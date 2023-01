Burnley, epicentro dell’inflazione nel Regno Unito

Si dice che un paese è in recessione se la caduta economica continua per più di due o tre mesi. Attualmente il Regno Unito sta affrontando una grande resa dei conti economica dalla sua ultima recessione alla fine degli anni 2000 dopo la guerra mondiale. Si prevedono tempi davvero difficili che si prospettano con una contrazione del PIL e una recessione più lunga questa volta. Tempi, che secondo le previsioni della Banca d’Inghilterra segnano l’inizio di un “periodo prolungato” di crescita negativa che durerà per tutto il 2023

L’inflazione nel Regno Unito: il PIL si è ridotto da luglio a settembre dello 0,2%. La sterlina è sotto le macerie e il tasso di interesse è alle stelle; il tasso di inflazione è fuori controllo. Un tumulto politico e alcune decisioni sbagliate hanno portato il Regno Unito a trovarsi nella situazione in cui si trova oggi.

Parte del problema è l’inflazione – che è al 10,7 per cento – e si dimostra persistente, alimentando prezzi più alti per cibo e casa e richieste di salari più alti. La compressione del costo della vita si fa sentire in tutto il mondo mentre le banche centrali tentano di affrontare la spirale dei prezzi con aumenti dei tassi di interesse progettati per far spendere meno le persone.

La domanda repressa a causa della pandemia, gli shock dell’offerta globale causati dal COVID-19 e la guerra in Ucraina hanno creato una situazione economica complessa. Mentre i responsabili politici tentano di tirare le leve giuste per rimettere in carreggiata l’economia, rischiano di esagerare, causando una riduzione dei consumi e creando le condizioni perfette per una recessione.

La Brexit ha aggiunto 210 sterline alla bolletta alimentare della famiglia media nei due anni fino alla fine del 2021, secondo i ricercatori della London School of Economics (LSE). A causa della burocrazia aggiuntiva e dei controlli richiesti sul cibo importato.

La recessione insegue l’Europa: molti prevedono che gran parte del mondo si troverà ad affrontare uno scenario simile entro il prossimo anno.

La Banca d’Inghilterra ha avvertito che l’economia del Regno Unito potrebbe sperimentare la sua recessione più lunga dagli anni ’40. E alla contrazione del terzo trimestre si contrappone un’espansione dello 0,2% in Francia e Germania e una crescita dello 0,5% in Italia.

La Commissione europea ha avvertito che l’elevata inflazione e l’aumento dei tassi di interesse potrebbero portare la zona euro in recessione nel quarto trimestre. Ora prevede che l’inflazione raggiungerà il picco alla fine dell’anno a un tasso dell’8,5%. Poiché l’inflazione continua a ridurre il reddito disponibile delle famiglie, la contrazione dell’attività economica dovrebbe continuare nel primo trimestre del 2023.

Tuttavia, la Commissione prevede che la crescita del PIL nell’area dell’euro rimarrà positiva il prossimo anno e nel 2024. Al contrario, la Banca d’Inghilterra ha previsto che il terzo trimestre sarebbe stato l’inizio di una recessione della durata di due anni nel Regno Unito.

Il mese scorso leader laburista Keir Starmer in Paramento ha posto la domanda: Perché la Gran Bretagna è destinata a essere il primo paese in recessione e l’ultimo a uscirne? La domanda faceva seguito a un rapporto dell’OCSE. Che rivelava che la Gran Bretagna sarebbe precipitata in fondo alla classifica delle principali nazioni industriali del G7 per la crescita economica nei prossimi due anni.

Arriva anche tra le dure valutazioni di alcuni economisti sulle attuali prospettive economiche del Regno Unito. Il Regno Unito è effettivamente diventato un paese più povero, non solo, più povero di quanto ci aspettassimo. Quanto ha affermato Ben Zaranko, economista ricercatore dell’Institute for Fiscal Studies.

Secondo i dati a sopportare il peso dell’aumento dei costi sono le città del Lancashire e l’epicentro dell’inflazione è Burnley. La città del nord dell’Inghilterra colpita più duramente dalla crisi del costo della vita in Gran Bretagna.

Nessun angolo del paese è risparmiato dall’aumento dei costi e l’inflazione sta salendo in tutte le città e grandi città. Ma alcuni luoghi, soprattutto nelle zone più povere del Paese, sono particolarmente colpiti. La geografia della crisi del costo della vita persiste, echeggiando i risultati del mese scorso: molti dei luoghi più colpiti sono città e grandi centri del Nord.

Burnley, Blackpool e Blackburn sono ancora le più colpite, con un’inflazione superiore all’11% in tutte e tre le località. Si tratta di oltre 2 punti percentuali in più rispetto a città come Londra, Cambridge e Reading, dove l’inflazione è inferiore al 10 %.

