Lo Speciale Breakthrough prize 2018 per la Fisica Fondamentale se lo è aggiudicato una donna, l’astrofisica britannica Jocelyn Bell Burnell, che nel 1974 non ricevette il Nobel.

Il Breakthrough prize è il più ricco riconoscimento per la ricerca scientifica del valore di 3 milioni di dollari (più di 2,5 milioni di euro).

La scienziata 75enne è stata premiata non solo per i meriti scientifici ma anche per essersi sempre battuta contro le discriminazioni in ambito accademico che subì proprio lei stessa, sulla sua pelle. Jocelyn ha, infatti, dichiarato che investirà il denaro ricevuto per battersi contro queste discriminazioni.

Nata nel 1943 in Irlanda del Nord, prima della laurea in Fisica all’Università di Glasgow, Jocelyn Bell Burnell dovette fare i conti con un sistema scolastico che voleva tarpare le ali alla ragazze e che le scoraggiava dallo studiare le materie scientifiche.

Arrivata poi a Cambridge per un dottorato, sotto la supervisione del radioastronomo britannico Anthony Hewish, cercò in tutti i modi di superare le discriminazioni e di farsi valere, promettendo a se stessa di dare il massimo.

Si dedicò anima e corpo alla costruzione di un nuovo radiotelescopio: il Mullard Radio Astronomy Observatory, ultimato nel 1967.

Le Pulsar fu lei a scoprirle

E’ proprio grazie a lei che oggi conosciamo le pulsar, la sua fu una scoperta rivoluzionaria!

Grazie al suo inseparabile telescopio, Jocelyn Bell Burnell individuò le particolari stelle a cui diede il nome di pulsar (archiviando l’acronimo scherzoso di LGM: Little Green Men, “piccoli omini verdi”).

Purtroppo, però, questa sensazionale scoperta non le valse il Nobel nel 1974, che venne consegnato ad Hewish e a un altro radioastronomo britannico, Martin Ryle.

L’esclusione non la colpì particolarmente e difatti oggi Jocelyn afferma che: “Sento di averci guadagnato, a non aver preso un Nobel, se vinci un Nobel passi una settimana fantastica e poi nessuno ti premia con nient’altro. Se non lo vinci, vinci qualunque altra cosa. Praticamente ogni anno c’è stato qualche festeggiamento per un premio che ho vinto. È stato molto più divertente”.

Complimenti, Jocelyn!

Silvia Buda