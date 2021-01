Cadbury lancia uno spot progressista e gli omofobi si scatenano sui social

Cadbury è un’azienda britannica di prodotti alimentari che produce anche dolciumi. Il suo ovetto di cioccolato ripieno di crema, il Cadbury’s Creme Egg, ha compiuto 50 anni. Questo importante anniversario è stato festeggiato con uno spot pubblicitario, lanciato nella prima settimana di gennaio, che celebra i diversi tipi di persone che consumano il cioccolatino. Tra questi tipi di persone ci sono quelle che condividono: sul finale, una coppia gay si divide l’ovetto bocca a bocca, in una sorta di bacio intriso di romanticismo e sensualità.

La coppia di ragazzi è subito diventata virale sui social britannici. Si tratta degli artisti e modelli Callum Sterling e Dale Moran, innamorati anche nella vita reale.









La campagna pubblicitaria di Cadbury lancia un messaggio meraviglioso di apertura all’inclusione LGBT, ma purtroppo gli omofobi sono sempre in agguato pronti a spargere odio ovunque, cosa che hanno fatto anche stavolta inondando i social di insulti, critiche e lamentele. Su Twitter, ad esempio, un utente scrive:

Quindi va bene quando una pubblicità sessualizza una donna, una donna caucasica, anche 37 anni or sono, per giovare allo sguardo maschile e far sentire inadeguate altre donne se non rispettano quello standard di bellezza. Ma non va bene, nel 2021, avere in una pubblicità una multirazziale (strike uno) coppia gay (strike due) sul vostro schermo per 10 secondi (strike tre) intenta a mangiare/baciare/sessualizzare (strike quattro). Qualcuno vede quanto sia ridicolo tutto ciò? […] Inoltre sono così felice che io e Dale Moran siamo finiti per diventare il volto di tutto ciò. […] Sinceramente non sento un briciolo di dolore per i commenti negativi che vengono pubblicati a seguito della pubblicità con Dale […]. Sono super felice che sia successo tutto questo. L’amore che abbiamo ricevuto è totalmente estraneo ai commenti negativi basati sulla paura. Mi rende orgoglioso vivere nel Regno Unito e avere così tanto amore nella mia vita. […]