Queste disparità spaziali sono spiegate dai loro modelli di consumo e spesa. Le famiglie più povere tendono a spendere di più per beni essenziali, come energia e cibo, il che le rende più vulnerabili all’aumento dei prezzi. A Burnley, ad esempio, i generi alimentari rappresentano il 30% di tutta la spesa, contro il 23% di Londra.

L’inflazione ha già raggiunto la doppia cifra nelle aree urbane del nord, dove i tassi stanno aumentando molto più velocemente che nel sud. Da nessuna parte la crisi del costo della vita nel Regno Unito è più sentita che a Burnley, che sta vivendo i più alti tassi di inflazione del Regno Unito. Negli ultimi mesi, è emerso un forte aumento delle richieste di aiuto per le bollette alimentari ed energetiche da parte delle famiglie che risentono dei recenti aumenti dei prezzi.

Secondo il Center for Cities, mentre il tasso di inflazione del paese si attesta al 10,7%, il tasso di inflazione di Burnley ha raggiunto l’11,7% lo scorso trimestre. Anche città vicine come Blackburn, Blackpool e Bradford hanno subito aumenti dei prezzi molto più rapidi. Suscitando timori che la crisi del costo della vita abbia portato ad un ampliamento del divario nord-sud dell’Inghilterra.

La spesa per benzina ed energia è aumentata vertiginosamente negli ultimi mesi, per far fronte alla crescente pressione sui costi, le persone hanno tagliato la spesa per il cibo.

Il reddito medio disponibile a Burnley è di sole 20.500 sterline all’anno , significativamente inferiore alla media nazionale di 31.000 sterline. Mentre milioni di persone in Gran Bretagna affrontano un inverno difficile, il Center for Cities afferma che i quasi 95.000 residenti di Burnley sono i più esposti alle onde d’urto che dilaniano l’economia.

Con le aspettative che circa 710.000 famiglie in tutto il Regno Unito avranno difficoltà a pagare per vestiti, riscaldamento e cibo quest’inverno. I residenti di Burnley si impegnano più del dovuto per ridurre il più possibile il consumo di elettricità.

Il tracker del costo della vita ora include i dati delle carte di credito e di debito. Che mostrano che la spesa per beni essenziali, come energia e carburante, è aumentata a causa della pressione sui costi.









In media, in tutte le città, le persone spendono il 25% in più per la benzina rispetto allo stesso periodo di un anno fa (+22,90 sterline). L’impatto dell’aumento dei prezzi è ancora più visibile sull’energia. Attualmente spendono il 37% in più per i servizi pubblici (+ £ 41).

I costi più elevati della benzina e dell’energia hanno lasciato alle persone poca scelta, ma hanno tagliato su altri elementi essenziali. Nella grande maggioranza delle città, la spesa alimentare è in termini assoluti leggermente inferiore rispetto a un anno fa (-3% in media).

La sfida centrale è ciò che gli economisti descrivono come “shock avversi delle ragioni di scambio”.

Fondamentalmente, il prezzo delle merci importate – come energia, carburante, gas e cibo – sta aumentando a un ritmo più rapido. rispetto al prezzo delle merci esportate dal Regno Unito. Con il risultato di un enorme disavanzo delle partite correnti .

I prezzi del gas domestico sono aumentati del 129% e i prezzi dell’elettricità domestica sono aumentati del 65% nei 12 mesi fino a novembre 2022. Mentre i prezzi sono scesi durante l’autunno, sono destinati ad aumentare con l’arrivo dell’inverno, peggiorando l’inflazione.

Il Regno Unito è stato effettivamente ben posizionato, nel senso che ha più terminali di gas naturale liquido rispetto ad altri paesi europei. Ma ha subito l’interruzioni dell’approvvigionamento energetico. In particolare dalla Norvegia, che è una delle principali fonti da cui il Regno Unito importa molto del suo gas.

Il governo britannico ha posto un limite ai prezzi dell’energia nel tentativo di proteggere i residenti. Sebbene il capo del Tesoro Jeremy Hunt lo abbia limitato a sei mesi invece dei due anni originariamente proposti. Tale limite terminerà il 31 marzo 2023.

Le ragioni di scambio sfavorevoli sono il motivo per cui si prevede che i redditi medi delle famiglie diminuiranno del 7% nei prossimi due anni. Questa è la sfida centrale: il doloroso adattamento all’essere un Paese povero a causa dei cambiamenti nelle condizioni economiche globali.

Il governatore della Banca d’Inghilterra, Andrew Bailey, avverte che occorreranno fino a due anni per tenere sotto controllo l’inflazione. Soprattutto con le famiglie a basso reddito, che probabilmente saranno le più colpite dalla crisi.

Felicia Bruscino

