Allargamento storico dei BRICS, sei nuovi membri accolti ufficialmente da gennaio. Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Emirati arabi uniti e Arabia saudita saranno presto parte dell’alleanza internazionale che raggrupperà il 47% della popolazione mondiale. L’unione di Stati è pronta a raggiungere un altro livello ampliandosi gradualmente, con l’obiettivo di costituire una prospettiva globale diversa sul profilo economico e politico.

Vince la linea cinese che spinge da tempo per un ampliamento dei confini dei BRICS. Sono passati tredici anni dall’ultimo allargamento dell’alleanza, originariamente composta da Brasile, Russa, India e Cina, con l’aggiunta del Sud Africa nel 2010. Dal primo gennaio 2024 Egitto ci saranno sei nuovi membri accolti ufficialmente da parte dei BRICS: Argentina, Etiopia, Iran, Emirati arabi uniti e Arabia saudita. L’annuncio è arrivato con un post su X a conclusione del vertice di Joahnnesburg, il quindicesimo dell’organizzazione, da Cyril Ramaphosa, primo ministro sudafricano e attuale presidente del Brics. Incontro, al termine della quale è stata diramata una dichiarazione congiunta e sono stati centrati obiettivi significativi.

“Abbiamo deciso di invitare Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita e gli Emirati arabi uniti a diventare membri a piano titolo del Brics, l’appartenenza sarà effettiva dal primo gennaio 2024”

Il gruppo di Paesi nasce nel 2001 dall’unione di Cina, Brasile, India e Russia, sotto il segno della condivisione di una situazione economica in via di sviluppo e abbondanti risorse naturali strategiche che hanno costituito un fondamento per la crescita della loro quota nel commercio globale. Un’unione tra economie con lo scopo di costruire un sistema commerciale mondiale attraverso accordi bilaterali che non siano vincolati esclusivamente al dollaro. Gli obiettivi dei BRICS fino dalla loro nascita sono stati chiari: la de-dollarizzazione del mercato finanziario internazionale e la creazione di uno scenario multipolare.

Una svolta storica sotto il segno di Pechino

L’ampliamento del gruppo rappresenta una vittoria per la Cina, vertice economico dei Brics, che da tempo premeva per incrementare le relazioni economiche con alcuni tra i maggiori produttori di materie prime. Pechino e Mosca puntano alla creazione di un’economia commerciale in grado di sostituire il dollaro con un’altra valuta per scambi internazionali. Difatti, il presidente cinese, Xi Jinping, è stato tra i primi a esprimere soddisfazione per gli accordi raggiunti con l’annessione di sei nuovi membri accolti:

“Rappresenta un nuovo capitolo nella collaborazione dei Paesi emergenti e in via di sviluppo. Questa espansione del numero dei membri è storica, dimostra l’impegno dei Paesi Brics a cooperare in unità con tutti i Paesi in via di sviluppo”

La moneta indicata per il raggiungimento di questo scopo è il renmibi cinese, la cui unità base è lo yuan, valuta della Repubblica Popolare Cinese. Prospettiva osteggiata da un altro Stato fondamentale tra i BRICS, il Brasile. Il presidente Inacio Lula da Silva ha affermato che il gruppo continua a valutare la possibilità di coniare una valuta nuova uguale per tutti i membri. Pretendo esempio dall’Unione Europea che ha fatto dell’euro un elemento portante della comunità. Il primo ministro brasiliano ha definito quest’ipotesi una modo per aumentare le opzioni degli appartenenti al gruppo per i pagamenti internazionali, così da ridurre le loro vulnerabilità economiche, come dichiarato nell’annuncio di Cyril Ramaphosa:

