Brasile: tifoso paga una penale per far giocare Rodinei e lui viene espulso

L’incredibile vicenda dal Brasile: una clausola impedisce al calciatore Rodinei dell’Internacional de Porto Alegre di giocare contro la sua ex squadra, il Flamengo. Un ricco imprenditore, però ha deciso di pagare la penale di tasca propria pur di vederlo in campo nel match che vale il titolo.

La vicenda è già di per sé piuttosto singolare, ma il finale è ancor più spettacolare. Infatti il facoltoso imprenditore ha sborsato una cifra per veder il calciatore in campo, ma il risultato è stato un flop, in quanto il difensore si è fatto espellere ed è costato la partita alla sua squadra.

I fatti: match “scudetto” in Brasile a due giornate dalla fine del campionato

A due giornate dalla fine del campionato, l’Internacional de Porto Alegre e il Flamengo lottano per il titolo brasiliano. I padroni di casa sono primi con un punto in più in classifica rispetto agli ospiti.









Proprio alla penultima giornata il calendario prevede lo scontro diretto. Questa gara rappresenta per il club di Porto Alegre una bella fetta di un titolo atteso da ormai 42 anni, e che purtroppo si appresta a giocare senza Rodinei, leader della difesa arrivato all’Internacional in prestito proprio dal Flamengo. Nessun infortunio, è una clausola del contratto che gli impedisce di scendere in campo contro la sua ex squadra, a meno che non venga pagata una penale di un milione di reais brasiliani (circa 185mila euro).

Proprio in questa circostanza, il ricco uomo d’affari brasiliano Elusmar Scheffer tifoso dell’Internacional ‘è sceso in campo’ e ha pagato la penale. Ovviamente l’uomo è sceso in campo metaforicamente, ma ha permesso a Rodinei di farlo concretamente, nel match più importante della stagione.

Il ricco uomo d’affari ha già pronta una valigetta per il San Paolo

Purtroppo, il lieto fine non c’è stato per Scheffer e tutti i tifosi dell’Internacional. Infatti, non solo i padroni di casa hanno perso con il risultato di 2 a 1 venendo sorpassati in classifica (-2) a una giornata dalla fine, ma con la beffa dell’espulsione dell’ingrato Rodinei, che con il rosso a inizio ripresa, sul risultato di 1-1, di fatto ha spianato la strada verso la vittoria al Flamengo.

Il ricco imprenditore, però, non ne vuole sapere di uscire sconfitto in questo modo. E infatti è già pronta la prossima “valigetta” , questa volta con una “donazione” al San Paolo, prossimo avversario del Flamengo, affinché ce la mettano tutta per fermare la capolista Internacional.

MARIO RUGGIERO