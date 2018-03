Bryan Thornhill è il padre di un piccolo bullo di 10 anni, quando il bambino si è comportato male e gli è stato proibito di prendere il bus della scuola per tre giorni, ha dato al figlio una punizione esemplare.

Nel video postato dall’uomo sui social si vede il bambino correre sotto la pioggia, il padre spiega quello che è successo e quale punizione ha voluto dare a suo figlio per il comportamento molesto avuto verso i compagni: il bambino per tre giorni dovrà correre per raggiungere la sua scuola.

L’uomo spiega che questa punizione ha già avuto effetti positivi sul figlio: a scuola il suo comportamento è cambiato, non sta più avendo atteggiamenti da bullo e nel frattempo fa anche esercizio fisico.

Il video sui social

La punizione è stata documentata in una serie di video, postati poi sui social, nei quali si vede Bryan seguire il proprio figlio con la macchina e commentare la scena:

«Ciao a tutti e benvenuti a “Fareste meglio ad ascoltare vostro padre 2018.

Mio figlio è finito nei guai al punto da essere cacciato dal bus per tre giorni perché faceva il bullo e io non posso tollerarlo. Non posso accettarlo. Perciò adesso dovrà raggiungere la scuola correndo.

Ci troviamo più o meno a un chilometro e mezzo di distanza dalla scuola e così mio figlio proverà l’esperienza di andare a scuola correndo per tutta la settimana».











Contento per il risultato ottenuto, Bryan continua a postare i suoi video, che si augura possano essere fonte d’ispirazione per qualche altro genitore.

Ovviamente non sono mancate le critiche alle scelte di questo papà, reputate estreme da qualcuno. Ecco come l’uomo ha replicato:

«Questo vuol dire semplicemente fare i genitori, tutto questo non uccide nessuno ed è un modo sano per i bambini di essere puniti».

Simona Specchio