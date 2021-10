Bridgestone calza le auto per l’inverno

Sta arrivando l’inverno ed è il momento di cambiare calzature: non parliamo di abbigliamento, ma del cambio gomme stagionale che attende gran parte degli automobilisti italiani nelle prossime settimane, quelli cioè che circolano sulle strade oggetto degli obblighi previsti dal Codice della Strada e che puntano sull’alternanza tra modelli estivi e invernali (e non, ad esempio, sulle gomme all season).

Tra i vari brand costruttori si segnalano le proposte di Bridgestone, disponibili all’acquisto online sul sito e-Commerce Euroimport Pneumatici, che ha un’intera gamma di soluzioni per l’inverno: al momento, le migliori gomme invernali Bridgestone sono le Blizzak LM005, ultima generazione di una “famiglia” pluripremiata, che continua la tradizione di successo come confermato dai test indipendenti.

La vittoria nel test tedesco

Il modello di Bridgestone, lanciato nel 2019 e recentemente oggetto di una estensione dell’offerta (che ora comprende cerchi da 14” a 22” e risponde ai trend del segmento automotive, proponendo misure per SUV, auto sportive ed elettriche di nuova generazione), ha il suo punto di forza nella tecnologia DriveGuard (Run-Flat), integrata per combinare i vantaggi di pneumatici premium alla mobilità estesa accessibile a tutti.

Già nel 2019 e nel 2020 le prestazioni di questo modello hanno convinto, portandolo sul podio nei principali test magazine europei, tra cui ADAC e Auto Bild, e il 2021 non fa eccezione.

Anzi, proprio nelle scorse settimane lo pneumatico invernale Bridgestone Blizzak LM005 ha vinto il test del magazine tedesco Auto Motor und Sport (AMS) che ha provato 10 gomme winter nella dimensione 195/55 R16 H.

Le caratteristiche di Blizzak LM005

I rigorosi tester tedeschi hanno messo sotto la lente le prestazioni del modello della Bridgestone, che ha meritato voti alti in quasi tutte le discipline – non denotando particolari cedimenti in alcuna prova – e quindi ha raggiunto la migliore media del test sui migliori invernali. In particolare, il Blizzak LM005 viene definito il “miglior generalista tra tutti i competitor”, con buone risposte nelle quattro sottocategorie e discipline testate (neve, bagnato, asciutto, ambiente) e un prezzo di acquisto conveniente. L’unico difetto trovato dalla rivista riguarda gli “spazi di frenata leggermente lunghi su asfalto asciutto”, che però non compromettono la sicurezza al volante.

In totale, gli pneumatici invernali Bridgestone Blizzak LM005 ottengono un punteggio generale di 8,7 (vicino alla miglior valutazione possibile) e il miglior pneumatico invernale del test di Auto Motor und Sport, superando i Continental WinterContact TS 870 (8,2 punti) e i Vredestein Wintrac (8,1 punti).

Buone risposte negli altri test

Anche un altro test, condotto da Tyre Reviews, ha interessato il modello di Bridgestone, che per l’occasione si è dovuto accontentare di un quarto posto e della “medaglia di legno”. In questo caso, i tester hanno apprezzato le performance del Blizzak LM005 nelle prove su superficie bagnata, definendo lo pneumatico “specialista del bagnato”, ma hanno anche segnalato che questa eccellenza prestazionale va a scapito delle caratteristiche sull’asciutto e sulla neve, giudicando quindi questa gomma più adatta a un clima invernale con molta pioggia. Altra menzione d’onore è il valore di resistenza al rotolamento, il più basso tra tutti i competitor di questo test, che rende gli pneumatici Bridgestone più “economici” in termini di emissioni e consumi.

Sufficienza piena per il Blizzak LM005 arriva anche dal test TCS e ADAC 2021 sulle gomme invernali, che ha messo in confronto un totale di 34 pneumatici di diverse marche in due categorie dimensionali. In entrambi i casi, la proposta del brand giapponese merita una valutazione di “consigliato“, con buone performance riscontrate in quasi tutte le prove d’esame e (per la dimensione 225/50 R17) menzione speciale per il miglior voto su asciutto e bagnato.