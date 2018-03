Buon compleanno Luciano Ligabue: oggi compie 58 anni

Luciano Ligabue compie 58 anni e i suoi fans lo sommergono di affetto

Al grande cantante di Correggio, Luciano Ligabue, arrivano gli auguri da parte di tutti coloro i quali lo seguono. Gli raccomandano di ritornare presto sul palco

Recentemente il cantante di “Piccola stella senza cielo“, “Certe notti“, “Tutti vogliono viaggiare in prima” e molte altre canzoni, ha dichiarato di non volersi dare scadenze. Dopo due anni così impegnativi, Ligabue vuole festeggiare il suo compleanno con del meritatissimo riposo.









In un recente video pubblicato sui social network dalla pagina ufficiale di Ligabue, il cantante italiano ha voluto ricordare gli ultimi due anni. Dopo il concerto di Monza, l’uscita dell’album Made in Italy, lo stop dovuto all’intervento alle corde vocali, la ripresa del tour che conta 52 date, la stesura del copione e la produzione del film, Ligabue ha bisogno di riposo.









Le parole di Luciano nel recente video messaggio

Ho bisogno e addirittura voglia di non avere scadenze davanti. Sono bufale quelle che leggete in giro su eventuali concerti che dovrei fare quest’anno. Non sappiamo niente neanche rispetto al disco perché ancora non ci ho pensato. Non so quando comincerò a realizzare il disco.

Il cantante ha però rassicurato i fans:

Siamo qui, siamo presenti. Saremo presenti con i social ogni tanto e per il resto ci vediamo il più presto possibile.

La voglia di tornare sul palco è tanta ma al momento, chi adora Luciano non può fare altro che riguardare i concerti su dvd. L’affetto dimostrato dai fans è sempre molto caloroso e sicuramente il rocker di Coreggio ne sarà felice. Ci si aspetta un video di ringraziamenti condito di qualche novità!









Per adesso non resta che augurare buon compleanno a Riko e un’infinità di auguri a Luciano, oltre che buon riposo e un prestissimo ritorno.

Maria Giovanna Campagna