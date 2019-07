Caccia al tesoro letteraria per le vie di Torino: 300 romanzi in palio

Caccia al tesoro letteraria per le vie di Torino – Un «bookcrossing avanzato», è questa l’idea alla base del progetto Pagina 37. Il gioco dei libri pronto ad animare l’estate di Torino.

Per gli amanti dei libri che vivono a Torino o che ci si troveranno per i motivi più svariati sembra un sogno. Una caccia al tesoro che si snoda per le vie della città e che mette in palio ben 300 libri, alcuni dei quali donati e firmati dagli autori stessi.

Gli organizzatori

L’idea di organizzare una caccia al tesoro culturale a cielo aperto è stata dell’associazione torinese Circolarte con il patrocinio del comune. L’iniziativa prende il nome di Pagina 37 e nasconde molti piccoli segreti, dettagli e chicche che qualunque lettore fortunato che potrà partecipare adorerà.

Caccia al tesoro letteraria per le vie di torino: come funziona









L’idea che sta dietro a questo gioco è davvero molto semplice e viene spiegata sul sito dell’iniziativa. 300 libri saranno nascosti per le vie, le piazze, i parchi e gli angoli della città e ognuno di essi avrà una particolarità: un etichetta con la scritta “PRENDIMI” e il nome del donatore attaccata sulla copertina. Tutti i libri sono stati donati o da lettori singoli o da una serie di realtà che hanno scelto di aderire al progetto. Anche molti degli scrittori dei libri che si troveranno in giro per Torino hanno deciso di regalare i loro stessi titoli e di autografare la copia che qualche fortunato partecipante troverà in giro per la città.

Quando si trova un libro

Cosa succede quando si trova un libro? Si vince! Il premio in palio è proprio il libro trovato. Una volta che sarà nelle mani del vincitore egli avrà una serie di opzioni: conservarlo e leggerlo oppure scambiarlo andando a contattare altri partecipanti alla caccia al tesoro sui social tramite il profilo @pagina37 oppure #pagina37. In alternativa si può anche scegliere di barattarlo in una gelateria o in un bar che aderisce a questo progetto con un caffè o un gelato, decisione a discrezione di chi dirige il posto.

E non è finita qui

C’è anche una competizione sui social a cui si può partecipare postando su Instagram o su Facebook una foto del libro trovato con il titolo e una citazione aggiungendo #pagina37 e @pagina37. Una volta che l’estate sarà finita sarà una giuria a scegliere tra tutte le foto le tre che, secondo il parere dei giudici, saranno le più attinenti rispetto alla citazione e che avranno diritto a ricevere tre ingressi a degli spettacoli teatrali. Inoltre tra i 300 libri ce ne sono alcuni speciali: 14 di essi hanno autografo e una dedica speciale dell’autore torinese mentre altri 6 nascondono un messaggio segreto tra le righe di pagina 37. Chi avrà uno dei libri con il messaggio segreto riceverà un buono di 50 euro da spendere in libri.

Ogni libro avrà un segnalibro e, con il consenso del donatore il timbro con i riferimenti della persona che l’ha regalato, per creare community.

Ci dicono i donatori dei libri

Il nostro sogno è che si incontrino due persone tra cui possa nascere una storia d’amore! E poi vorremmo proporre durante tutta l’estate dei mini appuntamenti dove autori e persone che hanno amato un libro si potranno ritrovare per un momento di lettura pubblica, in giro per la città. Senza pretese, solo per la bellezza di trovarsi per leggere insieme e stare bene. Stiamo preparando una speciale sedia con la scritta “io sono un lettore”.

I partecipanti

Tutti possono partecipare al gioco di Pagina37, i lettori ma anche chi non ama leggere e non sarà già soddisfatto dall’idea di aver trovato un libro. Il principio è quello di animare Torino in una stagione in cui di norma la città si svuota per il caldo e le ferie, e di condividere storie, perché ogni libro ne ha in sé almeno una. Per Circolarte infatti:

trovi un libro, lo prendi, e scoprirai che vale una storia, un gioco, oppure un caffè o un gelato

Ringraziando l’associazione Circolarte e il Comune di Torino per la bellissima iniziativa, auguro a tutti voi lettori una buona caccia al libro!

Andrea Cremonesi