“Sottolineiamo l’importanza di incoraggiare l’uso delle valute locali nel commercio internazionale e nelle transazioni finanziarie tra i Brics e iloro partner commerciali. Incoraggiamo inoltre il rafforzamento delle reti bancarie di corrispondenza tra i Paesi Brics e la possibilità di effettuare regolamenti nelle valute locali. Incarichiamo i nostri Ministri delle Finanze e/o i Governatori delle Banche Centrali, a seconda dei casi, di considerare la questione delle valute locali, degli strumenti e delle piattaforme di pagamento e di riferirci entro il prossimo Vertice”

Nonostante il Brasile cerchi di mantenere ottimi rapporti sia ad Occidente che a Oriente, queste affermazioni rimarcano la chiara intenzione di declassare l’importanza degli Stati Uniti d’America. Il “giardino dietro casa” di Washington sembra intenzionato a far sentire la sua voce.

Ci saranno nuovi membri accolti nei BRICS?

Esiste un piano di ampliamento; ormai è innegabile la volontà di espansione in un’ottica di rafforzamento della cooperazione tra membri e della capacità economica dei Brics. Forza che ad oggi pesa 3,5 miliardi di persone, quasi la metà dell’intera popolazione mondiale, e che con i nuovi acquisti arriverà a toccare i 4 miliardi, ossia l’equivalente del 37% del PIL globale.

La spinta del resto viene da due direzioni interna ed esterna, sono ben 23 i Paesi che hanno chiesto di aderire ai Brics prima del vertice di Joahnnesburg. Non sorprende che la maggior parte degli Stati pretendenti siano africani, nell’elenco troviamo Nigeria e Ghana. Tuttavia, il blocco Sud del mondo ha deciso di accogliere solo i più ricchi tra questi, con l’eccezione dell’Argentina, e più autoritari, in linea con i vertici: Cina e Russia. Con queste annessioni le democrazie all’interno dei Brics sono passate in minoranza, perdendo quindi forza contrattuale, come questo impatterà sulle prossime decisioni è ancora da vedere.







Eppure durante la conferenza stampa condivisa si esprime con toni entusiasti anche Narendra Modi, presidente della più grande democrazia al mondo:

“L’India ha sempre creduto che l’aggiunta di nuovi membri rafforzerà ulteriormente il Brics come organizzazione e darà un nuovo impeto agli sforzi condivisi, questo rafforzerà anche la fiducia di molti Paesi nel mondo in un ordine mondiale multipolare. Sono fiducioso che, assieme a questi Paesi, saremo in grado di imprimere un nuovo slancio e dare nuova energia alla nostra cooperazione”

Gli equilibri del mondo traballano

Le dinamiche globali saranno difatti, sempre più influenzata dal volere dei Brics. Per esempio, i Paesi del blocco Brasile, India, Russia, Cina e Sudafrica sono favorevoli alla risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina tramite dialogo e pratiche diplomatiche. Identica la posizione dei Paesi africani, come si legge nella dichiarazione finale del summit.

Mentre si rafforzano i posizionamenti dei Brics su questo tema, Vladimir Putin seguiva in videoconferenza il vertice a causa del mandato di arresto della Corte penala internazionale. Eppure lo Zar nel suo brevissimo intervento non ha fatto riferimento agli sviluppi di politica interna, ne ha menzionato lo schianto del jet di Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo Wagner. Il Cremlino si è limitato a gioire dell’espansione dell’alleanza, perché ne cresca l’influenza nel mondo. Se la corsa nei numeri dei Brics crescerà, il raggruppamento di Stati è destinato a raggiungere lo scopo di bilanciare il peso di iniziative di stampo occidentale come il G7.

Parliamo di un gruppo di Nazioni divenute, non da pochissimo, il punto di riferimento del Sud del mondo, un’associazione che detiene circa il 60% delle risorse energetiche mondiali. Mentre il vecchio continente è schiacciato davanti alle proprie responsabilità, dovute all’attaccamento a una struttura rigida e legata a doppio filo con Usa, i Brics hanno la fondamentale occasione per dimostrare che la loro politica estera multipolare è efficace, non solo dal punto di vista economico, ma anche nella risoluzione dei conflitti.

Francesca Calzà