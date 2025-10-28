Lo scorso 20 ottobre il governo Lula ha approvato gli studi per l’estrazione degli idrocarburi dalla foce del Rio delle Amazzoni: l’azienda petrolifera brasiliana statale, Petrobras, ha ottenuto la licenza ambientale per avviare lo studio del territorio e la successiva estrazione. Questa fase del lavoro durerà cinque mesi e analizzerà il suolo marino dell’area denominata “Blocco FZA-M-059”, al largo dello stato dell’Amapá e lungo la linea equatoriale dell’Atlantico. Insorgono le associazioni ambientaliste e i rappresentanti delle popolazioni indigene, preoccupate per i danni irreparabili che una trivellazione causerebbe al delicatissimo ecosistema e per la rotta inversa del governo di Lula rispetto alla promessa di una transizione ecologica.

La compagnia petrolifera statale Petrobras ottiene la licenza ambientale per avviare gli studi esplorativi

Lo scorso 20 ottobre la compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha ottenuto la licenza ambientale per avviare gli studi esplorativi di idrocarburi nel cosiddetto “Blocco FZA-M-059”. L’obiettivo della compagnia è avviare uno studio del territorio marino, così da poter valutare l’avviamento dell’estrazione di petrolio e gas al largo di Amapà, più precisamente in una sensibile e delicata zona ambientale: la foce del Rio delle Amazzoni. La durata della “Fase Iniziale”, ossia lo studio del suolo marino, durerà cinque mesi.

Il rilascio della licenza da parte del governo di Luiz Inácio Lula da Silva sta destando forti preoccupazioni tra le popolazioni indigene e le associazioni ambientaliste, che vedono nell’autorizzazione agli studi un pericolo per il già delicato ecosistema della foce del Rio delle Amazzoni. Oltre ciò, tale decisione si scontra con gli impegni di transizione ecologica presi dal presidente brasiliano in campagna elettorale.

Dal canto suo, Lula sostiene che tale decisione è di natura economica e strategica: in primis, le stime suggeriscono che i giacimenti brasiliani potrebbero contenere miliardi di barili di petrolio, garantendo così l’aumento delle riserve nazionali; inoltre, Lula ha affermato che i potenziali ricavi servirebbero a finanziare la transizione ecologica. La licenza rilasciata dall’IBAMA arriva dopo un iniziale rifiuto nel maggio del 2023, citando “incongruenze preoccupanti sulla sicurezza dell’operazione” e l’insufficienza di garanzie di sicurezza da parte di Petrobras in una regione dall’altissima vulnerabilità socio-ambientale.