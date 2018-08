Il nuovo servizio di streaming, byNWR, è stato ideato dal regista danese Nicolas Winding Refn per condividere contenuti selezionati da un gran numero di esperti del mondo del cinema.

L’obiettivo è diffondere gratuitamente pellicole storiche, saggi e film restaurati. Scopriamo, quindi, tutti i dettagli della nuova piattaforma e del suo ideatore.

I contenuti di byNWR

Il regista Nicolas Winding Refn ha creato una nuova piattaforma di cinema online. Una proposta culturale che include film ritrovati e/o restaurati, musica, video e fotografia.

Il servizio, infatti, non è un classico sito di streaming, ma rappresenta un canale per la divulgazione di un tipo di cinema ricercato, che difficilmente trova spazio nella grande distribuzione. Per questo motivo, troveremo pellicole molto particolari, come: The Nest of the Cuckoo Birds di Bert Williams, The Burning Hell di Ron Ormond, Night Tide di Curtis Harrington, oppure, Hot Thrills And Warm Chills di Dale Berry.









Dalla home page, l’utente può decidere se vedere subito un determinato film oppure esplorare i suoi dettagli, scoprendo chi lo ha realizzato e quando. Il sistema è molto semplice: ogni tre mesi viene pubblicato un volume con tre film dello stesso genere o regista, presentato tramite grandi schede in bianco e nero.

Le realizzazioni dei primi due volumi, già disponibili sul sito, sono state affidate rispettivamente al giornalista Jimmy McDonough e alla redazione del sito di critica cinematografica inglese Little White Lies. Ecco i film che ne fanno parte:

Volume 1

The Nest of the Cuckoo Birds di Bert Williams

Hot Thrills and Warm Chills di Dale Berry

Shanty Tramp di Joseph P. Mawra

Volume 2

Night Tide di Curtis Harrington (disponibile da settembre 2018)

If Footmen Tire You, What Will Horses Do? di Ron Ormond (disponibile da ottobre 2018)

Spring Night, Summer Night di J.L. Anderson (disponibile da novembre 2018)

I contenuti del sito sono totalmente gratuiti. Questo perché lo scopo principale del regista Nicolas Winding Refn è fornire uno strumento diverso per conoscere il buon cinema:

“Io amo le sale cinematografiche, amo il cinema ma non è più l’unico luogo, e di certo non il più dominante. Dobbiamo ricordarci che vedere un film vuol dire tante cose diverse. Infatti, guardare un film su cellulare, che ormai rappresenta il 99% di tutto l’intrattenimento, è altrettanto interessante se visto su grande schermo.”

Alessandra Colucci