e benzina. Sono queste le motivazioni che hanno spinto negli ultimi due anni circa un milione di persone a migrare dal Venezuela verso altri paesi. La crisi migratoria venezuelana è paragonabile a quella dei profughi siriani in Europa, questi ultimi protetti, però, almeno dallo statuto ufficiale che li designa come rifugiati.

