Bukky Bakray: la nuova promessa del cinema premiata al Rising Star Award

Il film Rocks ha portato Bukky Bakray sul podio del Rising Star Award facendole aggiudicare il titolo di “nuovo talento emergente” per il 2021.

Il Rising Star Award è un contest annuale che premia giovani artisti. Promosso dal BAFTA (British Academy of Film and Television Arts), organizzazione britannica che riconosce opere cinematografiche, televisive e interattive, questo concorso rappresenta da 16 anni un trampolino di lancio per le star emergenti. Quest’anno tocca a Bukky Bakray, l’attrice 19enne che si è guadagnata il consenso del pubblico, unico giudice del Rising Star Award. Una grande sorpresa per la giovane performer, cosa l’ha portata a così tanto successo?









Il successo di Rocks: esempio cinematografico di forza e versatilità femminile.

Bukky Bakray è la protagonista del film Rocks, diretto da Sara Gavron e uscito nel 2019 nel Regno Unito. Olushola, soprannominata Rocks personaggio interpretato dalla giovane attrice, è un’adolescente nera britannica cresciuta a Hackney (Londra). Abbandonata dalla madre single, si vede costretta a badare a sé stessa e al fratello minore Emmanuel (interpretato da D’Angelou Osei Kissiedu), cercando in tutti i modi di evitare gli assistenti sociali. L’interpretazione di Bukky Bakray ha saputo unire le emozioni forti e contrastanti dell’età adolescenziale, il desiderio di lottare per i propri diritti e il sogno di una vita migliore. La versatilità dell’attrice ha riscosso non pochi consensi, portando la Bakray direttamente sul podio del Rising Star Award.

L’ascesa di Bukky Bakray da Rocks al Rising Star Award.

La sorprendente recitazione di Bukky Bakray ha trasformato l’attrice in una stella nascente del cinema. Durante la cerimonia di premiazione, che si è svolta tramite la piattaforma Zoom, la vincitrice del Rising Star Award ha ringraziato pubblicamente tutti coloro che hanno votato a suo favore. Inoltre, ha ringraziato quella che lei stessa ha definito “la famiglia Rocks“, che l’ha portata dritta al successo. Infatti ha rivolto un omaggio al rapper DMX, deceduto poco tempo prima. Il prestigioso premio guadagnato dall’attrice è la rappresentazione di come il talento e la tenacia diano i loro frutti.

Silvia Zingale