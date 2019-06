Dietro allo stop dell’Islanda non ci sono motivazioni etiche ma problemi logistici ed economici. Il Giappone invece rifiuta di interrompere la caccia alle balene ma promette che interesserà solo la propria zona economica e non l’Oceano Antartico, e che le navi nipponiche rispetteranno i limiti sulle quote di pesca.

Gli islandesi sospendono la caccia alle balene

Le motivazioni delle due compagnie islandesi sono di natura pratica e non etica. La IP-Utgerd, specializzata nella caccia alle balene mike, ha affermato che la campagna risulterebbe troppo costosa. Infatti, a causa di un’estensione della zona vietata alla pesca, le imbarcazioni sono costrette a spingersi più a largo. Quindi quest’anno hanno deciso di dedicarsi alla pesca dei cetrioli di mare.

Le olutrie, anche detti cetrioli di mare, sono animali invertebrati fondamentali per l’ecosistema marino. Anch’essi, come le balene, sono a rischio di estinzione ma continuano ad essere pescati e venduti a peso d’oro in Oriente, dove vengono consumati come cibo di lusso.









Invece, la seconda compagnia Hvalur, si è ritirata a causa della difficoltà di piazzare la carne delle balene uccise sul mercato giapponese e della mancanza di tempo. Infatti pare che il governo islandese abbia rilasciato i permessi in ritardo. Inoltre, la caccia alle balene è un ostacolo al turismo locale che trae beneficio dagli avvistamenti dei maestosi animali marini.

Le giustificazioni del Governo giapponese

Dopo aver continuato per anni a uccidere cetacei con la scusa della ricerca scientifica, a dicembre dello scorso anno il Giappone aveva dichiarato che il 30 giugno avrebbe abbandonato l’International Whaling Commission. Un’organizzazione si occupa di regolamentare la caccia alle balene per salvaguardare la sopravvivenza dei cetacei. Il governo nipponico infatti aveva deciso di continuare quello che aveva sempre fatto, cioè ammazzare cetacei, alla luce del sole.

A nulla è valsa la petizione firmata da numerosi ambientalisti e personaggi dello spettacolo. Il capo del Governo Shinzo Abe non ne ha voluto sapere di cambiare idea e fare un passo indietro.

Il Giappone si è giustificato dicendo che la caccia sarà limitata alle acque di sua competenza e non si espanderà alle acque internazionali dell’Oceano Antartico. Ha inoltre aggiunto che è finalizzata alla salvaguardia delle economie delle isole locali e che si rispetteranno i limiti sulle quote di pesca.

Tuttavia, con l’uscita dall’organizzazione, le baleniere ricominceranno a cacciare anche sulle zone costiere, ciò significa che potranno uccidere tipi di balenottere che prima erano protette dai limiti imposti dall’IWC.

Perché è importante proteggere le balene

Oltre ad essere animali bellissimi, la balene sono dotate di una grande intelligenza e abilità comunicative straordianarie. Infatti, sono gli unici animali, oltre agli esseri umani e agli scimpanzé, che possiedono dei neuroni speciali che permettono loro di provare emozioni e percepire il senso di comunità, cioè riconoscersi nei propri simili.

Inoltre, i cetacei svolgono un ruolo molto importante nell’ecosistema marino e hanno un’influenza positiva sulle funzionalità degli oceani. Infatti, favoriscono il ricircolo delle sostenza nutritive nei mari e la biodiversità.

Questi mammiferi marini sono così preziosi per il nostro pianeta che è stata dedicata loro una giornata mondiale. Il 16 febbraio si celebra il futuro dei cetacei e si ribadisce la necessità di proteggerli dalle attività umane.

A causa dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento e della caccia selvaggia le balene e le balenottere sono animali a rischio di estinzione. Lottare per proteggerli è un dovere morale. Per questo motivo Greenpeace è da sempre impegnata in campagne di sensibilizzazione e iniziative per la salvaguardia della sopravvivenza delle balene.

Betty Mammucari