Burn pits: cosa sono, e perché i veterani continuano a morire

Nelle zone di guerra, i militari americani gettano i rifiuti in grandi roghi detti burn pits. Le vittime dei fumi tossici, tra e soldati e civili, sono innumerevoli

Burn pits, cosa sono?

I burn pits (fosse di combustione) sono dei giganteschi lotti di terra in cui vengono bruciati i rifiuti dell’esercito americano in aree di guerra.

Sono presenti soprattutto in Iraq, in Afghanistan e in Siria.

Alcuni di questi roghi, contenenti computer, armamenti e rifiuti medici, hanno bruciato per anni ininterrottamente, causando fumi tossici che hanno portato alla morte di numerosi civili e militari.

Lee Cosens, soldato semplice e ufficiale di polizia militare a Kandahar, in Afghanistan, è una delle vittime dei rifiuti smaltiti nei burn pits.

Il suo incarico era stare di guardia per diverse ore a pochi metri dal rogo, per controllare che nessuno rubasse uniformi o articoli dismessi.

Se si trattava solo di fumo, come in un giorno normale, l’odore era quello di un sacchetto di plastica gettato sul fuoco. Ma se si bruciavano cose come le confezioni di cibo inutilizzate, l’odore diventava molto forte. In quei giorni si avvertiva un odore fortissimo di plastica che si scioglieva

Nel marzo del 2021, i medici hanno diagnosticato a Cosens un cancro ai reni al quarto stadio, diffusosi ai linfonodi e a un polmone.

Non è chiaro se ci siano vittime anche tra i civili locali e i membri delle forze alleate presenti nelle basi.

Secondo Eoghan Darbyshire, scienziato ambientale del Conflict and Environment Observatory, un ente di beneficenza britannico che studia i danni alle persone e all’ambiente causati dalle attività militari, non è stata fatta alcuna indagine.









Il lavoro semplicemente non è stato fatto, ed è un lavoro complicato da fare – persino impossibile, date tutte le altre comorbidità per le popolazioni locali dovute all’esposizione ambientale e a tutti gli altri effetti della guerra. Ma ovviamente se sono stati esposti allo stesso fumo, ci saranno esiti simili – probabilmente peggiori per i bambini, gli anziani e i soggetti vulnerabili dal punto di vista medico

La fossa di Balad: un disastro umano ambientale

Tra le fosse di combustione più tristemente note c’è quella di Balad, in Iraq, detta anche “Camp Anaconda“.

Nel 2009, WikiLeaks ha diffuso un memo del Dipartimento della Difesa del 2006, riguardante i rischi del burn pit di Balad.

Nel documento, il Dipartimento considera la fossa un “pericolo acuto per la salute“.

Il capo dei servizi aeromedici dell’Aeronautica James Elliott, conferma che che i fumi della fossa contengono “noti agenti cancerogeni” e “sensibilizzatori respiratori” che rappresentavano un “pericolo cronico e acuto per la salute delle nostre truppe e della popolazione locale“.

Tra le conseguenze dell’esposizione ai fumi c’è il “crudo iracheno“, una malattia respiratoria che causa tosse stizzosa e catarro nero.

La fossa di Balad è anche considerata “il più grande rischio ambientale mai visto“.

In merito a ciò, il comandante del volo di ingegneria bioambientale dell’aeronautica militare Darrin Curtis ha espresso la sua incredulità.

Trovo sorprendente che la fossa di combustione sia stata in grado di operare senza restrizioni negli ultimi anni senza che venissero messi in atto controlli ingegneristici significativi

I militari hanno dichiarato che non ci siano prove di effetti a lungo termine derivanti dall’esposizione ai fumi.

Ma, come afferma una giornalista di Army Times, Kelly Kennedy, i casi sembrano essere numerosi.

