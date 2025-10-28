Lo scorso 20 ottobre il governo Lula ha approvato gli studi per l’estrazione degli idrocarburi dalla foce del Rio delle Amazzoni: l’azienda petrolifera brasiliana statale, Petrobras, ha ottenuto la licenza ambientale per avviare lo studio del territorio e la successiva estrazione. Questa fase del lavoro durerà cinque mesi e analizzerà il suolo marino dell’area denominata “Blocco FZA-M-059”, al largo dello stato dell’Amapá e lungo la linea equatoriale dell’Atlantico. Insorgono le associazioni ambientaliste e i rappresentanti delle popolazioni indigene, preoccupate per i danni irreparabili che una trivellazione causerebbe al delicatissimo ecosistema e per la rotta inversa del governo di Lula rispetto alla promessa di una transizione ecologica.
La compagnia petrolifera statale Petrobras ottiene la licenza ambientale per avviare gli studi esplorativi
Lo scorso 20 ottobre la compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha ottenuto la licenza ambientale per avviare gli studi esplorativi di idrocarburi nel cosiddetto “Blocco FZA-M-059”. L’obiettivo della compagnia è avviare uno studio del territorio marino, così da poter valutare l’avviamento dell’estrazione di petrolio e gas al largo di Amapà, più precisamente in una sensibile e delicata zona ambientale: la foce del Rio delle Amazzoni. La durata della “Fase Iniziale”, ossia lo studio del suolo marino, durerà cinque mesi.
Il rilascio della licenza da parte del governo di Luiz Inácio Lula da Silva sta destando forti preoccupazioni tra le popolazioni indigene e le associazioni ambientaliste, che vedono nell’autorizzazione agli studi un pericolo per il già delicato ecosistema della foce del Rio delle Amazzoni. Oltre ciò, tale decisione si scontra con gli impegni di transizione ecologica presi dal presidente brasiliano in campagna elettorale.
Dal canto suo, Lula sostiene che tale decisione è di natura economica e strategica: in primis, le stime suggeriscono che i giacimenti brasiliani potrebbero contenere miliardi di barili di petrolio, garantendo così l’aumento delle riserve nazionali; inoltre, Lula ha affermato che i potenziali ricavi servirebbero a finanziare la transizione ecologica. La licenza rilasciata dall’IBAMA arriva dopo un iniziale rifiuto nel maggio del 2023, citando “incongruenze preoccupanti sulla sicurezza dell’operazione” e l’insufficienza di garanzie di sicurezza da parte di Petrobras in una regione dall’altissima vulnerabilità socio-ambientale.
Le critiche delle associazioni ambientaliste, dei rappresentanti delle popolazioni indigene e della società civile
Il rilascio della licenza ambientale è stato duramente criticato dalle organizzazioni ambientaliste e dalla società civile brasiliana, che considerano la decisione uno storico sabotaggio agli impegni internazionali del Brasile per la lotta ai cambiamenti climatici. Infatti, il rischio di provocare una catastrofe ambientale è altissimo, il timore è quello che un’eventuale fuoriuscita di petrolio possa raggiungere l’estuario del Rio delle Amazzoni e l’ecosistema circostante con rapidità, intaccando anche le barriere coralline di acqua dolce scoperta nella regione.
Inoltre, la città amazzonica di Belèm è stata scelta come sede della conferenza ONU sul clima COP30 e per molte associazioni la scelta di concedere la licenza a Petrobras a poche settimana dall’apertura dei lavori comprometta la credibilità di Lula come leader climatico globale.
Anche l’Osservatorio sul Clima, una rete che comprende oltre 130 enti ambientali, ha annunciato che avvierà azioni legali per denunciare la presunta illegalità e le carenze tecniche del processo di autorizzazione e cercherà di far annullare la licenza ambientale ottenuta da Petrobras. La situazione che sta vivendo il Brasile evidenzia il paradosso negli obiettivi dello Stato sudamericano: conciliare la necessità di uno sviluppo economico e sfruttamento delle risorse con l’imprescindibile e insindacabile missione di proteggere l’Amazzonia e la sua preziosissima biodiversità, che rappresenta l’ambiente naturale al massimo della criticità per l’equilibrio climatico mondiale.
Oltre all’alto rischio per la biodiversità, il rilascio della licenza avrà un fortissimo impatto anche sulle comunità locali e sui diritti delle popolazioni indigene. Infatti, l’esplorazione e l’eventuale estrazione petrolifera alla foce del Rio delle Amazzoni minacciano la vita e i mezzi di sussistenza dei popoli presenti lungo la costa e l’estuario del fiume. Per vivere, queste comunità tradizionali dipendono dall’ecosistema marino e fluviale per la pesca e un disastro ambientale come la marea nera minerebbe in modo irreversibile le loro condizioni di vita.
Le reti ambientaliste sottolineano come i popoli indigeni chiedano da tempo la fine dell’espansione petrolifera e del gas in aree ad alta biodiversità, ma le loro voci restano inesorabilmente ignorate dalle istituzioni brasiliane. In un momento storico in cui l’attenzione al clima è altissima e gli effetti dei cambiamenti climatici continuano a mietere vittime, intaccare ulteriormente il bioma più importante della Terra può facilmente contribuire a distruggere un equilibrio già estremamente precario.
Aurora Colantonio
