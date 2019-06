Cadaveri di migranti alla stazione di Padova: la provocazione dell’artista

Cadaveri di migranti alla stazione di Padova – Una dozzina di teli bianchi da cui spuntano solo piedi sono stati collocati davanti alla stazione della città per denunciare la gestione dei migranti in Italia.

Cadaveri di migranti alla stazione di Padova, un’installazione choc comparsa ieri mattina. Una provocazione dell’artista noto con il nome di “Dodicianni” che ha voluto porre l’attenzione sul tema dei migranti. Un’opera che ha turbato visitatori e pendolari che quotidianamente si recano presso lo snodo ferroviario.

“Per me loro possono anche annegare”

è una delle scritte che si legge su un cartello, la cui affermazione porta la firma di Fabio, 23 anni. Accanto, un’altra frase che recita: «Non abbiamo mica bisogno di questa feccia». E così via per un totale di dodici scritte tante quante sono le salme coperte da teli bianchi che nella mattinata di mercoledì 26 giugno numerosi passanti hanno trovato nel piazzale antistante la stazione di Padova. Lavoratori pendolari, studenti, turisti hanno incrociato i loro sguardi su quella che è l’installazione provocatoria dell’artista Andrea Dodicianni e realizzata grazie al supporto della sezione padovana della onlus Avvocato di strada.

L’opera

Disposti su due file, i dodici manichini delimitati dal nastro giallo-nero, simboleggiano i migranti morti durante il tentativo di superare le frontiere. Una finzione che però sbatte in faccia con violenza quanto sa essere cruda la realtà stessa. Quelle frasi colme di odio e disumanità, infatti, sono risposte vere direttamente raccolte dall’artista nei giorni precedenti parlando con i residenti di rifugiati e tematiche legate all’immigrazione. Si tratta di un’opera che ha già superato i confini dei social e il suo messaggio è davvero molto forte.

Un signore, di corsa, vedendo i teli ci ha detto che pensava di trovarsi davanti a una strage

dice Andrea Andriotta, responsabile della segreteria di Avvocato di strada, attiva a Padova dal 2004.

Si parla di strage

non può esserci un termine differente per raccontare le centinaia di morti in mare o per commentare, per esempio, la foto del salvadoregno Oscar Alberto Martinez e di sua figlia Angie Valeria, di appena 23 mesi, riversi a faccia in giù nell’acqua melmosa del Rio Grande e annegati nel tentativo di lasciarsi alle spalle il Messico per entrare nel Texas, negli Stati Uniti.

Risposta della lega Salvini









Nessuno è felice quando muore una persona. Lo dico da padre: zero partenze uguale zero morti. Mi spiace che qualcuno continui a fare propaganda politica, come gli ‘artisti’ che hanno organizzato questa pagliacciata, speculando sulle tragedie.

Questa la reazione del senatore leghista Andrea Ostellari all’installazione a Padova.

L’immigrazione incontrollata non è la soluzione: né per l’Europa, né per chi vive nel Terzo mondo . Lo sviluppo si crea con investimenti e con la pace, non con le cooperative o i barconi delle ong. Chi scappa dalla guerra è nostro fratello, chi cerca di entrare illegalmente nel nostro Paese non è benvenuto. Il lavoro del ministro Salvini ha dato ottimi risultati e non saranno queste provocazioni a rallentare il cambiamento .

Andrea Andriotta

Siamo stati tutta la mattina accanto all’installazione e anche se l’impatto è forte, sono stati numerosi i giudizi positivi, tra chi ci ha ringraziato, chi ha detto “ci voleva” e chi si è fermato diversi minuti per osservare, leggere le frasi e riflettere. Dalle espressioni di quelli che non ci facevano domande abbiamo capito chi era contrario alla provocazione: su internet abbiamo letto diversi commenti negativi, ma di persona sanno essere meno diretti.

Andrea Cremonesi