Vittima di bullismo per anni: Chloe Robinson scortata al ballo da 126 motociclisti

A volte le fiabe diventano realtà, lo sa bene la sedicenne Chloe Robinson, che difficilmente dimenticherà la sera del suo ballo di fine anno. Un momento speciale che rappresenta il coronamento del proprio percorso scolastico e segna simbolicamente il passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

Chloe frequenta brillantemente l’Hermitage Academy di Chester le Street. I suoi insegnanti la descrivono come una ragazza buona, dolce e sensibile. Ma Chloe ha un problema, che la perseguita fin da quando andava alle scuole elementari: è vittima di bullismo. La sua colpa? Nessuna. Semplicemente il suo carattere, schivo e silenzioso, l’hanno resa il bersaglio ideale di piccoli vigliacchi.

Proprio come tanti altri suoi coetanei vittime di bullismo, la ragazza preferisce non parlarne. Ormai è abituata a subire angherie e umiliazioni, quasi fosse la normalità.

Per Chloe, quel giorno così speciale, il ballo di fine anno, sarebbe stato un giorno come gli altri, tanto che era indecisa se presentarsi o meno alla festa, temendo di subire le stesse cattiverie sopportate per anni. Ma questa volta, come in ogni fiaba che si rispetti, qualcuno è venuto in suo soccorso, aiutandola ad uscire da quell’incubo.

Il ruggito delle moto contro il bullismo

A farle da scudiero è stato suo zio Grant, leader del gruppo Bikers Against Bullies, letteralmente “I motociclisti contro i bulli”. Al suo seguito, la sera del ballo, lo zio Grant ha convocato i suoi 126 amici motociclisti, che hanno “scortato” Chloe fino all’ingresso del Lumley Castle di Chester le Street, nella contea di Durham, in Inghilterra.

Proprio lì Chloe ha fatto il suo ingresso trionfale, accompagnata dai rombi delle Harley Davidson dei centauri. Il ruggito delle loro moto sembra abbia spaventato i bulletti, tanto che nessuno di loro ha osato dar fastidio a Chloe, che finalmente, dopo anni di umiliazioni, ha vissuto la sua serata di gloria.

Un momento indimenticabile

Accolta dagli applausi di genitori e di insegnanti, la ragazza non è riuscita a trattenere la sua commozione. “Non sapevo se venire al ballo, ero molto preoccupata. E’ stato incredibile, non me lo sarei mai aspettato. Mi sono sentita supportata, e questo mi ha dato fiducia. Quando mi hanno vista arrivare, i miei amici mi hanno detto “wow, questo sì che era un ingresso”.

Vittorio Bottillo