In seguito ai cambiamenti nella politica sulle partnership di YouTube, molti content creators hanno pensato di abbandonare la piattaforma. Effettivamente, è diventato molto più difficile per gli youtuber ottenere una partnership, e ancora più restrittive le regole per poter monetizzare i propri video. In questa situazione di totale incertezza, alcuni youtuber hanno optato per una nuova soluzione che risolvesse queste problematiche, il browser Brave.

In cosa consiste, in poche parole, Brave? Brave è un progetto open-source basato sul codice di Chromium (di proprietà di Google). Fondato da Brian Body e da Brendan Eich, co-creatore di Mozilla, questo browser fu creato per permettere una navigazione che bloccasse l’uso intrusivo delle pubblicità.

Nel settembre 2016, la compagnia introdusse un nuovo servizio, chiamato Brave Payments. Questa funzione permette agli utenti di decidere chi dovesse beneficiare dei propri clic senza dover sopportare la presenza delle pubblicità o dover ricorrere ad un “ad blocker”.

In pratica, gli utenti possono creare una sorta di “portafoglio virtuale” tramite cui finanziare direttamente i content creators che abbiano aderito a questo programma. Il tutto avviene in modo molto semplice, permettendo di controllare quali siti ricevono il nostro supporto, attivando o disattivando manualmente il pagamento per qualsiasi sito visitato.

Quello tra Brave e gli youtuber è un matrimonio perfetto… forse.

È stato solo a partire dal novembre 2017, tuttavia, che Brave e gli youtuber hanno iniziato a collaborare. Lo scorso autunno, infatti, è stato annunciato che gli utenti avrebbero potuto usare dei “Basic Attention Tokens” per indirizzare parte dei loro fondi direttamente ai loro youtuber preferiti.

In questo modo, gli spettatori possono finalmente offrire un compenso ai content creators, indipendentemente dai confusionari e alquanto vaghi algoritmi utilizzati da YouTube. Un aspetto ancora più importante, se si considera che permette di ottenere compensi anche a quegli youtuber con meno di diecimila visualizzazioni totali, ai quali non è possibile ottenere una partnership.

Brave sembra aver risolto, almeno parzialmente, i problemi di molti youtuber che si sentivano ormai costretti ad abbandonare la piattaforma. Un esempio su tutti, Bart Baker, che pur avendo quasi dieci milioni di iscritti al suo canale YouTube, è stato recentemente rimosso dal programma Google Preferred, che stabilisce quali canali possono ottenere monetizzazione tramite pubblicità.

Baker ha recentemente postato un video in cui parla dei problemi portati dai cambiamenti nella politica per la monetizzazione apportati da YouTube. Secondo quanto dichiarato, il sistema è diventato talmente restrittivo nei suoi confronti, che per rientrare dei costi ogni suo video dovrebbe totalizzare almeno quaranta visualizzazioni.









Brave si è rivelata un’opzione utile per gli youtuber in difficoltà, ma non è ancora chiaro se possa essere davvero la soluzione definitiva. L’aspetto più preoccupante di questo sistema è il suo utilizzo di una criptovaluta, che come già dimostrato dalle bitcoin, può comportare problematiche causate dalla sua volatilità oltre che investimenti compulsivi e truffe.

Inoltre, già in precedenza è stata messa in dubbio la legittimità di Brave sulla base del fatto che si appropria di una parte dei compensi che dovrebbe essere degli sviluppatori o dei content creators. Brendan Eich ha risposto a queste critiche sottolineando come, con una buona quantità di utenti, i guadagni offerti da Brave saranno superiori a quelli delle pubblicità, e dunque comunque più appetibili.

Insomma, per ora Brave si sta confermando come lo strumento di monetizzazione più apprezzato dagli youtuber. Offre una serie di vantaggi importanti, compresa la possibilità per i fan di finanziare con un pagamento diretto i propri content creators preferiti. Allo stesso tempo, però, ha sollevato questioni importanti riguardanti l’uso di criptovalute e sulla suddivisione dei ricavi. Una soluzione interessante, quindi, ma che potrebbe rivelarsi temporanea; solo il tempo potrà dirci se Brave riuscirà ad affermarsi definitivamente.