Sebbene i funzionari militari affermino che non sono noti effetti a lungo termine dell’esposizione alle fosse di combustione in Iraq e Afghanistan, più di 100 membri del servizio si sono fatti avanti con Military Times e Disabled American Veterans con sintomi sorprendentemente simili: bronchite cronica, asma, apnea del sonno, tosse cronica e sintomi allergici. Molti hanno citato anche problemi cardiaci, linfomi e leucemie

Tra coloro che sostengono l’utilizzo delle fosse di combustione c’è il dottor Michael Kilpatrick, portavoce dell’Ufficio dell’Assistente Segretario della Difesa per gli Affari Sanitari.

Il risultato di tutti i campionamenti svolti a Balad, è che non abbiamo identificato nulla, dove ci sono truppe, di pericoloso per la loro salute

Tuttavia, è importante notare che tra il 1997 e il 2002, Kilpatrick ha gestito l’Ufficio dell’Assistente speciale per le malattie della Guerra del Golfo, additando lo stress come unico legame tra l’esperienza militare e le malattie dei veterani.

Tutto ciò, nonostante nel 1998 fosse emerso che la malattia del Golfo era collegata a alla presenza di gas nervini.

Tra le vittime del burn pit di Balad c’è anche Beau Biden, figlio del Presidente americano Joe Biden, morto di cancro nel 2015.









Nel 2008, Beau aveva lavorato presso la base di Balad.

Due anni dopo, nel 2010, aveva iniziato a soffrire di gravi problemi di salute.

Nel 2013 gli era stato diagnosticato un glioblastoma, una forma aggressiva di cancro al cervello, che lo aveva portato alla morte dopo due anni.

Biden firma il Pact Act per i veterani lesi dai burn pits

Pochi giorni fa, il Presidente Biden ha approvato il Pact Act, una legge che amplia le prestazioni mediche destinate alle vittime dei fumi tossici dei burn pits.

L’obiettivo è aiutare coloro che soffrono di disturbi respiratori, cancro e altre malattie probabilmente legate all’esposizione ai roghi.

Il 1 luglio 2022, il Dipartimento degli Affari dei Veterani ha approvato le richieste di invalidità di 573.000 militari, respingendone altre 315.000.

Grazie al Pact Act, i veterani con determinate condizioni, che ritengono di essersi ammalati a causa dei fumi tossici ma non riescono a dimostrarlo, potranno avere cure mediche adeguate.

Lee Cosens, che ha seguito con attenzione tutto l’iter del Pact Act, ha commentato con queste parole:

Questa legge avrebbe reso la mia battaglia attraverso il sistema mille volte più facile di quello che è stato.

Sono stato felice di vederla firmata, sapendo che aiuterà altri veterani che si trovano nella mia stessa situazione. Si spera che renderà più facile la loro lotta

Cosens ha ricevuto cure specialistiche pagate dal Dipartimento, e la sua prognosi è sensibilmente migliorata.

Nonostante ciò, dovrà assumere farmaci chemioterapici e immunoterapici per il resto della vita.

Durante la cerimonia di firma della legge, Biden ha raccontato ciò che ha visto durante più di 20 visite in basi militari estere.

Ci sono fosse di combustione grandi come campi di calcio.

Molti dei luoghi in cui i nostri soldati dormivano erano letteralmente a un quarto di miglio, mezzo miglio di distanza e dove mangiavano il loro rancio.

Voglio dire, era lì tutto il tempo fumo tossico denso di veleni che si diffondeva nell’aria e nei polmoni delle nostre truppe

Inoltre, ha ricordato il figlio Beau, vittima dei burn pits.

Fumo tossico, denso di veleni, che si diffonde nell’aria e nei polmoni delle nostre truppe. Quando sono tornati a casa, molti dei guerrieri più in forma e migliori che abbiamo mandato in guerra non erano più gli stessi. Mal di testa, intorpidimento, vertigini, cancro. Mio figlio Beau era uno di loro

Infine, ha fatto notare che la ragazza era seduta vicino al nipote del Presidente, figlio di Beau Biden.

Suo padre ha perso nelle stesse fosse. Sa cosa stai passando

Nonostante i rischi dei burn pits siano conosciuti, il Dipartimento della Difesa non li ha mai banditi.

Nel 2009, con l’introduzione di moderni inceneritori, l’utilizzo delle fosse è stato ridotto.

Giulia Calvani

